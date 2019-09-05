После четырех матчей сборная России, набрав 9 очков, занимает второе место в своей группе. Шотландия с 6-ю очками располагается на шестом месте.

Черчесов назвал матч России с Шотландией игрой за 6 очков

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