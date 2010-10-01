Футбол
Спорт-ЭкспрессЧерчесов не сбреет усы в случае победы сборной России на Евро-2020
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не сбреет усы в случае победы национальной команды на чемпионате Европы-2020.
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Черчесову есть кем выигрывать Евро-2020: у сборной России - три равноценных состава
Евро-футбол.ру18 октября в 11:49
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Футбол
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