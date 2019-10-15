У сборной есть локальные задачи и есть глобальные. Наша следующая задача — успешно сыграть дома с Бельгией. Это будет матч за первое место.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов озвучил предстоящие задачи национальной команды. В своем «Инстаграме» Черчесов выложил фотографию с пресс-конференции. В подписи к фото тренер разъяснил, что перед национальной командой лежат как глобальные задачи, так и локальные.

Политика Саудовский оркестр удивил Путина фальшивым исполнением гимна России Оркестр Саудовской Аравии во время исполнения российского гимна в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с королем страны Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, не попал в ноты.

Политика Киев потребовал распустить ДНР и ЛНР для соглашения по Донбассу В начале октября Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины подписала «формулу Штайнмайера», согласно которой должен быть установлен особой статус Донбасса, после проведения там местных выборов.

Религия Патриарх Кирилл заявил о греховности идеи либерализма Патриарх Московский и вся Руси Кирилл заявил, что либерализм «в каком-то смысле греховная идея», потому что в центре жизни оказывается сам человек, а не Бог, приводит его слова «РИА Новости» во вторник, 15 октября.

Происшествия Полковник Захарченко вспомнил «Титаник» и юмор судьи Елены Абрамовой Осужденный предположил, что судья Елена Абрамова, судившая параллельно с ним футболистов Кокорина и Мамаева, возможно, вынесла решение «на таком же юморе», в очередной раз предал обструкции прокурора Милану Дигаеву и обвинил служительницу Фемиды в том, что та забыла в приговоре показания свидетелей защиты.

Общество Минюст попросил суд ликвидировать движение «За права человека» Министерство юстиции подало в Верховный суд России исковое заявление о ликвидации движения "За права человека" Льва Пономарева, а также исключении сведений о нем из Единого государственного реестра юридических лиц.

Происшествия Первому из новых фигурантов «московского дела» предъявили обвинение Одному из новых фигурантов «московского дела», Владимиру Емельянову, предъявлено обвинение в применении не опасного для жизни насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК России), сообщил в Telegram руководитель международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

Армия и оружие Шойгу обсудил ситуацию в Сирии с главой Пентагона В сообщении отмечается, что глава российского оборонного ведомства и глава Пентагона в ходе разговора обсуждали вопросы, представляющие взаимный интерес в контексте ситуации в Сирии.

Шоу-бизнес Цискаридзе отказался комментировать наличие внебрачного сына Ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Николай Цискаридзе отказался комментировать заявление 19-летнего Тимура Акперова, который утверждает, что знаменитый танцор является его биологическим отцом.

Общество Составлен рейтинг самых безопасных для женщин стран В списке стран, которые эксперты считают наиболее безопасными и удобными для женщин, Россия разделила с Грецией 50-е место.

Технологии Microsoft анонсировала обновление Windows 10 Как проинформировала компания Microsoft, вскоре ожидается выход обновления Windows 10. Оно должно увидеть свет в ноябре.

Гаджеты Первые смартфоны Xiaomi уже получили новую MIUI 11 В списке последних оказались Redmi 7, Redmi Note 7 и Redmi Note 7 Pro и Redmi K20, а из моделей Xiaomi в списке оказались Xiaomi Mi 8, Mi Mix 2S, Mi 9 SE, Mi Mix 2 и Mi Max 3. Между тем в тестовой сборке MIUI 9.10.14 появилась информация о смартфонах и планшетах, для которых обновление больше выпускать не будут.

Армия и оружие Сбежавшие из Сирии американцы оставили непристойный «привет» россиянам Как пишет в Telegram-канале другой военкор Олег Блохин, на другой доске, снимок которой он разместил у себя на странице, обнаружили запись, которую, по мнению американцев, мог оставить президент США Дональд Трамп, и тоже посвященную России.

Политика Глава МИД Украины рассказал об альтернативе «формуле Штайнмайера» На пресс-конференции в Брюсселе после участия в слушаниях комитета Европарламента по иностранным делам глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал об альтернативном, военном, варианте урегулирования конфликта в Донбассе.