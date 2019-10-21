Футбол
Спорт-ЭкспрессЧерчесов не сбреет усы в случае победы сборной России на Евро-2020
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не сбреет усы в случае победы национальной команды на чемпионате Европы-2020.
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Происшествия
Суд арестовал обвиняемого по делу о прорыве дамб под Красноярском
Суд Железнодорожного района Красноярска постановил арестовать на два месяца Андрея Еганова — начальника участка компании «Сисим» в Красноярском крае, на предприятии которой произошёл прорыв дамб.
Армия и оружие
Стало известно о сбое с ракетой на учениях ядерной триады России
В рамках стратегических командно-штабных учений «Гром-2019» планировалось провести 16 пусков межконтинентальных баллистических и крылатых ракет, в том числе «Ярса» и «Синевы».
Экономика
Россельхозбанк ведет переговоры о выкупе требований ВЭБ к «Евродону»
Россельхозбанк ведет переговоры с госкорпорацией ВЭБ.РФ о выкупе требований к группе компаний "Евродон" (производитель индейки).
Общество
Директор хора имени Веревки раскрыл, сколько ему заплатили за песню про дом Гонтаревой
Генеральный директор и худрук украинского хора имени Веревки Зиновий Коринец в комментарии "24 каналу" рассказал, кому принадлежала идея исполнить скандальную композицию про поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой и сколько денег коллектив получил за это Коринец сказал, что идея номера принадлежала режиссерам "Квартала 95".
Политика
Все курды в Сирии должны быть вписаны в конституцию, заявил Лавров
Все курды в Сирии должны быть вписаны в сирийскую конституцию, чтобы с территории САР не исходила угроза Турции, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Происшествия
Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае растет
По последним данным, число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае достигло 10 человек, судьба 15 неизвестна.
Космос
NASA показало галактику, похожую на портал в другое измерение
NASA опубликовало снимок спиральной галактики NGC 4380. Она расположена в созвездии Девы и была открыта еще в марте 1826 года.
Общество
Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев
Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Общество
В Иерусалиме раскопали дорогу, построенную при Понтии Пилате
Археологи обнаружили в Иерусалиме дорогу, построенную во времена Понтия Пилата.
Общество
Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА
В Абакане прошел бой по правилам ММА между двумя интернет-фриками Олегом Монголом и Кириллом Терешиным, который известен как «Руки-базуки».
Экономика
Банки попросили ЦБ отменить «антиотмывочные» нормы
Российские банки, пенсионные фонды, страховые компании и другие представители платежного рынка направили Банку России предложение об отмене 27 норм законодательства, направленных на борьбу с отмыванием денег.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян в третий раз стала мамой
39-летняя журналистка, главный редактор телеканала Russia Today (RT) Маргарита Симоньян в третий раз стала мамой.
Общество
Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра
Армия и оружие
В Ливии погиб работавший в ЧВК российский журналист
55-летний Илюбаев принимал участие в военных действиях в Сирии и Ливии как сотрудник частной военной компании (ЧВК).
Общество
Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз
Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.
Политика
Кадыров пообещал террористам из Сирии место на кладбище
Политика
Путин и Нетаньяху обсудили по телефону ситуацию в Сирии
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки и ситуацию в Сирии, об этом 21 октября сообщается на сайте Кремля.
Политика
В США экс-чиновники оценили идею выхода из Договора по открытому небу
Выход из Договора по открытому небу станет серьезной ошибкой США, сообщили бывший глава Госдепартамента США Джордж Шульц, экс-руководитель Пентагона Уильям Перри и экс-сенатор Сэмюэл Нанн в статье газеты Wall Street Journal.
Экономика
В России каждая десятая компания планирует сократить работников
В России почти каждая десятая компания планирует сокращать работников в 2020 году, сообщают 21 октября «Известия» со ссылкой на результаты опроса HeadHunter.
Общество
Названа дата эксгумации останков диктатора Франко в Испании
Испанское издание El País сообщает, что эксгумация останков диктатора Франсиско Франко состоится 24 октября.
Экономика
Исследование: Китай обошел США по числу богатых людей
Китай обошел США по числу наиболее состоятельных людей.
Кино
Фильм «Малефисента: Владычица тьмы» возглавил российский прокат
Американский фильм «Малефисента: Владычица тьмы» возглавил российский кинопрокат по итогам выходных, заработав 713,5 млн рублей.
Армия и оружие
NYT: Трамп хочет оставить в Сирии 200 военных
Американский президент Дональд Трамп подумывает оставить в Сирии около 200 военных США, пишет The New York Times со ссылкой на источники.
Общество
В Калифорнии активировался большой тектонический разлом
Сейсмические события, зафиксированные в южной Калифорнии, получили название «рой землетрясений Риджкреста», а начались они 4 июля этого года, когда произошел толчок магнитудой 6,4 балла, а после 36-часового перерыва был главный толчок силой 7,1 балла.
Общество
Исследование выявило отношение россиян к перестройке
Основными результатами перестройки в СССР в середине 80-х - начале 90-х годов 20-го века по мнению россиян стали хаос в управлении страной и неуверенность в будущем, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Шоу-бизнес
Рудковская рассказала о разводе
Продюсер Яна Рудковская вспомнила тяжелый развод с бывшим мужем Виктором Батуриным, в процессе которого едва не лишилась сыновей.
Экономика
Медведев не видит ослабления интереса иностранных инвесторов к России
Интерес иностранных инвесторов к России не ослаб даже после введения санкций, заявил в понедельник председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
Общество
«Сухой закон» введут в Башкирии на новогодние праздники
В Башкирии в первые дни нового года может начать действовать «сухой закон». Инициатива принадлежит главе республики Радию Хабирову.