Футбол
Sportbox.RUЧерчесов назвал состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино
Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым огласил состав команды на отборочные матчи Евро-2020 против Бельгии и Сан-Марино. В список вошли 25 футболистов, а подготовку к заключительным играм отбора команда начнет 10 ноября в Сочи. В списке еще возможны изменения.
Читать в источнике
Оценить19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 22:59, Вашингтон
Политика
«Нафтогаз» оценил возможность обнуления взаимных претензий с Россией
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что для обнуления претензий Киева к «Газпрому» на $22 млрд необходимы встречные шаги российской стороны на сопоставимые суммы.
RT на русском 08:59
Происшествия
В Чите двое осужденных сбежали из психбольницы
В ночь на среду мужчины сбежали из краевой клинической психиатрической больницы имени Кандинского в Чите.
Российская газета 21:45
Общество
Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране
Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости 16:21
Происшествия
Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки
Провели беседу с матерью девочки, чтобы выяснить все обстоятельства. Школа никогда не собирала деньги ни на какие нужды школы.
Газета.Ru 03:48
Общество
Синоптики предупредили о температурных рекордах в центральной России
Серия температурных рекордов ожидается в Центральном федеральном округе и Черноземье.
Известия 22:45
Армия и оружие
Трамп одобрил расширенную военную миссию США по «защите» нефти в Сирии
Американский президент Дональд Трамп одобрил проведение расширенной военной миссии США по «обеспечению безопасности нефтяных месторождений» на востоке Сирии.
Политика Сегодня 22:15
Наука
Ученые назвали новую опасность курения
Ученые узнали, что люди, которые имеют шизофрению и депрессию, курили намного чаще, чем другие участники исследования.
Газета.Ru 22:44
Армия и оружие
NYT: около 200 российских наемников прибыли в Ливию
За последние шесть недель в Ливию приехали около 200 российских наемников, среди которых есть снайперы из ЧВК "Вагнер".
Газета.Ru 18:46
Происшествия
В Таиланде 15 человек стали жертвами вооруженного нападения
По меньшей мере 15 человек стали жертвами вооруженного нападения на контрольно-пропускной пункт в провинции Яла на юге Таиланда.
ТАСС 20:46
Общество
Оренбургский губернатор утвердил новую структуру правительства
В структуре правительства Оренбуржья появились и новые министерства - министерство региональной и информационной политики, а также министерство промышленности и энергетики и министерство цифровой экономики.
Orenday.ru 09:17
Политика
Встреча Путина и Токаева в Омске запланирована на 7 ноября
Встреча президента России Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Омске в рамках XVI Форума межрегионального сотрудничества двух стран состоится 7 ноября.
REGNUM 07:06
Армия и оружие
Зеленский хочет сформировать военную полицию Украины
Президент Украины Владимир Зеленский отдал поручение главе Минобороны, чтобы ведомство в своей деятельности опиралось на стандарты НАТО.
NewInform 16:10
Общество
Эксперты назвали условие полного отказа от транзита газа через Украину
Полный отказ от транзита российского газа через Украину станет возможным лишь при существенном снижении поставок голубого топлива на европейский рынок, передаёт 5 ноября РБК.
REGNUM 13:35
Игры
Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
Компания Rockstar Games выпустила экшен Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров. Версия игры для консолей вышла в 2018 году.
РИА Новости 12:40
Экономика
Власти предложили распространить опыт реновации на Дальний Восток
Для поддержки бизнеса Минвостокразвития предлагает увеличить объем льготных кредитов до 500 млрд руб. к 2025 году и запустить бесплатное онлайн-обучение начинающих предпринимателей на базе Дальневосточного федерального университета.
РБК 10:19
Шоу-бизнес
Муж Лолиты назвал причину расставания с ней
Бывший муж певицы Лолиты Милявской, спортсмен Дмитрий Иванов рассказал изданию Starhit, что стало причиной их расставания.
РИА Новости вчера в 05:59
Общество
«Известия»: в вузах и колледжах может появиться новый предмет
Общероссийский народный фронт выступил с идеей ввести в программы среднего и высшего образования дисциплины по теме "Операционная эффективность".
ТАСС 22:21
Политика
Президент Сербии заявил об отсутствии денег на покупку С-400
РИА Новости 17:15
Общество
Россияне готовы больше работать ради «четырехдневки», выяснили СМИ
Отмечается, что против такого графика были 9% опрошенных.
Газета.Ru 17:58
Происшествия
Генерал Дрыманов заявил, что передавал заму не деньги, а коньяк
Экс-начальник московского главка СК РФ Александр Дрыманов утверждает, что передавал своему заму Денису Никандрову не его долю от коррупционных дел, а коньяк.
РИА Новости 06:36
Политика
Генпрокурор Украины рассказал о настроениях в украинском обществе
Общество требует от Генеральной прокуратуры Украины крови и посадок заявил глава украинского ведомства Руслан Рябошапка, 5 ноября в интервью изданию «Левый берег».
REGNUM 21:47
Политика
Путин предложил заменить «Википедию» Российской энциклопедией
Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.
Газета.Ru 13:19
Политика
Столтенберг: Украина вступит в НАТО
Глава НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу "1+1" заявил, что Украина станет членом Североатлантического альянса.
Московский Комсомолец вчера в 17:48
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии отказывается признавать сына Оксаны Воеводиной
Стоит отметить, что интернет-пользователи, которые следят за активностью Воеводиной в социальных сетях, не могли не заметить, что ее малыш похож на короля Малайзии, как две капли воды.
ГЛАС.RU 04:50
Кино
Сериал «Диверсант» продлен на третий сезон
Телесериал "Диверсант" продлен на третий сезон через 12 лет после завершения второго. Премьера новой части запланирована на 2020 год.
Piter.tv 10:42
Игры
Авторы Call of Duty Modern Warfare опровергли демонизацию русских
Pravda.Ru 03 ноября в 07:26
Футбол
Сергей Семак: «Лейпциг» победил заслуженно
Играть в четыре защитника было сложно, ведь центральные защитники у нас не быстрые, а у соперника скоростные игроки.
Вести.Ru 16:00
Общество
Врач-диетолог назвала самые вредные сладости
Специалисты выделяют наиболее вредные сладости, от покупки которых следует воздержаться.
Российская газета 01:03
Политика
Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова
Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.
Известия 12:34
Происшествия
На таджикско-узбекской границе неизвестные напали на погранзаставу
Вооруженная группа из 20 неизвестных в масках совершили нападение на пограничную заставу, расположенную на таджикско-узбекской границе.
ТАСС 22:29