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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал самый важный момент в подготовке команды к матчу квалификации чемпионата Европы 2020 года с Бельгией.

Черчесов назвал самый главный момент в подготовке к матчу с Бельгией

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