Лига чемпионов

RT на русскомRT на русскомЧерышев пропустит матчи сборной с Бельгией и Сан-Марино из-за травмы

Валенсия — Лилль
4 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, 5 ноября
Стадион «Месталья»
21′
Габриэл Дос Сантос
25′
Виктор Осимхен
Денис Черышев
Ферран Торрес
30′
Эсекиэль Гарай
32′
37′
Бенжамен Андре
Ли Кан Ин
Ману Вальехо
54′
65′
Жозе Фонте
Даниэль Парехо
66′
Даниэль Васс
67′
74′
Юсуф Языджи
Ренату Саншеш
80′
Бенжамен Андре
Луис Араужо
80′
Домагой Брадарич
Адама Сумаоро
82′
Жоффри Кондогбиа
84′
90′
Адама Сумаоро
Жонатан Бамба
Ферран Торрес
90′
Родриго Морено
Кевин Гамейро
90′+2′
Полузащитник сборной России по футболу Денис Черышев не примет участия в матчах отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 с командами Бельгии и Сан-Марино из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба сборной России.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Станислав Черчесов: «Самое грустное, что Черышев не сможет восстановиться даже ко второй игре»

Спорт-Экспресс11:19

Черчесов: самое печальное, что Черышев не восстановится даже ко второй игре

Чемпионат11:24

Источник: Черышев пропустит матчи сборной России с Бельгией и Сан-Марино из-за травмы

Матч ТВ02:20

Тренеры сборной России по футболу решат по поводу замены Черышева в пятницу

ТАСС Спорт11:27

Черчесов не исключил довызов игрока в сборную России на место Черышева

Sport24.ru11:49

Черчесов оценил потерю Черышева для сборной России

Sportbox.RU11:58

Черышев пропустит матчи сборной с Бельгией и Сан-Марино из-за травмы

RT на русском08:14
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 14:15, Ашберн
Армия и оружие

Их не остановить: российские дроны-камикадзе вызвали беспокойство в США

Военные аналитики США с тревогой сообщают о потенциальной угрозе, которую представляют российские беспилотные летательные аппараты и способы их боевого применения.
Российская газета 05:35
Хоккей

Сборная России по хоккею уступила финнам на старте Кубка Карьяла

Сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Финляндии в стартовом матче первого этапа Евротура - Кубок Карьяла.
РИА Новости 14:05
Политика

Украина пообещала найти способы блокировки «Северного потока – 2»

Украина, Польша и страны Балтии найдут другой способ заблокировать «Северный поток – 2», несмотря на намерения властей Германии спасти газопровод.
Известия 09:05
Происшествия

Обыск у члена Либертарианской партии России Михаила Светова завершен

Сотрудники правоохранительных органов завершили обыск у члена незарегистрированной Либертарианской партии России Михаила Светова.
ТАСС вчера в 10:53
Армия и оружие

Россия завладела секретной израильской ракетой

Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Газета.Ru вчера в 12:41
Происшествия

Начальника пожарной части в Хакасии обвиняют в поджогах домов

REGNUM 05:02
Общество

Счетная палата предупредила о сокращении населения России

По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
Российская газета 00:55
Шоу-бизнес

Асмус придется отказаться от роли в новом фильме из-за скандала

Кристина Асмус должна была приступить к съемкам в новом фильме буквально на следующей неделе, но приняла решение отказаться от участия в проекте.
Рамблер 00:59
Политика

Пресс-секретарь Кадырова обвинил в необъективности журналистов BBC

Пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов назвал пасквилем материал Русской службы BBC о выступлении главы Чечни на встрече с правительством республики.
Коммерсантъ 13:17
Экономика

Названа причина бедности большинства людей

Расплачиваются за такую политику, по его словам, бедные люди, например, пенсионеры или получатели социальных пособий.
Lenta.ru вчера в 06:27
Общество

