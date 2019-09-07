Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что тренерский штаб национальной команды не отказывался от Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые были осуждены за драки в Москве.

Черчесов не исключил возвращения Кокорина и Мамаева в сборную России

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