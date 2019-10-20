Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руЧерчесов не сбреет усы в случае победы на Евро

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не сбреет усы в случае победы команды на чемпионате Европы 2020 года. Напомним, сборная России уже оформила билет на континентальный футбольный форум.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

«Если ситуация в молодежке повторится, то назовем фамилии игроков — и их в главной команде не будет». Черчесов дал интервью Черданцеву

Матч ТВвчера в 16:14

Черчесов рассказал, почему не сбреет усы после чемпионата Европы

Sportbox.RUвчера в 14:41

Черчесов не сбреет усы в случае победы сборной России на Евро-2020

Спорт-Экспрессвчера в 14:32

Черчесов рассказал, сбреет ли он усы в случае победы на Евро-2020

Чемпионатвчера в 14:58

Черчесов не сбреет усы в случае победы сборной России на Евро-2020: «На ЧМ-2022 без усов нельзя»

Sport24.ruвчера в 16:18

Черчесов ответил на вопрос, сбреет ли усы в случае победы на Евро-2020

Sport.ruвчера в 17:58

Черчесов рассказал, сбреет ли усы после Евро-2020

Спорт день за днемвчера в 15:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 01:28, Ашберн
Происшествия

Увеличилось число пострадавших при ЧС в Красноярском крае

Lenta.ru 00:44
Общество

В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду в октябре

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что жителей центральной части России продолжит радовать теплая погода — в ближайшую неделю температура воздуха будет прогреваться от 11 до 16 градусов днем и от 6 до 10 градусов ночью.
Невские Новости вчера в 02:47
Экономика

Медведев: Совет по иностранным инвестициям дает бизнесу прямой канал связи с властями РФ

Медведев указал и на то, что в экономике России от позиции властей зависит очень многое, в отличие от экономики США, "поэтому инвесторы всегда хотят получить консультацию, в некоторых случаях и гарантии от исполнительной власти, а иногда и от законодательной власти о неизменности условий инвестиций".
ТАСС 01:14
Армия и оружие

СМИ узнали о сбое на учениях «Гром-2019»

Как сообщало ИА REGNUM, стратегические командно-штабные учения «Гром-2019» прошли 17 октября, ими руководил Верховный главнокомандующий Владимир Путин.
REGNUM 01:11
Общество

В Роспатенте рассказали о самой необычной в 2019 году заявке на патент

Самой необычной заявкой на патент 2019 года оказался зимний гаечный ключ.
Российская газета вчера в 20:41
Происшествия

Подозреваемый в поджоге дома под Ярославлем признался в преступлении

RT на русском вчера в 08:27
Экономика

В России пройдут массовые сокращения

В 2020 году россиян будут массово увольнять почти в каждой десятой компании, пишут "Известия" со ссылкой на исследование HeadHunter.
Газета.Ru 00:59
Экономика

ЦБ предложили отправить под «гильотину» 27 «антиотмывочных» норм

Банки, брокеры, страховые компании, пенсионные фонды и участники платежного рынка предложили ЦБ устранить устаревшие нормы «антиотмывочного» законодательства в рамках «регуляторной гильотины», которую ранее инициировал регулятор.
РБК 00:00
Армия и оружие

Террористы расширяют присутствие в Юго-Восточной Азии — Шойгу

По словам Шойгу, потерпев поражение в Сирии, прикрывающиеся исламом террористы значительно расширили своё присутствие в Юго-Восточной Азии.
REGNUM 00:56
Футбол

Кин раскритиковал футболистов МЮ за приветствие соперника перед матчем

Перед матчем «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» ряд игроков тепло приветствовали футболистов команды соперника.
RT на русском вчера в 18:17
Политика

Росатом рассекретил приказ о создании первой атомной бомбы в СССР

Государственная корпорация «Росатом» опубликовала секретное поручение о создании первой советской атомной бомбы.
Вечерняя Москва вчера в 21:10
Хоккей

Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Чикаго» в матче НХЛ

"Вашингтон Кэпиталз" на выезде обыграл "Чикаго Блэкхокс" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
РИА Новости 00:54
Армия и оружие

