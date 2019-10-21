Футбол
Спорт-ЭкспрессЧерчесов не сбреет усы в случае победы сборной России на Евро-2020
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не сбреет усы в случае победы национальной команды на чемпионате Европы-2020.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7036 источников, обновлено в 14:36, Ашберн
Авто
Названы три вредные привычки автовладельцев
Немногие знают, насколько опасной может быть привычка держать руку на рычаге КПП во время движения.
Автоновости дня вчера в 07:43
Политика
Федотов отправлен в отставку с поста главы СПЧ
Михаил Федотов отправлен в отставку с поста главы президентского Совета по правам человека.
RT на русском 13:57
Экономика
HeadHunter: 9% компаний допустили сокращение персонала в 2020 году
Согласно исследованию HeadHunter, на которое ссылается газета «Известия», 9% опрошенных компаний заявили о возможных увольнениях сотрудников в 2020 году.
Коммерсантъ 06:33
Футбол
«Ювентус» следит за братьями Миранчуками из «Локомотива»
Туринский "Ювентус" следит за братьями Миранчуками из московского "Локомотива".
Газета.Ru 09:54
Происшествия
Россиянин разбил батарею в отделе полиции и умер
Житель Калининградской области, задержанный за мелкое хулиганство, разбил в отделе полиции радиатор отопления и умер от термических ожогов.
Lenta.ru 10:18
Происшествия
После прорыва дамбы под Красноярском пропало золото, сообщили СМИ
После прорыва дамбы в Красноярском крае потоком воды унесло вагончик вахтовиков, в котором находилось золото.
РИА Новости 12:54
Кино
Минкульт запустил базу о кинематографистах, не вернувших госсредства
Глава Минкульта Владимир Мединский презентовал базу данных, в которую будут включать кинематографистов, не вернувших вложенные в проекты госсредства.
Коммерсантъ 10:53
Шоу-бизнес
Тимати и Решетову после фотографий из роддома заподозрили в обмане
По мнению некоторых, снимки получились слишком профессиональными. Российский рэпер Тимати 16 октября стал отцом второй раз.
NewInform 19 октября в 09:48
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром»
1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».
Lenta.ru 08:19
Теннис
Медведев, Хачанов и Рублев вошли в сборную России на Кубок Дэвиса
Российские теннисисты Даниил Медведев, являющийся четвертой ракеткой мира, Карен Хачанов (9) и Андрей Рублев (22) вошли в сборную России.
МК-Спорт 13:57
Шоу-бизнес
Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации
Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
ФАН 05:47
Общество
Жаров считает штрафы за нарушения в интернете эффективнее блокировки
Наказанием за нарушения в интернете для компаний вместо блокировки могут стать штрафы, сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров в ходе 6-й Всемирной конференции по управлению интернетом в китайском Учжэне.
Коммерсантъ 07:04
Футбол
Леонид Слуцкий: «Ротором» руководят дебилы
Советский спорт 11:46
Экономика
В России пересмотрят реформу ОСАГО
Центробанк, Минфин и банковский комитет Госдумы пересмотрят параметры реформы ОСАГО, которую собираются запустить 1 января 2020 года.
Известия 13:12
Общество
Дженнифер Лоуренс сыграла свадьбу
29-летняя Дженнифер Лоуренс официально вышла замуж за 34-летнего директора арт-галереи Кука Марони в сентябре этого года.
StarHit.ru вчера в 03:00
Экономика
В России выросло число долларовых миллиардеров
Исследовательская структура Credit Suisse Research Institute сообщила, что в России выросло число долларовых миллиардеров.
RT на русском 11:44
Армия и оружие
Курды закидали американских военных помидорами и камнями
Жители сирийского Камышлы закидали камнями и помидорами американских военных, покидавших город.
Lenta.ru 12:40
Общество
Экс-управляющий Банка Англии предрек мировой финансовый кризис
По словам бывшего руководителя Банка Англии Мервина Кинга, в ближайшее время может произойти новый мировой финансовый кризис с ужасными последствиями.
Московский Комсомолец вчера в 22:53
Кино
Работа над ошибками: Disney отправил «Мулан» на масштабные пересъемки
Впервые о киноадаптации мультфильма «Мулан» заговорили в 2015 году, когда Disney решила вернуть защитницу Китая на большие экраны.
Киноафиша России 08:59
Общество
ПФР сообщил о возможности досрочно выйти на пенсию
Россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно при отсутствии возможности трудоустройства, пишет "Российская газета".
РИА Новости вчера в 05:43
Экономика
Банки попросили ЦБ отменить 27 «антиотмывочных» норм, сообщили СМИ
Банки, страховые компании, пенсионные фонды и другие участники финансового рынка предложили Центробанку устранить устаревшие нормы "антиотмывочного" законодательства, сообщает РБК со ссылкой на документ с предложениями.
РИА Новости 08:16
Общество
Австралийские газеты вышли с закрашенными первыми полосами
21 октября крупнейшие австралийские газеты вышли с одинаковой первой полосой. Текст на ней замазан черным цветом.
Известия 12:26
Общество
Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра
Газета.Ru вчера в 08:29
Авто
Toyota начала продажи своего самого дешевого кроссовера
Компания Toyota официально приступила к продажам своего самого бюджетного субкомпактного кроссовера Yaris LX.
Picsnews.net 08:59
Политика
Зеленский поблагодарил Японию за сохранение антироссийских санкций
В ходе встречи глава украинского государства поблагодарил Токио «за неизменную позицию по территориальной целостности и суверенитету Украины» и сохранение антироссийских рестрикций.
ФАН 09:50