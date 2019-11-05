Футбол
Sportbox.RUЧерчесов назвал состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино
Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым огласил состав команды на отборочные матчи Евро-2020 против Бельгии и Сан-Марино. В список вошли 25 футболистов, а подготовку к заключительным играм отбора команда начнет 10 ноября в Сочи. В списке еще возможны изменения.
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