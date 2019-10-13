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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что основной задачей национальной команды является победа на чемпионате Европы 2020 года. 13 октября команда России одержала разгромную победу над Кипром в матче отборочного этапа Евро-2020.

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