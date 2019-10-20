Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не сбреет усы в случае победы команды на чемпионате Европы 2020 года. Напомним, сборная России уже оформила билет на континентальный футбольный форум.

Черчесов не сбреет усы в случае победы на Евро

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