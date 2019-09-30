Футбол
Российская газетаЧерчесов назвал состав сборной на матчи против Шотландии и Кипра
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал состав на отборочные матчи чемпионата Европы против команд Шотландии и Кипра. Всего на сбор прибудут 25 футболистов.
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Автоматически обработано 7015 источников, обновлено в 11:26, Вашингтон
Политика
США ввели санкции в отношении двух россиян и трех компаний
Ранее Минфин США ввел санкции в отношении троих россиян, пяти судов и одной российской компании из-за нарушения санкционного режима против Сирии.
Коммерсантъ 10:55
Финансы
Курс доллара превысил 65 рублей
Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос на 0,48% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 65,01 рубля, свидетельствуют данные торгов на 15:15 мск.
ТАСС 08:36
Политика
В Кремле не обсуждают тему повышения пенсионного возраста на три года
В Кремле не обсуждают тему повышения на три года пенсионного возраста, этого вопроса нет на повестке дня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:49
Общество
Около 20 тысяч человек вышли на согласованный митинг в центре Москвы
Порядка 20 тысяч человек приняли участие в согласованном с властями митинге в поддержку фигурантов дела о незаконных акциях на проспекте Сахарова в Москве, сообщается на сайте столичного главка МВД.
РИА Новости вчера в 09:15
Происшествия
В Москве мужчина насмерть подавился салом в темноте
В Москве 56-летний мужчина подавился салом и задохнулся.
РИА Новости 09:51
Культура
Собчак прокомментировала слухи о разногласиях с «Первым каналом»
Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала «заморозку» проекта для «Первого канала» с ее участием.
URA.Ru 06:32
Политика
Зеленский отказался возбуждать дело против Байдена по просьбе США
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не намерен проводить какие-либо расследования по приказу из-за рубежа.
Lenta.ru 09:25
Общество
Детские онкологи центра Блохина грозят уволиться в полном составе
Наталья Субботина рассказала, что под давлением руководства уже уволились ряд врачей, в том числе профессор Георгий Менткевич, который основал первое в России отделение трансплантации костного мозга.
Газета.Ru 11:01
Авто
Geely построит завод по выпуску летающих автомобилей
Китайская компания Geely, которая постепенно охватывает все сегменты глобального авторынка, всерьез задумалась о массовом производстве летающих автомобилей.
Российская газета 07:14
Экономика
Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на три года
Правительство России внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2020 год и на ближайшую трехлетку, передаёт корреспондент радио «Вести FM».
Вести ФМ 07:36
Политика
Новое правительство Севастополя: Развожаев представил свою команду
Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев представил своих новых заместителей и руководителей ключевых департаментов городского правительства.
РИА Новости Крым 05:40
Футбол
«Аталанта» — «Шахтер»: открываем второй тур
Представляем наш вариант прогноза на стартовый матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором 1 октября «Аталанта» принимает донецкий «Шахтер».
Все про Спорт ру вчера в 22:56
Футбол
Тедеско возглавит «Спартак» после паузы на матчи сборных
Не исключается вариант, при котором о назначении Тедеско будет объявлено во время паузы на матчи национальных сборных.
Евро-футбол.ру 10:48
Волейбол
Российские волейболистки завоевали бронзу на Кубке мира
Золотая медаль на Кубке мира досталась команде из Китая, второе место заняли представительницы США, и третьими на пьедестале почета стали волейболистки из России.
Inc-news.ru вчера в 14:19
Политика
Первое заседание Конституционного комитета Сирии состоится 30 октября
Первое заседание сирийского Конституционного комитета запланировано на 30 октября.
ТАСС 10:54
Общество
Два первых траулера проекта СТ-192 получили имена
Головной и первый серийный большие морозильные рыболовные траулеры проекта СТ-192, строящиеся на Адмиралтейских верфях для "Русской рыбопромышленной компании" (РРПК), получили названия.
Sudostroenie.info 09:00
Космос
NASA впервые показало телескоп «Джеймс Уэбб» в финальной сборке
Naked Science 23 сентября в 02:01
Происшествия
В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками
Газета.Ru 28 сентября в 11:45
Армия и оружие
Первый совместный полет Су-57 и ударного «Охотника» попал на видео
Первый совместный полет истребителя Су-57 пятого поколения и ударного «Охотника», организованный для испытаний беспилотника, попал на видео.
Актуальные Новости 27 сентября в 08:39
Здоровье
Ребенок весом 5,4 кг родился в роддоме Балашихи
Малыш, вес которого при рождении оказался 5,4 килограмма появился на свет естественным путем на прошлой неделе 25-го сентября в Балашихинском родильном доме, расположенном на территории микрорайона Саввино.
Ugpressa.ru 28 сентября в 17:18
Шоу-бизнес
Наследство режиссера Марка Захарова достанется его дочери Александре
Талантливый советский и российский режиссер, актер и художественный руководитель московского театра «Ленком» Марк Захаров скончался на 86-м году жизни в минувшую субботу, 28-го сентября.
Ugpressa.ru вчера в 05:38
Политика
Кремль назвал возможной публикацию разговоров Путина и Трампа
Пресс-секретарь российского президента отметил, что в Кремле считают публикацию разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским внутренним делом США.
РБК 09:24
Политика
В Париже простились с Жаком Шираком
В парижской церкви Сен-Сюльпис простились с экс-президентом Франции Жаком Шираком, который скончался 26 сентября.
RT на русском 11:04
Происшествия
Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже
REGNUM вчера в 09:19
Общество
В Мосгорсуде заявили о травле судьи Криворучко
В Мосгорсуде заявили, что содержание ряда публикаций по делу актёра Павла Устинова говорит о неуважении к суду и провокации в адрес федерального судьи Алексея Криворучко.
RT на русском 10:56
Фигурное катание
Россиянка Анжелика Сидорова стала чемпионкой мира в прыжках с шестом
Золотую медаль чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках с шестом завоевала российская спортсменка Анжелика Сидорова.
Ридус вчера в 16:02