Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессЧерчесов не сбреет усы в случае победы сборной России на Евро-2020

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не сбреет усы в случае победы национальной команды на чемпионате Европы-2020.
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