Футбол

Ruposters.ruRuposters.ruЧерчесов назвал условия возвращения Кокорина и Мамаева в сборную

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев могут вернуться в сборную, если наберут форму для этого. Такое заявление сделал главный тренер российской национальной команды Станислав Черчесов, сообщает "Россия 24".
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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 14:07, Вашингтон
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