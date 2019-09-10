Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев могут вернуться в сборную, если наберут форму для этого. Такое заявление сделал главный тренер российской национальной команды Станислав Черчесов, сообщает "Россия 24".

Черчесов назвал условия возвращения Кокорина и Мамаева в сборную

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