Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессЧерчесов не сбреет усы в случае победы сборной России на Евро-2020

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не сбреет усы в случае победы национальной команды на чемпионате Европы-2020.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Россия вышла на Евро, Черчесов поставит амбициозную задачу

Газета DAILY18 октября в 05:50

Черчесов: почти уверен, что в группе Евро-2020 попадём на Бельгию

Чемпионат14:40

Черчесов не сбреет усы в случае победы сборной России на Евро-2020

Спорт-Экспресс14:32

Черчесову есть кем выигрывать Евро-2020: у сборной России - три равноценных состава

Евро-футбол.ру18 октября в 11:49

Черчесов рассказал, почему не сбреет усы после чемпионата Европы

Sportbox.RU14:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 14:46, Ашберн
Происшествия

После ДТП маршрутки с трамваем в Петербурге пострадали 10 человек

Газета.Ru 12:49
Религия

Реальная угроза: в словах Патриарха прозвучал набат

Сплотиться вокруг традиционных христианских ценностей призывает Патриарх Московский и всея Руси, но в его словах звучит набат: появилась реальная угроза единству православия.
Вести.Ru 14:21
Общество

Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра

Жители грузинской Кутаиси устроили акцию протеста около здания театра имени Месхишвили, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 04:29
Происшествия

В США трое военных погибли во время учений

Трое американских военнослужащих погибли и трое пострадали в воскресенье на учениях в штате Джорджия, передает местный телеканал WKRG.
РИА Новости 12:56
Происшествия

Росприроднадзор решил проверить все дамбы в России после ЧП в Сибири

В Росприроднадзоре намерены уже в понедельник попросить у правительства разрешения проверить все дамбы в стране, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
РБК 14:29
Политика

Welt: Путин побеждает без войны

"Путин достиг того, о чем умные военачальники на протяжении всей истории только мечтали — победы без войны", — пишет автор.
Вести.Ru 11:40
Футбол

«Крылья Советов» выиграли в Оренбурге

Матч 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Оренбургом" и "Крыльями Советов" закончился минимальной победой самарской команды и массовой дракой, по итогам которой были наказаны не только футболисты, но и оба главных тренера - Владимир Федотов и Миодраг Божович.
Газета.Ru 11:47
Происшествия

В Барселоне началась очередная акция в поддержку осужденных политиков

Аргументы и Факты 14:30
Армия и оружие

Российским журналистам показали заброшенную американскую базу в Сирии

Lenta.ru вчера в 00:57
Гаджеты

Обновление iOS сломало отправку файлов в новых iPhone

Предполагается, что проблема возникла из-за нового чипа U1, а он, как известно, отвечает за работу в новых моделях в формате сверхширокополосной связи (UWB).
Astera 14:13
Политика

Марин Ле Пен призвала исключить Турцию из НАТО

Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен высказалась за приостановку членства Турции в Североатлантическим альянсом в связи с проводимой ею операцией на северо-востоке Сирии.
Взгляд.ру 13:06
Общество

Малышева назвала три таблетки, нужные людям после 50 лет

Как сообщает ToDay News Ufa источник, чтобы отодвинуть преждевременную старость людям после 50 лет следует обратить внимание на три препарата.
ToDay News Ufa 13:48
Культура

Федор Добронравов прокомментировал переименование «Сватов»

Культуромания 18 октября в 07:36
Фигурное катание

Тарасова назвала исторической победу Щербаковой на этапе Гран-при

Газета.Ru 10:14
Общество

Ягудин рассказал о борьбе Тотьмяниной с онкологией

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин заявил, что у его супруги Татьяны Тотьмяниной было подозрение на рак.
Газета.Ru 09:49
Здоровье

Названы симптомы, свидетельствующие о повышенном уровне холестерина

Специалисты перечислили симптомы, которые могут свидетельствовать о повышенном уровне холестерина в организме.
Дни24 11:40
Происшествия

В Волгограде нашли тело сотрудницы детсада в подвале заброшенной дачи

Сотрудницу детского сада нашли задушенной в подвале заброшенной дачи в Волгограде, подозреваемый в убийстве женщины задержан, сообщает в воскресенье пресс-служба СУ СК России по Волгоградской области.
РИА Новости 08:13
Гаджеты

Составили топ-10 самых быстрых смартфонов

В рейтинге представлено 10 моделей, которые по результатам синтетических тестов Master Lu оказались самые мощные.
Astera 05:15
Происшествия

У «кадетки» в Энгельсе застрелили 30-летнего жителя Саратова

Причастных к убийству разыскивает полиция Саратов, 20 октября. Убийство произошло в ночь с субботы на воскресенье в Энгельсе.
Регион online 07:54
Музыка

Константин Меладзе раскритиковал талантливого участника шоу «Голос»

News.ru 18 октября в 18:59
Общество

Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть

Газета.Ru 09:55
Футбол

«Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью в матче РПЛ

Футболисты московского «Динамо» сыграли вничью с «Краснодаром» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 14:09
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил возобновить военную операцию в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил возобновить военную операцию в Сирии при невыполнении США своих обязательств.
RT на русском 13:00
Здоровье

В России увеличилась продолжительность жизни граждан

Vtambove.ru 02:31
Политика

Лавров рассказал, как ему было стыдно при развале СССР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал в интервью «Россия-1», как ему было стыдно в период развала СССР.
Московский Комсомолец 07:07
Общество

Российскому миллиардеру пригрозили арестом активов в Британии

Суд в Великобритании может заморозить активы российского миллиардера Фархада Ахмедова из-за его отказа выплачивать бывшей жене сотни миллионов фунтов стерлингов.
Lenta.ru 08:22
Политика

В Великобритании признали Путина главным на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин стал самым влиятельным иностранным лидером на Ближнем Востоке.
Lenta.ru 09:31
Футбол

«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» сыграли вничью в АПЛ

RT на русском 13:23
Шоу-бизнес

У Маргарины Симоньян родилась дочь

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что родила дочку.
Аргументы и Факты вчера в 10:56
Армия и оружие

СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»

Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.
Коммерсантъ вчера в 21:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Станислав Черчесов
Футболист
Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер. Главный тренер сборной России по футболу. Игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России. Кавалер ордена Александра Невского.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное