Футбол
Нева СпортЧерчесов назвал следующую задачу сборной России по футболу
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов озвучил предстоящие задачи национальной команды. В своем «Инстаграме» Черчесов выложил фотографию с пресс-конференции. В подписи к фото тренер разъяснил, что перед национальной командой лежат как глобальные задачи, так и локальные.
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У сборной есть локальные задачи и есть глобальные. Наша следующая задача — успешно сыграть дома с Бельгией. Это будет матч за первое место.
— Станислав Черчесов, футболистRT на русском вчера в 10:01
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«Это будет матч за первое место». Черчесов настроен на матч с Бельгией крайне серьезно
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Черчесов: «Следующая задача — успешно сыграть с Бельгией. Это будет матч за первое место»
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