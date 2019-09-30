Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал состав на отборочные матчи чемпионата Европы против команд Шотландии и Кипра. Всего на сбор прибудут 25 футболистов.

Черчесов назвал состав сборной на матчи против Шотландии и Кипра

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