Главная задача — выиграть чемпионат Европы. Есть и локальные, нельзя забывать, что будет жеребьевка, которая учитывает места в группе. Поэтому нужно учитывать все нюансы и побеждать Бельгию в Питере.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что главной задачей команды на чемпионате Европы 2020 года будет победа в турнире.

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