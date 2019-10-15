Футбол

Нева СпортНева СпортЧерчесов назвал следующую задачу сборной России по футболу

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов озвучил предстоящие задачи национальной команды. В своем «Инстаграме» Черчесов выложил фотографию с пресс-конференции. В подписи к фото тренер разъяснил, что перед национальной командой лежат как глобальные задачи, так и локальные.
Читать в источнике
Комментировать
Станислав Черчесов
У сборной есть локальные задачи и есть глобальные. Наша следующая задача — успешно сыграть дома с Бельгией. Это будет матч за первое место.
— Станислав Черчесов, футболистRT на русском 10:01

Подробнее о событии

«Это будет матч за первое место». Черчесов поделился ожиданиями от игры с Бельгией

Sportbox.RU08:52

Черчесов: «Игра с Бельгией - матч за первое место»

Sport.ru09:14

«Это будет матч за первое место». Черчесов поделился ожиданиями от игры с Бельгией

Матч ТВ08:52

Черчесов назвал следующую задачу сборной России по футболу

RT на русском10:01

Черчесов: следующая задача сборной России — успешно сыграть дома с Бельгией

Чемпионат08:40

«Это будет матч за первое место». Черчесов настроен на матч с Бельгией крайне серьезно

Спорт-Экспресс08:23

Черчесов: «Следующая задача — успешно сыграть с Бельгией. Это будет матч за первое место»

Sport24.ru08:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 12:23, Вашингтон
Технологии

Google Stadia будет запущена 19 ноября

Облачная игровая платформа Google Stadia начнет работу 19 ноября. Об этом разработчики объявили в ознакомительном видео.
Cyber.sports.ru 11:24
Общество

В России стали чаще насиловать детей

В марте задержали педофила, который похитил ребенка и насиловал его в коммунальной квартире в течение десяти лет.
Lenta.ru 12:07
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы

Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Lenta.ru 04:29
Общество

Мать убитой в Саратове Лизы Киселевой обратилась к главе города

Мать убитой школьницы из Саратова Елена Киселева записала видеообращение к жителям города и саратовским чиновникам после похищения и убийства ее дочери, передает ИА «Версия-Саратов».
БИЗНЕС Online вчера в 09:13
Политика

Путин послушал исковерканный гимн в вариации оркестра ОАЭ

В ходе визита в Абу-Даби российского лидера поприветствовали гимном РФ в исполнении оркестра Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).
Газета.Ru 06:29
Армия и оружие

ВМФ России получит асимметричное преимущество благодаря «Циркону»

Military Watch Magazine считает, что запуск "Циркона" изменит соотношение сил между США и Россией.
Piter.tv 06:28
Политика

Встреча контактной группы в Минске провалилась

Напомним, 1 октября после подписания украинской стороной «формулы Штайнмайера» контактной группе в Минске удалось согласовать конкретную дату для возобновления разведения сил и средств в населенных пунктах Золотое и Петровское.
Свободная Пресса 12:12
Футбол

Габулов может покинуть «Аланию»

Габулов стал президентом «Алании» в июле этого года, покинув ради этого пост министра спорта Северной Осетии.
Евро-футбол.ру 11:16
Футбол

Украинский футболист съязвил о победе России на Евро-2020

После знаковой победы украинские футболисты язвили в адрес команды Станислава Черчесова и собирались заниматься сексом всю ночь.
Газета.Ru 03:20
Армия и оружие

США подумывают об эвакуации своих термоядерных бомб из Турции

В Вашингтоне власти США рассматривают варианты эвакуации с авиабазы Инджирлик в Турции 50 термоядерных бомб B61.
Радио Голос Балтии 09:58
Происшествия

Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой

В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия 08:42
Армия и оружие

Курды отбили у армии Турции город Рас-эль-Айн на севере Сирии

REGNUM 04:29
Политика

МИД подтвердил задержание россиянки Богачевой в Белоруссии

Министерство иностранных дел России подтвердило задержание в Белоруссии россиянки Анны Богачевой, которая в прошлом году попала под санкции США.
РБК 07:43
Происшествия

В аварии под Калугой погибли 4 человека

По информации очевидцев ДТП в социальных сетях, в аварии погибли 4 человека.
Весть (Калужская область) 04:07
Политика

«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова

Коммерсантъ вчера в 13:44
Экономика

НЛМК сократил выпуск стали на 9% с начала 2019 года

Международная сталелитейная компания НЛМК за период с января по сентябрь 2019 года сократила выпуск стали на 9%, до 11,9 млн т, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
РБК 07:56
Происшествия

Суд вынес приговор убийцам многодетной матери в Псебае

Суд признал виновными в убийстве и изнасиловании многодетной матери в Псебае двух жителей Краснодарского края.
Известия 08:57
Происшествия

Телеведущая и актриса Руслана Писанка пострадала от цыган в Киеве

Телеканал 360° 10:45
Происшествия

Полиция Японии предупреждает о скрытой угрозе обычных дверных глазков

Pravda.Ru 03:28
Происшествия

В крови сбитого насмерть ребенка под Кировом нашли алкоголь

14 октября родственники погибшего получили результаты экспертизы и были шокированы — в заключении говорится, что в крови малыша обнаружили алкоголь в количестве 0,51 промилле.
Известия 12:01
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева рассказала, почему ее дочь Маша никогда не улыбается

Отвечая на вопросы поклонников, знаменитость рассказала, почему ее ребенок никогда не улыбается.
Дни24 13 октября в 00:33
Происшествия

Студент керченского университета подрался с преподавателем

ТАСС 07:19
Здоровье

В Севастополе станет больше поликлиник

Заместитель губернатора Севастополя Александр Кулагин подтверждает: первичное звено — самое слабое на сегодняшний момент в системе регионального здравоохранения.
ForPost 02:01
Экономика

МВФ ухудшил прогноз роста ВВП России в 2019 году до 1,1%

В докладе отмечается, что повышение НДС в начале этого года способствовало ускорению инфляции в РФ.
ТАСС 09:02
ЖКХ

В России может появиться единая платежка по ЖКУ

Правительство поддержит законопроект о введении единого платежного документа по ЖКУ при условии его качественной доработки.
Известия вчера в 19:15
Экономика

Ъ: пищевые компании могут отнести к наиболее вредным производствам

Минприроды России собирается с 2024 года внести продовольственные компании в список наиболее негативно влияющих на окружающую среду, куда относятся, например, нефтяные и химические производства, что чревато для них многомиллиардными дополнительными расходами и дополнительным "вниманием" контролирующих органов, пишет газета "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 02:28
Армия и оружие

Минобороны опубликовало карту расстановки сил в Сирии

РИА Новости 11:14
Хоккей

Сушинский: «С потолком зарплат многие уедут из КХЛ»

Президент «Авангарда» Максим Сушинский поделился ожиданиями от введения потолка зарплат в следующем сезоне КХЛ.
Sport24.ru 11:24
Шоу-бизнес

Николай Цискаридзе отреагировал на вопрос о возможном внебрачном сыне

Суть событий 01:26
Политика

Глава МИД Украины рассказал об альтернативе «формуле Штайнмайера»

На пресс-конференции в Брюсселе после участия в слушаниях комитета Европарламента по иностранным делам глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал об альтернативном, военном, варианте урегулирования конфликта в Донбассе.
Коммерсантъ вчера в 21:46
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное