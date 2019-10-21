Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не сбреет усы в случае победы национальной команды на чемпионате Европы-2020.

Черчесов не сбреет усы в случае победы сборной России на Евро-2020

Спорт день за днем

Общество Стали известны регионы с самым доступным газом для населения В рейтинг включены 73 региона, где население пользуется сетевым газом и по которым Росстат публикует данные о средних потребительских ценах.

Культура Дмитрий Нагиев встал на колени перед участницей шоу «Голос» Известный российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев, который является ведущим шоу «Голос», в прямом смысле встречал одну из участниц нового выпуска программы на коленях.

Общество В Гидрометцентре объяснили тёплую осень Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью «Российской газете» объяснил тёплую погоду на европейской части России наличием антициклона, в котором «почти нет ветра».

Общество Ягудин рассказал, как Тотьмянина узнала о раке Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал о борьбе своей супруги Татьяны Тотьмяниной с раком.

Киберспорт Overwatch 2 могут анонсировать на BlizzCon Стример Metro, первым рассказавший про Эш в Overwatch, сообщил, что на BlizzCon 2019 могут анонсировать Overwatch 2. Согласно информации Metro, на выставке не покажут нового героя Overwatch, а вместо этого Blizzard представит Overwatch 2. Он также заявил, что в сиквеле будет система уровней, которые будут влиять на возможности героя.

Экономика Силуанов допустил отказ Белоруссии в кредите Министр финансов России Антон Силуанов допустил отказ Белоруссии в выдаче государственного кредита на $600 млн, передает "Интерфакс".

Армия и оружие Минобороны РФ: США заинтересованы в Договоре по открытому небу «Ежегодно на сайте Госдепартамента США стали публиковаться анализы реализации международных обязательств в области контроля над вооружениями, в которых немалое внимание уделялось "недобросовестному" выполнению Российской Федерацией Договора по открытому небу», - добавили в Минобороны.

Происшествия На улице в Энгельсе застрелили мужчину В Энгельсе в ночь с 19 на 20 октября на улице застрелили человека, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Политика Шойгу уверен в необходимости продления Договора СНВ Министр обороны России Сергей Шойгу считает, что Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) нужно продлевать, даже если он требует изменений.

Происшествия В Москве пьяный мужчина ранил полицейского ножом при задержании Инцидент произошел в ночь на 20 октября, мужчина «вел себя агрессивно и при задержании оказал активное физическое сопротивление полицейским, предметом, похожим на нож, нанес резаную рану кисти одному из сотрудников», рассказали в ведомстве.

Экономика В России каждая десятая компания планирует сократить работников В России почти каждая десятая компания планирует сокращать работников в 2020 году, сообщают 21 октября «Известия» со ссылкой на результаты опроса HeadHunter.

Шоу-бизнес Маргарита Симоньян родила дочку Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что родила дочку.