Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не сбреет усы в случае победы национальной команды на чемпионате Европы-2020.

Черчесов не сбреет усы в случае победы сборной России на Евро-2020

Футбол Хёведес: историю с Тедеско оставил позади Защитник «Локомотива» Бенедикт Хёведес рассказал, что не держит обиды на нынешнего главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско, с которым он работал в «Шальке-04».

Шоу-бизнес Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.

Армия и оружие МИД Турции подтверждает отход курдов из зоны безопасности в Сирии Глава МИД Турции надеется, что курды успеют до конца действия режима перемирия вывести свои войска из зоны безопасности, так как в противном случае Анкара продолжит свою операцию в Сирии.

Политика Путин сменил главу Совета по правам человека Владимир Путин отправил в отставку главу Совета по правам человека (СПЧ) Михаила Федотова в связи с достижением им возраста 70 лет.

Здоровье Минздрав начал модернизацию поликлиник и ФАПов Минздрав начал модернизацию первичного звена здравоохранения - поликлиник, районных больниц федьдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.

Политика Бывший участник КВН стал советником секретаря Совбеза Украины «Начинаю неделю в новой должности: Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса», — написал Сивохо.

Экономика Названы районы Москвы с самыми высокими доходами от НДФЛ Больше всего в бюджет Москвы поступает средств от налогов на доходы физических лиц (НДФЛ) из Центрального административного округа (ЦАО), следует из проекта бюджета столицы на 2020 год, на который обратило внимание издание РБК.

Кино Минкульт представил «черный список» кинематографистов Четыре новые части посвящены данным о фильмах, созданных при государственной поддержке и вышедших в прокат, списку кинокомпаний-получателей средств господдержки, проектам, получившим поддержку с 2015 года и так называемой "доске позора" – перечню проектов, получивших помощь от государства и не вернувших деньги в Минкульт или вообще не запущенных в произодство.

Армия и оружие Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром» 1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».

Здоровье Названы часто игнорируемые больными признаки рака полости рта Доктор Мясников перечислил провоцирующие развитие рака продукты В числе причин плохая гигиена полости рта, питание с низким содержанием витаминов, частое потребление мяса и жареной пищи, механические повреждения, гены, вирусные, грибковые инфекции, пишет "Медик Форум".

Происшествия Бывший украинский министр погиб при крушении вертолёта При крушении вертолёта в Полтавской области Украины погиб бывший министр аграрной политики Тарас Кутовый, который был пилотом.

Происшествия В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи Следователи обнаружили в Подмосковье тела четырех жертв преступного сообщества бизнесмена Олега Медведева, известного как Шишкан, сообщили в СК.

Общество Названы регионы России с самым доступным газом Жители регионов из первой тройки могут купить на среднюю зарплату наибольшее количество газа — от 15,6 до 20 тысяч кубометров.

Политика В Кремле заявили об исходящей от официального Киева «невнятице» 15 октября Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Киева на переговорах в Минске Леонида Кучмы, заявила, что Украина готова выполнять политическую часть Минских соглашений только после роспуска самопровозглашённых ДНР и ЛНР, а также отвода сил.

Происшествия Суд арестовал подозреваемого в поджоге дома в Ростове Кировский районный суд Ярославля постановил арестовать подозреваемого в поджоге дома в Ростове, где погибли семь человек, включая пятерых детей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Общество Олег Монгол победил Руки-Базуки в бою по правилам ММА Блогер Олег Монгол одержал победу в поединке по правилам смешанных единоборств против коллеги по цеху Кирилла Терёшина, более известного как «Руки-Базуки».

Экономика Сбербанк рассказал о ставках по ипотеке от 1% Сбербанк уже в ближайшее время намерен снизить ставку по ипотеке на приобретение жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета.

Общество СМИ подсчитали стоимость лечения больной раком Анастасии Заворотнюк Ранее в СМИ всплыла информация, что медперсоналу клиники приходится спасать Анастасию Заворотнюк от атрофии мышц.

Авто АвтоВАЗ может выпустить спортивные аксессуары Lada Sport Line Как сообщает «Российская газета», документ оформлен по 12-му классу товаров – автомобили, запасные части и аксессуары, а логотип LADA Sport Line выполнен в фирменной стилистике спортивного подразделения «АвтоВАЗа» — LADA Sport.

Общество Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.

Экономика Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке "Может быть, лучше, когда правительство вообще ни во что не погружается, но мы точно еще не находимся в той стадии развития экономики в нашей стране, когда правительство может быть сторонним наблюдателем экономических процессов", — пояснил премьер.

Общество Миру предрекли «финансовый армагеддон» Бывший управляющий Банка Англии Мервин Кинг заявил, что миру грозит новый экономический и финансовый кризис, который будет иметь разрушительные последствия для демократической рыночной системы.

Авто Автомобили российского каршеринга начали продавать клиентам С 21 октября сервис каршеринга YouDrive предлагает своим клиентам покупку автомобиля из своего парка, который насчитывает порядка 2 тыс. автомобилей моделей Smart, Mercedes А-Class, BMW Active Tourer, BMW X2, MINI Cooper, Nissan X-trail, Nissan Qashqai, а также электромобили BMW i3.