Средняя зарплата врачей в России составила 79 тыс. рублей

В июле Росстат сообщал, что за первое полугодие 2019 года средняя зарплата врачей по России составила 79,2 тыс. рублей, за аналогичный период 2018 года она достигала 73,9 тыс.
ТАСС 02:59
Музыка

Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»

Украинская певица Maruv впервые прокомментировала разгоревшийся скандал, который развернулся после конкурса MTV.
ToDay News Ufa 05 ноября в 23:13
Политика

Цемах решился дать показания по делу MH17 следователям из Нидерландов

Свидетель по делу крушения малазийского Boeing MH17 Владимир Цемах согласился дать следователям из Нидерландов показания по делу о крушении Boeing MH17.
Газета.Ru 09:20
Футбол

Фанаты ЦСКА устроили погром в Будапеште

Lenta.ru 14:02
Политика

Зеленский признался в несовершенном владении украинским языком

Украинский президент Владимир Зеленский честно сказал, что владеет украинским языком не в совершенстве.
Газета.Ru 13:20
Здоровье

В Коми не хватает трех тысяч врачей

В республике в этом году снизилось количество врачей, фельдшеров и медсестер, однако уровень обеспеченности медицинскими работниками остался на прежнем уровне из-за общего сокращения численности населения.
ИА БНК 06:46
Армия и оружие

Атомные подлодки устроили дуэль на торпедах

Подводные лодки Северного флота России "Нижний Новгород" и "Псков" провели тренировку в Баренцевом море.
Вести.Ru 07:03
Политика

Украина закрыла пункт пропуска на границе с Крымом

РЕН ТВ 02:10
Армия и оружие

В ДНР заявили о готовности к разведению сил в Петровском 9 ноября

RT на русском 12:52
Армия и оружие

Израиль признал помощь сирийским курдам

Израиль помогает сирийским курдам, чтобы заполнить пустоту, оставленную уходящими американскими войсками, заявили израильские власти.
Военное обозрение 03:02
Шоу-бизнес

В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем

В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
Lenta.ru 08:54
Происшествия

Экс-замглавы «Росгеологии» Горринг признался в мошенничестве

«Следствием собрана достаточная доказательственная база причастности Горринга к мошенничеству, вследствие чего он дал признательные показания, и уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд», — говорится в сообщении СК.
RT на русском 11:06
Спорт

WADA выразило опасение в связи со скорым принятием «акта Родченкова»

Большинство членов совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) выразило опасение в связи со скорым принятием "акта Родченкова", поскольку он предполагает применение санкций к лицам, находящимся вне юрисдикции США.
ТАСС Спорт 13:12
Происшествия

В новосибирской школе запретили чаепития после инцидента с девочкой

РИА Новости вчера в 05:57
Космос

12 бутылок вина отправили на МКС. Но пить его космонавты не будут

Фонтанка.Ру 05 ноября в 02:59
Культура

В сети появился документальный фильм про Децла

В сети появился документальный фильм про рэпера Кирилла "Децла" Толмацкого, ушедшего из жизни в феврале этого года.
Газета.Ru 11:01
Общество

Шоумен Андрей Молочный рассказал о разгуливающих по Киеву фашистах

Молочный напомнил, что 6 ноября 1943 года войска 1-го Украинского фронта в ходе Киевской наступательной операции освободили от фашистских оккупантов город Киев.
Известия 10:53
Общество

В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота

В Шереметьево мужчину не пустили на борт самолета, следовавшего из Москвы во Владивосток, из-за слишком тяжелого кота.
РИА Новости 10:13
Политика

Макрон назвал три сценария развития России

В интервью журналу The Economist президент Франции Эмманюэль Макрон изложил свой взгляд на развитие России.
РБК 12:56
Политика

Захарова назвала золотыми слова Макрона о «смерти мозга» НАТО

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление французского президента Эмманюэля Макрона о "смерти мозга" Североатлантического альянса.
Life.ru 09:28
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное