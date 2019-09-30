Футбол

Российская газетаРоссийская газетаЧерчесов назвал состав сборной на матчи против Шотландии и Кипра

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал состав на отборочные матчи чемпионата Европы против команд Шотландии и Кипра. Всего на сбор прибудут 25 футболистов.
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Дмитрий Чистяков — о вызове в сборную России: «Такой шанс выпадает не каждый день, поэтому нужно выложиться по максимуму»

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Черчесов ответил на главные вопросы. О сборной, опасениях за футболистов «Спартака» и матч с Шотландией в «Лужниках»

Матч ТВ09:00

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Дмитрий Чистяков — о вызове в сборную России: «До сих пор не могу поверить в такой шанс!»

Спорт-Экспресс10:06
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Собчак прокомментировала слухи о разногласиях с «Первым каналом»

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала «заморозку» проекта для «Первого канала» с ее участием.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не намерен проводить какие-либо расследования по приказу из-за рубежа.
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Наталья Субботина рассказала, что под давлением руководства уже уволились ряд врачей, в том числе профессор Георгий Менткевич, который основал первое в России отделение трансплантации костного мозга.
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Китайская компания Geely, которая постепенно охватывает все сегменты глобального авторынка, всерьез задумалась о массовом производстве летающих автомобилей.
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Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на три года

Правительство России внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2020 год и на ближайшую трехлетку, передаёт корреспондент радио «Вести FM».
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Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев представил своих новых заместителей и руководителей ключевых департаментов городского правительства.
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«Аталанта» — «Шахтер»: открываем второй тур

Представляем наш вариант прогноза на стартовый матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором 1 октября «Аталанта» принимает донецкий «Шахтер».
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Не исключается вариант, при котором о назначении Тедеско будет объявлено во время паузы на матчи национальных сборных.
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Российские волейболистки завоевали бронзу на Кубке мира

Золотая медаль на Кубке мира досталась команде из Китая, второе место заняли представительницы США, и третьими на пьедестале почета стали волейболистки из России.
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Первое заседание сирийского Конституционного комитета запланировано на 30 октября.
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Женщина разрешила знакомому за деньги изнасиловать своих дочерей

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Два первых траулера проекта СТ-192 получили имена

Головной и первый серийный большие морозильные рыболовные траулеры проекта СТ-192, строящиеся на Адмиралтейских верфях для "Русской рыбопромышленной компании" (РРПК), получили названия.
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NASA впервые показало телескоп «Джеймс Уэбб» в финальной сборке

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В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками

Газета.Ru 28 сентября в 11:45
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Первый совместный полет истребителя Су-57 пятого поколения и ударного «Охотника», организованный для испытаний беспилотника, попал на видео.
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Ребенок весом 5,4 кг родился в роддоме Балашихи

Малыш, вес которого при рождении оказался 5,4 килограмма появился на свет естественным путем на прошлой неделе 25-го сентября в Балашихинском родильном доме, расположенном на территории микрорайона Саввино.
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Наследство режиссера Марка Захарова достанется его дочери Александре

Талантливый советский и российский режиссер, актер и художественный руководитель московского театра «Ленком» Марк Захаров скончался на 86-м году жизни в минувшую субботу, 28-го сентября.
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Кремль назвал возможной публикацию разговоров Путина и Трампа

Пресс-секретарь российского президента отметил, что в Кремле считают публикацию разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским внутренним делом США.
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В Париже простились с Жаком Шираком

В парижской церкви Сен-Сюльпис простились с экс-президентом Франции Жаком Шираком, который скончался 26 сентября.
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Россиянка хотела вывезти из отеля Турции чемодан с едой

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Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже

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Золотую медаль чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках с шестом завоевала российская спортсменка Анжелика Сидорова.
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