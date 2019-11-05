Футбол
Sportbox.RUЧерчесов назвал состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино
Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым огласил состав команды на отборочные матчи Евро-2020 против Бельгии и Сан-Марино. В список вошли 25 футболистов, а подготовку к заключительным играм отбора команда начнет 10 ноября в Сочи. В списке еще возможны изменения.
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ЖКХ
СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами
Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 01:01
Культура
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Виталий Жигалин
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РИА Новости 04:04
Экономика
ЦБ оштрафовал Сбербанк за неподключение к системе быстрых платежей
Центральный банк России назначил штраф Сбербанку за неподключение к системе быстрых платежей (СБП), заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина во время выступления в Совете Федерации.
Известия 04:31
Шоу-бизнес
Екатерина Стриженова рассказала, как похудела на 12 килограммов
Подписчики восхитились внешним видом звезды. Уже в комментариях Стриженова призналась, что похудела на 12 килограммов.
Вечерняя Москва 05:22
Общество
Главный редактор «Дождя» Перепелова покинет свою должность
Главный редактор телеканала "Дождь" Александра Перепелова уйдет с этой должности 31 декабря.
ТАСС 06:13
Наука
Ученые предрекли человечеству «неописуемые страдания»
Более 11 тысяч ученых из 153 стран мира, включая Россию, поставили подпись под документом, в котором утверждается, что человечество ждут "неописуемые страдания", если срочно не предпринять меры для сокращения выбросов углекислого газа.
РИА Новости вчера в 23:44
Политика
Путин предложил заменить «Википедию» Российской энциклопедией
Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.
Газета.Ru вчера в 13:19
Происшествия
Задымление в небоскребе «Высоцкий» в Екатеринбурге ликвидировали
Задымление в екатеринбургском небоскребе "Высоцкий" произошло из-за тления пылевых отложений в машинном отделении пассажирского лифта на 35-м этаже.
ТАСС 05:12
Происшествия
СК объявил в международный розыск топ-менеджера ОДК Коршунова
Следственный комитет России объявил в международный розыск и попросил Басманный суд заочно арестовать задержанного в Италии топ-менеджера «Объединённой двигателестроительной корпорации» (ОДК) Александра Коршунова.
RT на русском 04:57
Шоу-бизнес
Беременная Оксана Самойлова впервые показала округлившийся живот
Интересно, что в описании к снимку Оксана призналась, что они с мужем сами не ожидали, что она забеременеет в четвёртый раз.
Bimru.ru вчера в 06:06
Армия и оружие
NYT сообщила о схожем характере ранений у бойцов в Ливии и в Донбассе
Ливийские врачи обнаружили у некоторых участников многолетнего вооруженного конфликта в стране ранения, схожие с теми, которые встречались у солдат в Донбассе.
РБК вчера в 15:28
Футбол
Футболист «Зенита» Ракицкий объявил об уходе из сборной Украины
RT на русском 03:33
Политика
Медведев уволил куратора мусорной реформы в Минприроды
Премьер Дмитрий Медведев снял с должности заместителя министра природных ресурсов и экологии Владимира Логинова, свидетельствует распоряжение правительства.
Ведомости 03:25
Экономика
Набиуллина считает реальной ставку по ипотеке в размере 7-8%
Глава Банка России Эльвира Набиуллина считает, что ставка по ипотеке в перспективе нескольких лет может снизиться до 7-8% при условии низкой инфляции и отсутствия дополнительных рисков.
Российская газета 04:14
Экономика
МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики
По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, в 2020 году достигнет 86%.
РБК 04 ноября в 13:34
Происшествия
В Нижнем Тагиле должник облил пристава бензином
Интерфакс 04:41
Общество
Умер критик и литературовед Лев Аннинский
RT на русском 05:39
Здоровье
Терпевший боль подросток из Кемерова оказался болен раком
Юный житель областного центра долгое время стеснялся говорить родителям о сильной боли в плече и пожалел: врачи при обследовании обнаружили серьезное заболевание.
VSE42.RU 00:25
Политика
«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов
Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.
РИА Новости вчера в 08:03
Общество
Названы российские регионы с самой высокой аварийностью на дорогах
Как сообщает РБК со ссылкой на совместное исследование, проведенное экспертами Национального рейтингового агентства и РАНХиГС, набольшая аварийность на дорогах оказалась в Чечне и Ингушетии.
Московский Комсомолец вчера в 18:30
Происшествия
В Новотроицке задержан первый заместитель главы города
В Оренбургской области сотрудники силовых структур задержали первого заместителя мэра Новотроицка Артема Липатова.
Orenburg.media вчера в 06:22
Технологии
Любой современный гаджет выпущен уже со шпионской функцией
Как пишут «Известия» со ссылкой на специалистов отдела развития платформы, в каждом устройстве есть секретная зона, которая никак не связана с операционной системой, и через нее можно следить за любым устройством, базирующимся на процессорах с ARM ядром.
Astera 04:53
Общество
Более 75% россиян не откладывают деньги на пенсию
Большинство (75,5%) россиян из крупных городов не откладывают деньги на пенсию, следует из опроса Райффайзенбанка, результаты которого приводит РБК.
Коммерсантъ 01:13
Политика
Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране
Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 16:21
Политика
Россия отказалась сотрудничать с США по вопросу сирийской нефти
«По вопросу сирийской нефти с американцами взаимодействовать не будем», — пояснил он, комментируя информацию о проведении расширенной американской военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений, которую одобрил президент США Дональд Трамп ранее в этот же день.
Известия 03:28