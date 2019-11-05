Футбол
REGNUMЧерчесов определился с составом на матчи с Бельгией и Сан-Марино
Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым назвал состав на отборочные матчи чемпионата Европы — 2020 против Бельгии и Сан-Марино. Об этом 5 ноября сообщается на странице национальной команды в Twitter. Всего в команду вызваны 25 футболистов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 09:12, Ашберн
Шоу-бизнес
Леонид Агутин: «Сильно жду внуков»
Энергетика
«Нафтогаз» назвал условия для снижения суммы иска к «Газпрому»
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что сумма исковых требований к «Газпрому», которые связаны с пересмотром ставки транзита на российский газ, может быть снижена до менее $2 млрд в случае сохранения транзита газа, а также доходов от него на прежнем уровне.
Шоу-бизнес
В маму или папу: Решетова рассказала о внешности сына от Тимати
Спора о "похожести" малыша на маму и папу не избежать, пошутила модель. Многие подписчики рассказали Анастасии, на кого похожи их дети.
Происшествия
Дрыманов сообщил о напившихся во время обыска у него сотрудниках ФСБ
Бывший начальник Главного следственного управления СК по Москве Александр Дрыманов заявил в суде, что нарушения, допущенные при обыске у него дома, стали предметом доклада главы Следственного комитета Александра Бастрыкина на имя директора ФСБ Александра Бортникова.
Космос
Астрономы раскрыли тайну зарождения инопланетной жизни
Политика
WSJ узнала о переговорах основателя Blackwater о покупке «Мотор Сич»
Власти США продолжают попытки не допустить перехода украинского производителя двигателей для авиатехники «Мотор Сич» под контроль Китая — после сделки у Пекина могут оказаться «критически важные оборонные технологии», сообщает Wall Street Journal (WSJ).
Шоу-бизнес
Муж Лолиты озвучил причину развода с ней
Как заявляла сама певица, причиной расставания с пятым супругом стало то, что они вовремя не обратились к психологу.
Авто
Компания BMW выпустила гибридный X3 с подключаемым модулем
Немецкий автопроизводитель запустил электрическую версию кроссовера X3 под названием xDrive30e. Новинка оснащена трансмиссией PHEV.
Политика
Захарова отреагировала на запрет Эстонии пропустить российское судно
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение Таллина о недопуске в территориальные воды Эстонии российского судна "Академик Примаков".
Общество
Расстрелявший сослуживцев солдат имел взыскания за обращение с оружием
Политика
Путин назначил нового посла России в Великобритании
«Назначить Келина Андрея Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Соединенном королевстве Великобритании и Северной Ирландии», — говорится в указе президента.
Происшествия
В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой
В минздраве Челябинской области прокомментировали взорвавшее соцсети видео, на котором санитарка одной из больниц Миасса умывает пациентку грязной тряпкой, предварительно смочив ее из тазика на полу.
Происшествия
В Москве после визита к стоматологу умер подросток
Как сообщает Следственный комитет по Москве, в августе 2019 года в клинике несовершеннолетнему удалили зуб.
Политика
Русский язык обеспечивает единство и идентичность нации, заявил Путин
Русский язык обеспечивает суверенитет, единство и идентичность российской нации, на РФ лежит огромная ответственность за его сбережение, развитие и распространение, заявил во вторник президент России Владимир Путин.
Общество
Госдума приняла в I чтении законопроект о восстановлении вытрезвителей
Создание вытрезвителей будет осуществляться на базе органов здравоохранения Госдума РФ на пленарном заседании 5 ноября приняла в первом чтении законопроект, который дает регионам право создавать платные вытрезвители.
Армия и оружие
В Донбассе сорвался процесс разведения сил в Петровском
Шоу-бизнес
Мужа Заворотнюк после шоу Навки упрекнули в непрофессионализме
Известный российский фигурист Петр Чернышев, муж актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые появился на публике после слухов о тяжелой болезни супруги — он выступил в Петербурге в ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», от которого не все фанаты остались в восторге.
Общество
В России введут налоговый вычет на фитнес
Налоговый вычет на фитнес-услуги могут ввести в России летом 2020 года, сообщают "Известия" со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Владимира Гутенёва.
Гаджеты
Xiaomi представила первые умные часы Mi Watch
Китайская компания Xiaomi представила первые модели своих умных часов Mi Watch, говорится в сообщении компании.
Происшествия
В Москве аэроэкспресс насмерть сбил женщину
Аэроэкспресс Москва - Шереметьево насмерть сбил женщину, движение поездов в сторону аэропорта приостановлено.
Футбол
«Спартак» уступил «Арсеналу» и проиграл первый матч при Тедеско
Московский "Спартак" на своем поле проиграл тульскому "Арсеналу" в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Спорт
WADA обвинило в допинге 47 россиян и просит открыть против них дела
WADA заподозрило 47 россиян в употреблении допинга и направило "пакеты доказательств" их вины в международные спортивные федерации с просьбой открыть дела против этих атлетов.
Происшествия
Планировавший теракт в Москве мужчина признал вину
Арестованный за подготовку теракта в Москве гражданин Киргизии признал вину.
Общество
Погода в столице может побить столетний температурный рекорд
Рекордное потепление ждет москвичей 5 ноября: воздух прогреется до плюс 13 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Армия и оружие
Шойгу поздравил военных разведчиков с их профессиональным праздником
Шоу-бизнес
Жена Джигана подтвердила свою четвертую беременность
Жена известного рэпера Джигана Оксана Самойлова опубликовала на своей странице в Instagram новый снимок, который подтвердил слухи о ее четвертой беременности.
Экономика
На Украине оценили стоимость гектара земли после реформы
В свою очередь, при другой модели, которая предусматривают ограничения по количеству гектаров в одни руки и допуск к рынку иностранцев, первичная цена будет меньше — около $1,9, тыс. за гектар.
Культура
Ушел из жизни актер Петр Смидович
Российский актер Петр Смидович ушел из жизни на 67 году. Об этом во вторник, 5 ноября, сообщается на сайте театра Et Cetera.
Общество
Компании в России не хотят платить за вывоз мусора
Глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев рассказал о том, что жители страны стали активнее оплачивать вывоз мусора.