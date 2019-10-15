У сборной есть локальные задачи и есть глобальные. Наша следующая задача — успешно сыграть дома с Бельгией. Это будет матч за первое место.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов озвучил предстоящие задачи национальной команды. В своем «Инстаграме» Черчесов выложил фотографию с пресс-конференции. В подписи к фото тренер разъяснил, что перед национальной командой лежат как глобальные задачи, так и локальные.

Общество Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Политика Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.

Происшествия До 40 выросло число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии Жертвами тайфуна «Хагибис» в Японии стали 40 человек, 16 числятся пропавшими без вести.

Технологии «Яндекс» запустит распознающего одежду в видео конкурента TikTok Новинка сможет распознавать одежду в видео, сообщает ТАСС Пользователи приложения смогут снимать короткие видеоролики с масками, музыкой, фильтрами и другими эффектами.

Общество Россиянам пообещали теплый ноябрь В Краснодарском крае и южной части Крыма ожидается более низкая температура, чем обычно в ноябре.

Общество Супермодель Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире Хадид оказалась близка к идеальному соотношению на 94,35%, поэтому хирург назвал ее самой красивой женщиной в мире.

Экономика Рост пенсий в России поставили под сомнение Отсутствие индексации пенсий работающим пенсионерам в России может привести к тому, что заложенные в прогноз до 2022 года параметры повышения выплат не позволят выполнить указ президента Владимира Путина.

Шоу-бизнес Выяснен размер пенсии Бориса Моисеева Заслуженный артист России Борис Моисеев отпраздновал в этому году свое 65-летие. СМИ узнали, какой размер пенсии у певца.

Происшествия В 30 субъектах России проходят обыски в рамках дела ФБК Следственный комитет России сообщил о проведении в 30 субъектах страны обысков в штабах Фонда борьбы с коррупцией* в рамках возбуждённого ранее дела об отмывании денег.

Общество Мать убитой в Саратове Лизы Киселевой обратилась к главе города Мать убитой школьницы из Саратова Елена Киселева записала видеообращение к жителям города и саратовским чиновникам после похищения и убийства ее дочери, передает ИА «Версия-Саратов».

Общество В Рязанской области вместо НТВ пустили в эфир эротический канал Из-за технической ошибки по кабельному телевидению в Новомичуринске (Рязанская область) зрителям включили эротический канал вместо НТВ.

Происшествия В ходе беспорядков в Каталонии за сутки пострадали более 70 человек По меньшей мере 74 человека получили ранения в ходе акций протеста и беспорядков, прошедших во вторник в Каталонии, сообщает испанская радиовещательная и телевизионная корпорация RTVE.

Хоккей Гусев выразил недовольство переводом в четвёртое звено «Нью-Джерси» Хочется не быть хоккеистом четвёртого звена, палкой, которая стреляет раз в год, а стабильно играть и набирать очки.

Шоу-бизнес Семья Анастасии Заворотнюк подтвердила болезнь актрисы Семья популярной актрисы из первых уст подтверждает, что Настя действительно проходит лечение от некой болезни.

Здоровье Врачи заявили об опасности диеты с 16-часовым голоданием Условия диеты выглядят довольно просто: человеку нужно воздерживаться от пищи в течение 16 часов, в этот период разрешено пить лишь воду.

Происшествия Первому из новых фигурантов «московского дела» предъявили обвинение Одному из новых фигурантов «московского дела», Владимиру Емельянову, предъявлено обвинение в применении не опасного для жизни насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ), сообщил в Telegram руководитель международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

Общество «Газпрому» отключили иностранную технику через спутник Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.

Общество Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом 14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.

Культура Ольга Кормухина подала в суд на Полину Гагарину за «Кукушку» Цоя Певица Ольга Кормухина подала иск против Полины Гагариной из-за кавера на песню Виктора Цоя «Кукушка».