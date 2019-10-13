Футбол
REGNUMЧерчесов назвал главную задачу сборной России по футболу
|9′
Денис Черышев
|22′
Магомед Оздоев
Костас Лайфис
|28′
Панайотис Захариу
Маргаса
|36′
|38′
Сергей Петров
Вячеслав Караваев
Константинос Панаги
Урко Пардо
|41′
|45′+1′
Вячеслав Караваев
|61′
Ильзат Ахметов
Далер Кузяев
|78′
Алексей Ионов
Зелимхан Бакаев
|79′
Артем Дзюба
Матия Шполярич
Фотис Папулис
|80′
|89′
Александр Головин
|90′+2′
Денис Черышев
Кипр
Расстановка 3‑5‑2
12
Пардо
8
Кирьяку
4
Меркис
19
Лайфис
13
Кусулос
6
Иоанну
18
Артиматас
15
Папулис
3
Иоанну
17
Маргаса
20
Кости
1
Гилерме
15
Караваев
5
Семенов
14
Джикия
13
Кудряшов
17
Головин
8
Кузяев
7
Оздоев
2
Бакаев
22
Дзюба
6
Черышев
2 ×
Россия
Расстановка 4‑3‑3
Футболисты сборной России, которые вышли на чемпионат Европы (ЧЕ) 2020 года, решили «локальную задачу». Об этом, как передает «Чемпионат», сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов, комментируя результат матча в Никосии против команды Кипра.
Читать в источнике
Оценить
Главная задача — выиграть чемпионат Европы. Есть и локальные, нельзя забывать, что будет жеребьевка, которая учитывает места в группе. Поэтому нужно учитывать все нюансы и побеждать Бельгию в Питере.
— Станислав Черчесов, футболистРБК 13 октября в 15:31
Подробнее о событии
Показать все источники
Черчесов: работаем над тем, чтобы невидимая связь с болельщиками не прерывалась
Чемпионат13 октября в 14:57
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 01:47, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 01:47, Ашберн
Политика
Президент Эквадора аннулировал вызвавший протесты в стране указ
Президент Эквадора Ленин Морено отозвал указ об отмене субсидий на бензин, который привёл к массовым протестам в стране.
ЖКХ
В России введут единую платежку за коммунальные услуги
Единый платежный документ (ЕПД), в который будут включены все услуги ЖКХ, может появиться ввести в России, сообщают СМИ.
Происшествия
В Сети появилось видео с места гибели мэра Абакана
Телеканал "360" опубликовал видео с места ДТП, в котором погиб мэр Абакана Николай Булакин. На кадрах виден искореженный автомобиль.
Армия и оружие
Сирийские военные встретились с отступающими силами США
Экономика
Счетная палата считает нереалистичным проект федерального бюджета
Наш предел Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, пишет Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020 – 2022 годы.
Происшествия
В Екатеринбурге мужчина на Subaru сбил девушку на тротуаре
Футбол
УЕФА рассмотрит воинское приветствие сборной Турции
УЕФА проведет расследование касаемо празднования сборной Турции победного гола в матче отборочного турнира Евро-2020 против сборной Албании (1:0), информирует dw.com.
Экономика
ЦБ оценит риски клиентов банков по принципу «светофора»
Юрлиц поделят на группы риска «по принципу светофора», сказал Ясинский.
Авто
Пикап Tesla будет похож на бронетранспортёр из будущего
Пикап, который сам Маск теперь называет Cybertruck, не будет похож ни на одно из имеющихся в Сети изображений.
Политика
Путин прибыл в королевский дворец Саудовской Аравии на переговоры
Владимир Путин, прибывший в Эр-Рияд с государственным визитом, прибыл во дворец короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда.
Религия
Сегодня отмечается православный праздник Покров
Сегодня, 14 октября, православные христиане празднуют Покров Божией Матери.
Политика
Представители украинской диаспоры из восьми стран прибывают в Крым
Представители украинской диаспоры из нескольких стран прибывают в Крым с ознакомительным визитом.
Происшествия
Обыски у экс-сотрудников штабов Навального начались в Кузбассе
Во вторник утром Антон Волошин, бывший координатор "народного" штаба Навального в Новокузнецке, который был закрыт в июле прошлого года, сообщил в твиттере, что у него проходят обыски.
Политика
США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
Общество
Мать убитой в Саратове девочки обратилась к россиянам
Мать убитой в Саратове девятилетней девочки Елена Киселева записала видеообращение к жителям и властям города.
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк перевели в реабилитационный центр
Актриса провела в одном из московских медицинских центров около месяца, но из-за отсутствия положительной динамики врачами на общем собрании было принято решение прекратить лечение Заворотнюк и выписать ее из центра.
Единоборства
Впавший в кому боксер Дэй находится в критическом состоянии
Происшествия
В машине пропавшей в Екатеринбурге девушки нашли кровь
Общество
В Ирландии покойник развеселил родственников на похоронах
Футбол
Украинский форвард нелестно высказался о российской сборной
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук после победы над Португалией (2:1) в квалификации Евро-2020 поделился эмоциями от успеха.
Происшествия
Заболевания сибирской язвой зафиксировали в Дагестане
Единоборства
Белорусскую спортсменку-красавицу нокаутировали в Токио
Белорусская спортсменка Екатерина Вандарьева потерпела поражения в Токио в рамках турнира One FC по смешанным единоборствам.
Шоу-бизнес
Николай Цискаридзе отреагировал на информацию о своем внебрачном сыне
Политика
У Зеленского упал рейтинг на Украине
Социологи из Украины зафиксировали падение рейтинга президента страны Владимира Зеленского.
Политика
«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова
Происшествия
Сын экс-судьи с другом до смерти забили парня в Красноярске
Футбол
Матч Англии в Болгарии прерывался из-за расистского поведения фанатов
Футбольный матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с участием сборных Англии и Болгарии в Софии дважды прерывался из-за расистского поведения фанатов, сообщает АП.
Экономика
США начнёт покупать активы России
Последний раз США покупала активы у России в 2014 году.
Шоу-бизнес
Раскрыт размер пенсии, которую получает Борис Моисеев
Ранее СМИ сообщали, что заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная получает пенсию в размере 50 тыс. рублей.
Политика
Представитель РФ при ООН: США не выдали визы 18 российским дипломатам
США в общей сложности не выдали визы 18 делегатам из РФ с момента начала 74-й сессии Генассамблеи ООН.