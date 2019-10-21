Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессЧерчесов не сбреет усы в случае победы сборной России на Евро-2020

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не сбреет усы в случае победы национальной команды на чемпионате Европы-2020.
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«Если ситуация в молодежке повторится, то назовем фамилии игроков — и их в главной команде не будет». Черчесов дал интервью Черданцеву

Матч ТВвчера в 16:14

Черчесов рассказал, почему не сбреет усы после чемпионата Европы

Sportbox.RUвчера в 14:41

Черчесов не сбреет усы в случае победы сборной России на Евро-2020

Спорт-Экспрессвчера в 14:32

Черчесов рассказал, сбреет ли он усы в случае победы на Евро-2020

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Черчесов не сбреет усы в случае победы сборной России на Евро-2020: «На ЧМ-2022 без усов нельзя»

Sport24.ruвчера в 16:18

Черчесов ответил на вопрос, сбреет ли усы в случае победы на Евро-2020

Sport.ruвчера в 17:58

Черчесов рассказал, сбреет ли усы после Евро-2020

Спорт день за днемвчера в 15:01
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Суд арестовал обвиняемого по делу о прорыве дамб под Красноярском

Суд Железнодорожного района Красноярска постановил арестовать на два месяца Андрея Еганова — начальника участка компании «Сисим» в Красноярском крае, на предприятии которой произошёл прорыв дамб.
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Армия и оружие

Стало известно о сбое с ракетой на учениях ядерной триады России

В рамках стратегических командно-штабных учений «Гром-2019» планировалось провести 16 пусков межконтинентальных баллистических и крылатых ракет, в том числе «Ярса» и «Синевы».
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Россельхозбанк ведет переговоры о выкупе требований ВЭБ к «Евродону»

Россельхозбанк ведет переговоры с госкорпорацией ВЭБ.РФ о выкупе требований к группе компаний "Евродон" (производитель индейки).
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Директор хора имени Веревки раскрыл, сколько ему заплатили за песню про дом Гонтаревой

Генеральный директор и худрук украинского хора имени Веревки Зиновий Коринец в комментарии "24 каналу" рассказал, кому принадлежала идея исполнить скандальную композицию про поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой и сколько денег коллектив получил за это Коринец сказал, что идея номера принадлежала режиссерам "Квартала 95".
Украина.ру 04:58
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Все курды в Сирии должны быть вписаны в конституцию, заявил Лавров

Все курды в Сирии должны быть вписаны в сирийскую конституцию, чтобы с территории САР не исходила угроза Турции, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 05:50
Происшествия

Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае растет

По последним данным, число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае достигло 10 человек, судьба 15 неизвестна.
Вести.Ru 18 октября в 23:10
Космос

NASA показало галактику, похожую на портал в другое измерение

NASA опубликовало снимок спиральной галактики NGC 4380. Она расположена в созвездии Девы и была открыта еще в марте 1826 года.
РЕН ТВ 19 октября в 19:58
Общество

Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев

Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Газета.Ru вчера в 23:33
Общество

В Иерусалиме раскопали дорогу, построенную при Понтии Пилате

Археологи обнаружили в Иерусалиме дорогу, построенную во времена Понтия Пилата.
Российская газета 05:35
Происшествия

Директор школы на Сахалине уволилась после избиения четвероклассницы

РБК 04:18
Общество

Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА

В Абакане прошел бой по правилам ММА между двумя интернет-фриками Олегом Монголом и Кириллом Терешиным, который известен как «Руки-базуки».
Известия вчера в 18:08
Экономика

Банки попросили ЦБ отменить «антиотмывочные» нормы

Российские банки, пенсионные фонды, страховые компании и другие представители платежного рынка направили Банку России предложение об отмене 27 норм законодательства, направленных на борьбу с отмыванием денег.
Известия 04:15
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян в третий раз стала мамой

39-летняя журналистка, главный редактор телеканала Russia Today (RT) Маргарита Симоньян в третий раз стала мамой.
Экспресс газета 19 октября в 06:28
Общество

Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра

Газета.Ru вчера в 04:29
Армия и оружие

В Ливии погиб работавший в ЧВК российский журналист

55-летний Илюбаев принимал участие в военных действиях в Сирии и Ливии как сотрудник частной военной компании (ЧВК).
Lenta.ru 05:50
Общество

Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз

Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.
Известия вчера в 22:49
Политика

Кадыров пообещал террористам из Сирии место на кладбище

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Политика

Путин и Нетаньяху обсудили по телефону ситуацию в Сирии

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки и ситуацию в Сирии, об этом 21 октября сообщается на сайте Кремля.
REGNUM 05:36
Политика

В США экс-чиновники оценили идею выхода из Договора по открытому небу

Выход из Договора по открытому небу станет серьезной ошибкой США, сообщили бывший глава Госдепартамента США Джордж Шульц, экс-руководитель Пентагона Уильям Перри и экс-сенатор Сэмюэл Нанн в статье газеты Wall Street Journal.
РИА Новости 01:31
Экономика

В России каждая десятая компания планирует сократить работников

В России почти каждая десятая компания планирует сокращать работников в 2020 году, сообщают 21 октября «Известия» со ссылкой на результаты опроса HeadHunter.
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Футбол

17-летний игрок «Рубина» переведен из реанимации в палату

Газета.Ru 05:27
Общество

Названа дата эксгумации останков диктатора Франко в Испании

Испанское издание El País сообщает, что эксгумация останков диктатора Франсиско Франко состоится 24 октября.
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Экономика

Исследование: Китай обошел США по числу богатых людей

Китай обошел США по числу наиболее состоятельных людей.
ТАСС 05:55
Кино

Фильм «Малефисента: Владычица тьмы» возглавил российский прокат

Американский фильм «Малефисента: Владычица тьмы» возглавил российский кинопрокат по итогам выходных, заработав 713,5 млн рублей.
Известия 05:25
Армия и оружие

NYT: Трамп хочет оставить в Сирии 200 военных

Американский президент Дональд Трамп подумывает оставить в Сирии около 200 военных США, пишет The New York Times со ссылкой на источники.
Газета.Ru 00:41
Общество

В Калифорнии активировался большой тектонический разлом

Сейсмические события, зафиксированные в южной Калифорнии, получили название «рой землетрясений Риджкреста», а начались они 4 июля этого года, когда произошел толчок магнитудой 6,4 балла, а после 36-часового перерыва был главный толчок силой 7,1 балла.
Газета DAILY вчера в 04:05
Общество

Исследование выявило отношение россиян к перестройке

Основными результатами перестройки в СССР в середине 80-х - начале 90-х годов 20-го века по мнению россиян стали хаос в управлении страной и неуверенность в будущем, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
РИА Новости вчера в 20:12
Шоу-бизнес

Рудковская рассказала о разводе

Продюсер Яна Рудковская вспомнила тяжелый развод с бывшим мужем Виктором Батуриным, в процессе которого едва не лишилась сыновей.
Московский Комсомолец 04:26
Экономика

Медведев не видит ослабления интереса иностранных инвесторов к России

Интерес иностранных инвесторов к России не ослаб даже после введения санкций, заявил в понедельник председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
РИА Новости 05:53
Общество

«Сухой закон» введут в Башкирии на новогодние праздники

В Башкирии в первые дни нового года может начать действовать «сухой закон». Инициатива принадлежит главе республики Радию Хабирову.
Известия 05:17
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