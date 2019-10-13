Главная задача — выиграть чемпионат Европы. Есть и локальные, нельзя забывать, что будет жеребьевка, которая учитывает места в группе. Поэтому нужно учитывать все нюансы и побеждать Бельгию в Питере.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что главной задачей команды на чемпионате Европы 2020 года будет победа в турнире.

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Общество В Саратове хотят запретить ученикам отклоняться от маршрута до школы Администрация Саратова после гибели девятилетней ученицы МОУ СОШ №73 планирует разработать индивидуальные маршруты для каждого ученика до школы и обратно.

Происшествия В Москве задержали еще одного фигуранта «московского дела» Правоохранительные органы пришли с обыском и задержали еще одного фигуранта «московского дела», сообщило «ОВД-инфо».

Общество Названо число половых партнеров у россиян до вступления в брак Женщины в России до вступления в брак имеют 1-2 половых партнеров, а мужчины - 6-8, утверждает эксперт, и уточняет, что от "сексуального дебюта" до вступления в брак среднем у россиян проходит более 10 лет.

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Политика Медведев высказался по поводу базы водителей с противопоказаниями Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости ставить точку в подготовке законопроекта, который предусматривает создание в стране единой базы водителей, у которых есть медицинские противопоказания к вождению.

Происшествия Пропавшая в Екатеринбурге девушка найдена мертвой Жительница Екатеринбурга Ксения Каторгина, которая пять дней назад уехала продавать машину и пропала, найдена мертвой.

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Происшествия Экс-замглавы центра связи ФСИН задержан во Франции В октябре прошлого года следователи в рамках расследования злоупотреблений в центре связи ФСИН добились ареста экс-главы учреждения Игоря Шайкова и его заместителя Андрея Краснюкова.

Политика Экологических активистов и Грету Тунберг заподозрили в связи с Россией Депутат Европарламета Йорг Мойтен призвал выяснить, причастна ли Россия к финансированию климатических акций, проходящих в Европе.

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Авто Volkswagen Teramont получил купеобразный вариант Компания Volkswagen представила пятиместную модель кроссовера Atlas в исполнении Cross Sport.

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