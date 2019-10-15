У сборной есть локальные задачи и есть глобальные. Наша следующая задача — успешно сыграть дома с Бельгией. Это будет матч за первое место.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов озвучил предстоящие задачи национальной команды. В своем «Инстаграме» Черчесов выложил фотографию с пресс-конференции. В подписи к фото тренер разъяснил, что перед национальной командой лежат как глобальные задачи, так и локальные.

Шоу-бизнес Наташа Королева обратилась к Зеленскому Российская артистка Наташа Королева опубликовала в своем Instagram обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила его разрешить ей въезд на территорию страны.

Общество «Газпрому» принудительно отключили зарубежную технику через спутник Начальник департамента N335 Павел Крылов уточнил, что LMF отключили дистанционно через спутник и теперь компрессоры не работают и "стоят мертвым грузом" Отмечается, что вместо них планируются закупить модульные компрессорные станции российского производства.

Происшествия В 30 субъектах России проходят обыски в рамках дела ФБК Следственный комитет России сообщил о проведении в 30 субъектах страны обысков в штабах Фонда борьбы с коррупцией* в рамках возбуждённого ранее дела об отмывании денег.

Шоу-бизнес Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.

Шоу-бизнес Анна Курникова взяла фамилию Энрике Иглесиаса Подписчики инстаграм-странички Анны Курниковой заметили, что фамилия теннисистки стала двойной: к своей она добавила фамилию Энрике Иглесиаса и стала Курникова-Иглесиас.

Политика Саудовский оркестр удивил Путина фальшивым исполнением гимна России Оркестр Саудовской Аравии во время исполнения российского гимна в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с королем страны Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, не попал в ноты.

Армия и оружие Озвучено условие вывода турецких войск из Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещал вывести войска с севера Сирии после того, как антитеррористическая операция в этом регионе завершится, заявил спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

Общество В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.

Экономика Рост пенсий в России поставили под сомнение Отсутствие индексации пенсий работающим пенсионерам в России может привести к тому, что заложенные в прогноз до 2022 года параметры повышения выплат не позволят выполнить указ президента Владимира Путина.

Футбол Какой финансовый «колхоз» предлагал Федун Идея создания единого финансового фонда получила широкое обсуждение. Не так давно похожие мысли озвучивал в «СЭ» и владелец «Спартака».