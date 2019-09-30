Футбол

Российская газетаРоссийская газетаЧерчесов назвал состав сборной на матчи против Шотландии и Кипра

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал состав на отборочные матчи чемпионата Европы против команд Шотландии и Кипра. Всего на сбор прибудут 25 футболистов.
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Борис Игнатьев о Луневе в сборной: «Он подтверждал свой класс на протяжении длительного времени»

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Матч ТВ09:00

Дмитрий Чистяков — о вызове в сборную России: «До сих пор не могу поверить в такой шанс!»

Спорт-Экспресс10:06
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Депутаты из Литвы объявили бойкот осенней сессии ПАСЕ из-за России

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