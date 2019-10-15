Футбол

Нева СпортНева СпортЧерчесов назвал следующую задачу сборной России по футболу

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов озвучил предстоящие задачи национальной команды. В своем «Инстаграме» Черчесов выложил фотографию с пресс-конференции. В подписи к фото тренер разъяснил, что перед национальной командой лежат как глобальные задачи, так и локальные.
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Станислав Черчесов
У сборной есть локальные задачи и есть глобальные. Наша следующая задача — успешно сыграть дома с Бельгией. Это будет матч за первое место.
— Станислав Черчесов, футболистRT на русском 10:01

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Черчесов назвал следующую задачу сборной России по футболу

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