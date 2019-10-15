У сборной есть локальные задачи и есть глобальные. Наша следующая задача — успешно сыграть дома с Бельгией. Это будет матч за первое место.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов озвучил предстоящие задачи национальной команды. В своем «Инстаграме» Черчесов выложил фотографию с пресс-конференции. В подписи к фото тренер разъяснил, что перед национальной командой лежат как глобальные задачи, так и локальные.

Происшествия Первому из новых фигурантов «московского дела» предъявили обвинение Одному из новых фигурантов «московского дела», Владимиру Емельянову, предъявлено обвинение в применении не опасного для жизни насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ), сообщил в Telegram руководитель международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

Наука Нобелевский лауреат Томас Линдал уверен, что рак непобедим Нобелевский лауреат в области химии Томас Линдал совершенно уверен, что рак изначально непобедим.

Политика Киев потребовал распустить ДНР и ЛНР для выполнения Минских соглашений Минские соглашения предусматривают следующий порядок действий: установление перемирия, отвод сил, в первый день после разведения необходимо начать диалог о выборах в Донбассе, также нужно провести амнистию участников конфликта.

Общество «Газпрому» отключили иностранную технику через спутник Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.

Финансы Убыток России из-за отказа от доллара оценили в миллиарды Россия потеряла 7,7 миллиарда долларов в валютных резервах после того, как решила заменить американскую валюту на евро, юани и золото.

Общество Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом 14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.

Политика Журналист Би-би-си назвал борщ орудием российской пропаганды Британский журналист Би-би-си Эндрю Эванс назвал популярный в России суп — борщ — орудием российской военной пропаганды.

Шоу-бизнес Волочкова полночи не спала после спектакля Серебренникова Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова подвергла критике спектакль "Машина Мюллера", режиссером которого выступил Кирилл Серебренников.

Общество Попавшие под санкции компании и бизнесмены получат специальные законы Особый режим Министерство предлагает дополнить закон о противодействии недружественным мерам США и других государств следующим положением — "в отношении граждан РФ и (или) российских юрлиц, на которых распространяются меры ограничительного характера со стороны недружественных иностранных государств, применяются специальные положения законодательства".

Общество Чемпионка ОИ Тотьмянина перенесла операцию в московском онкоцентре Бывшая российская фигуристка, победительница Олимпиады-2006 Татьяна Тотьмянина перенесла экстренную операцию, которая проходила в московском онкоцентре.

Происшествия Суд вынес приговор убийцам многодетной матери в Псебае Суд признал виновными в убийстве и изнасиловании многодетной матери в Псебае двух жителей Краснодарского края.

Шоу-бизнес Бывший муж Марии Порошиной не признал ее пятого ребенка Бывший супруг Илья Древнов раскрыл тайну рождения пятого ребенка Марии Порошиной.

Происшествия В Нидерландах обнаружена семья, которая 9 лет пряталась в подвале дома Полиция в провинции Нидерландов Дренте на северо-востоке королевства обнаружила 58-летнего мужчину и шестерых его детей в возрасте от 16 до 25 лет, которые около девяти лет жили в подвале фермерского дома.

Гаджеты Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4 Компания Google представила новую модель своего смартфона Pixel 4, видео с презентации продукта в Нью-Йорке размещено на официальной странице Google на YouTube.

Космос Сверхсветовые корабли признали неэффективными Бывший ученый из NASA продемонстрировал, почему сверхсветовые скорости неэффективны.

Общество Нобелевскую премию по экономике дали за исследование бедности Нобелевскую премию по экономике получили экономисты Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за «экспериментальный подход в облегчении бедности».

Футбол Федун назвал среди задач «Спартака» победу в чемпионате к 2022 году Владелец "Спартака" Леонид Федун рассказал о назначении нового главного тренера, а также подтвердил, что в 2023 году он покинет клуб.

Общество В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.

Политика В ФРГ пожаловались на убытки от антироссийских санкций Почти половина убытков от антироссийских санкций приходится на страны Запада, заявили немецкие эксперты.

Шоу-бизнес Цискаридзе отказался комментировать слухи о внебрачном сыне Известный хореограф отказался комментировать слухи о наличии у него внебрачных детей.

Политика Глава ФоРГО Константин Костин заявил «Ъ», что проверка не выявила несанкционированного доступа к его почте 15 октября в интернете появились сообщения о взломе и продаже массива данных почты председателя правления ФоРГО Константина Костина, возглавлявшего в 2011-2012 году УВП администрации президента; несколько писем были опубликованы интернет-изданием The Insider.

Спорт Глава РУСАДА признал подмену данных московской лаборатории Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус подтвердил, что данные Московской антидопинговой лаборатории были изменены перед передачей экспертам Международного антидопингового агентства (WADA).

Шоу-бизнес Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы Отмечается, что родные актрисы не хотят выносить на всеобщее обозрение детали болезни.