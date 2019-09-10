Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев могут вернуться в сборную, если наберут форму для этого. Такое заявление сделал главный тренер российской национальной команды Станислав Черчесов, сообщает "Россия 24".

Черчесов назвал условия возвращения Кокорина и Мамаева в сборную

Политика 100 депутатов Украины вызваны на допрос по делу Порошенко Депутатов Верховной рады Украины были вызваны на допрос Украинским Государственным бюро расследований (ГБР) по уголовному делу экс-президента страны Петра Порошенко.

Политика Трамп уволил Болтона с поста советника по нацбезопасности Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил Джона Болтона с поста советника по нацбезопасности, так как не соглашался со многими его рекомендациями.

Политика Российский олигарх загнал Европу в тупик Окружной суд Хельсинки 10 сентября начал слушание дела российского бизнесмена Бориса Ротенберга против банков Handelsbanken, Nordea, Yrityspankki Oyj (ОР) и Danske Bank, которые заблокировали его счета и тем самым лишили возможности не только платить налоги, но и оплачивать коммунальные счета.

Политика СМИ сообщают, что выигравший выборы в Мосгордуму депутат пропал Победивший на выборах кандидат в Мосгордуму от партии "Справедливая Россия" Александр Соловьев исчез.

Армия и оружие В России создадут двигатель нового поколения В России ведется разработка двигателя нового поколения, который будет устанавливаться не только в самолетах, но и в вертолетах.

Кино Создатели «Мстителей: Финал» решили снимать фильмы о политике После блокбастера "Мстители: Финал" с рекордными кассовыми сборами братья Руссо занялись фильмами на общественно-политические темы, сообщает Figaro со ссылкой на их интервью агентству France Presse на Кинофестивале в Торонто.

Происшествия В МЧС уточнили площадь пожара в промзоне в Нижегородской области Ранее в ГУ МЧС по Нижегородской области заявляли, что площадь пожара на складе горюче-смазочных материалов в промзоне Нижегородской области составляет 10 тыс. кв. м. Информации о пострадавших нет.

Политика Казахстан и Киргизия ополчились на Россию из-за угля Представитель палаты предпринимателей Казахстана «Атамекен» считает, что Москва квотирует экспорт, а Минэкономразвития России, в частности, не согласовывает объемы транзита казахстанского угля для Украины.

Происшествия В Ногинске машина сбила двух детей на тротуаре Машина выехала на тротуар и сбила двух детей 12 и 13 лет в Ногинске, они доставлены в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.

Кино Хабенский рассказал, что его радует в российском кинематографе Президент международного кинофестиваля "Меридианы Тихого" Константин Хабенский рассказал на пресс-конференции во Владивостоке, что его радует и огорчает в российском кинематографе и чему российские специалисты могут научить иностранных коллег.

Политика Новым мэром Сочи избран Алексей Копайгородский Вечером 10 сентября по итогам тайного голосования мэром города-курорта был единогласно избран Алексей Копайгородский — за него проголосовали 44 депутата из 44 присутствовавших на заседании.

Политика Лавров и Шойгу отреагировали на слова главы Пентагона Глава Минобороны России Сергей Шойгу и Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировали слова главы американского Пентагона Марка Эспера о том, что Россия должна вести себя как "нормальная страна".

Наука Ученые рассказали, как килограмм жира на животе влияет на здоровье Ученые сообщили СМИ, как килограмм жира на животе влияет на жизнь в целом, сообщает новостное издание Evo-rus.com.

Кино Новый Джокер не встретится с Бэтменом Паттинсона Режиссер фильма "Джокер" Тодд Филиппс опроверг слухи о возможном появлении злодея в исполнении Хоакина Феникса в новых фильмах про Бэтмена.

Политика Володин поручил проверить деятельность Навального и Соболь Госдума проверит деятельность оппозиционеров Алексея Навального и Любови Соболь.

Общество Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).

Политика Путин предложил три кандидатуры на пост главы Крыма Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госсовета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.

Гаджеты Подтверждено, что в Xbox Scarlett будет трассировка лучей Как известно, формальный анонс консоли Xbox Scarlett состоялся в июне, но тогда рассказали не особо много.

Политика Рада получила представление Зеленского о роспуске ЦИК В Верховную раду Украины поступило представление украинского президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий всего действующего состава Центральной избирательной комиссии страны.