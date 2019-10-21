Футбол
Спорт-ЭкспрессЧерчесов не сбреет усы в случае победы сборной России на Евро-2020
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не сбреет усы в случае победы национальной команды на чемпионате Европы-2020.
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Армия и оружие
СМИ узнали о нештатной ситуации на учениях под руководством Путина
Во время учений стратегических ядерных сил «Гром-2019», финальным этапом которого руководил лично президент России Владимир Путин, произошла нештатная ситуация.
Шоу-бизнес
Актрису Валентину Талызину госпитализировали в Москве
Валентину Талызину госпитализировали в Москве.
Общество
Стали известны регионы с самым доступным газом для населения
В рейтинг включены 73 региона, где население пользуется сетевым газом и по которым Росстат публикует данные о средних потребительских ценах.
Культура
Дмитрий Нагиев встал на колени перед участницей шоу «Голос»
Известный российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев, который является ведущим шоу «Голос», в прямом смысле встречал одну из участниц нового выпуска программы на коленях.
Происшествия
Названо число пострадавших при прорыве дамбы в Красноярском крае
Ранее ИА REGNUM сообщало о 13 погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае, судьба ещё 13 человек остаётся неизвестной.
Происшествия
В Петербурге 10 человек ранены при столкновении маршрутки и трамвая
Как минимум десять человек получили травмы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Политика
«Росатом» рассекретил поручение о создании советской атомной бомбы
Армия и оружие
Шойгу рассказал о последствиях военной операции Турции в Сирии
России, Турции и Соединенным Штатам необходимо повысить уровень безопасности в Сирии после начала военной операции Анкары «Источник мира», поскольку события в регионе приняли нежелательный оборот.
Футбол
«Крылья» обыграли «Оренбург», Анюков получил прямую красную
Защитник «Крыльев Советов» Александр Анюков за толчок Андреа Чуканова после свистка арбитра получил прямую красную карточку.
Здоровье
Медики рассказали, как тело сигнализирует о проблемах с алкоголем
Некоторые люди даже не осознают, что потребление алкоголя стало проблемой.
Общество
В Гидрометцентре объяснили тёплую осень
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью «Российской газете» объяснил тёплую погоду на европейской части России наличием антициклона, в котором «почти нет ветра».
Общество
Ягудин рассказал, как Тотьмянина узнала о раке
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал о борьбе своей супруги Татьяны Тотьмяниной с раком.
Общество
В Роспатенте рассказали о самой необычной в 2019 году заявке на патент
Самой необычной заявкой на патент 2019 года оказался зимний гаечный ключ.
Киберспорт
Overwatch 2 могут анонсировать на BlizzCon
Стример Metro, первым рассказавший про Эш в Overwatch, сообщил, что на BlizzCon 2019 могут анонсировать Overwatch 2. Согласно информации Metro, на выставке не покажут нового героя Overwatch, а вместо этого Blizzard представит Overwatch 2. Он также заявил, что в сиквеле будет система уровней, которые будут влиять на возможности героя.
Экономика
Силуанов допустил отказ Белоруссии в кредите
Министр финансов России Антон Силуанов допустил отказ Белоруссии в выдаче государственного кредита на $600 млн, передает "Интерфакс".
Футбол
Кин раскритиковал футболистов МЮ за приветствие соперника перед матчем
Перед матчем «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» ряд игроков тепло приветствовали футболистов команды соперника.
Армия и оружие
Минобороны РФ: США заинтересованы в Договоре по открытому небу
«Ежегодно на сайте Госдепартамента США стали публиковаться анализы реализации международных обязательств в области контроля над вооружениями, в которых немалое внимание уделялось "недобросовестному" выполнению Российской Федерацией Договора по открытому небу», - добавили в Минобороны.
Фигурное катание
Российская фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при
Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при на турнире Skate America в Лас-Вегасе, сообщает ТАСС.
Происшествия
На улице в Энгельсе застрелили мужчину
В Энгельсе в ночь с 19 на 20 октября на улице застрелили человека, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.
Шоу-бизнес
Юлию Ковальчук раскритиковали за яркий макияж и красную помаду
Политика
Шойгу уверен в необходимости продления Договора СНВ
Министр обороны России Сергей Шойгу считает, что Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) нужно продлевать, даже если он требует изменений.
Происшествия
В Москве пьяный мужчина ранил полицейского ножом при задержании
Инцидент произошел в ночь на 20 октября, мужчина «вел себя агрессивно и при задержании оказал активное физическое сопротивление полицейским, предметом, похожим на нож, нанес резаную рану кисти одному из сотрудников», рассказали в ведомстве.
Политика
Die Welt: Путин побеждает без войны
Экономика
В России каждая десятая компания планирует сократить работников
В России почти каждая десятая компания планирует сокращать работников в 2020 году, сообщают 21 октября «Известия» со ссылкой на результаты опроса HeadHunter.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян родила дочку
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что родила дочку.
Общество
Росконтроль выявил лучший черный чай
Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» изучил черный чай. Продукт был оценен по 50 параметрам.
Общество
Малышева назвала три таблетки, нужные людям после 50 лет
Как сообщает ToDay News Ufa источник, чтобы отодвинуть преждевременную старость людям после 50 лет следует обратить внимание на три препарата.
Армия и оружие
В США назвали бесполезным самый быстрый в мире истребитель МиГ-25
Американское издание We are the Mighty назвало советский истребитель-перехватчик третьего поколения МиГ-25, бесполезным из-за его преимуществ над аналогами НАТО.
Общество
Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть
Диетологи из Испании назвали самые вредные для человека продукты.
Политика
Странное вмешательство: СМИ заплатят 3,5 млн за нарушение дня тишины
За нарушение дня тишины во время выборов в России иностранные СМИ отдадут 4% от оборота или заплатят штраф от 2,3 до 3,5 млн рублей.