В США назвали самый быстрый истребитель МиГ-25 бесполезным

Самый быстрый истребитель в мире советский МиГ-25 назвали неуклюжим и бесполезным. Об этом пишет американское издание We are the Mighty.
Газета.Ru вчера в 21:58
Авто

Новосибирцу насчитали 273 тыс. рублей транспортного налога

Среди других транспортных средств самый большой налог предстоит уплатить владельцам катера 1982 года выпуска с двигателем мощностью 2000 л.с. (100 тыс. рублей), воздушного судна 1987 года выпуска с двигателем мощностью 1000 л.с. (25 тыс. рублей) и вертолета 2009 года выпуска с двигателем мощностью 800 л.с. (20 тыс. рублей), следует из данных регионального УФНС по Новосибирской области.
Автоновости дня 00:41
Футбол

Зидан может быть уволен в случае поражения «Реала» «Галатасараю»

Матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Галатасараем» может стать последним для Зинедина Зидана на посту главного тренера «Реала», сообщает El Mundo.
Чемпионат вчера в 18:08
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри увезут сына в США

Legion-Media По словам издания, отпуск Меган Маркл и принца Гарри продлится шесть недель, с начала ноября и до рождественских каникул.
ОК! вчера в 08:51
Авто

Toyota начала продажи самого дешевого кроссовера

Компания Toyota объявила старт продаж нового субкомпактного кроссовера Yaris LX.
Новые автомобили вчера в 23:30
Культура

Дмитрий Нагиев встал на колени перед участницей шоу «Голос»

Известный российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев, который является ведущим шоу «Голос», в прямом смысле встречал одну из участниц нового выпуска программы на коленях.
Дни24 вчера в 00:42
Общество

Каждый четвертый россиянин назвал себя «жертвой перестройки»

Реже (8%) называют себя «жертвами перестройки» люди в возрасте от 18 до 24 лет.
РБК вчера в 21:25
Происшествия

В Тюмени загорелся полимерный завод

В Тюмени 20 октября горел один из ангаров завода «Полимер-Пласт».
REGNUM вчера в 11:14
Кино

Рязанцы побывали на премьере «Сторожа» Юрия Быкова

Московский Комсомолец 19 октября в 08:38
Общество

Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть

Диетологи из Испании назвали самые вредные для человека продукты.
Газета.Ru вчера в 09:55
Политика

Россия и Египет приготовились возобновить авиасообщение

Президент России Владимир Путин и глава Египта Абдельфаттах Сиси обсудят возобновление авиасообщения между странами на саммите «Россия — Африка».
Lenta.ru 01:00
Общество

Названы регионы России с самым доступным газом

Самый доступный газ получают жители Ямало-Ненецкого и Ненецкого округов, а также Сахалинской области.
Lenta.ru вчера в 19:51
Технологии

В Роскачестве рассказали, что делать, если украли смартфон

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества дали несколько советов, что делать, если украли смартфон и как уберечь свои персональные данные.
Российская газета 01:00
Технологии

Электронные четки из Ватикана взломали за 15 минут

Эксперту понадобилось всего 15 минут, чтобы через четки получить доступ к почте владельца, удалось узнать не только его имя, пол, адрес, вес, но и нынешнее местонахождение.
Комсомольская правда вчера в 03:11
Кино

«Малефисента: Владычица тьмы» возглавила российский прокат в выходные

Фантастический фильм "Малефисента: Владычица тьмы" возглавил российский прокат в выходные. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 17:44
Происшествия

Боец Росгвардии погиб во время экзамена

Lenta.ru вчера в 09:40
Общество

Министр экономики из Бурятии стал чиновником в Забайкалье

Из биографии нового для Забайкалья чиновника известно, что Александр Бардалеев родился в 1979 году в городе Улан-Удэ, окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов с отличием, учился в аспирантуре Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов на кафедре «Ценные бумаги».
REGNUM вчера в 23:47
Общество

Украина стоит на грани «экономического прорыва» — министр экономики страны

Милованов отметил, что из США он уже вернулся, и ощущает, что Украина находится «на грани экономического прорыва».
REGNUM вчера в 10:08
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное