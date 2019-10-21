Футбол
Спорт-ЭкспрессЧерчесов не сбреет усы в случае победы сборной России на Евро-2020
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не сбреет усы в случае победы национальной команды на чемпионате Европы-2020.
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Кино
Фрэнсис Форд Коппола раскритиковал фильмы о супергероях студии Marvel
iReactor вчера в 13:46
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным
Министерство обороны России опровергло сообщения о нештатной ситуации во время учений «Гром-2019», в результате которой не был выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты с подлодки «Рязань».
РБК 06:11
Политика
Зеленский с женой прилетел в Японию на интронизацию императора
Планируется, что в рамках визита, который пройдет 21-24 октября, Зеленский встретится с японским премьером Синдзо Абэ, проведет двусторонние встречи с лидерами зарубежных стран и поучаствует в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
Газета.Ru 00:48
Происшествия
Опубликован полный список погибших при прорыве дамбы под Красноярском
Компания «Сибзолото» обнародовала полный список погибших при прорыве дамбы в Курагинском районе Красноярского края.
News.ru 04:49
Культура
Дмитрий Нагиев впервые встал на колени перед участницей шоу «Голос»
Известный телеведущий Дмитрий Нагиев встал на колени перед участницей шоу «Голос», сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:38
Происшествия
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов её семьи
Сотрудники правоохранительных органов нашли тела депутата Законодательного собрания Раменского района Московской области и трёх членов её семьи, которые, по версии следствия, были убиты в 2012 году по указанию криминального авторитета Олега Шишканова.
RT на русском 07:19
Политика
Лукашенко рассказал, что спасло союз Белоруссии и России
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что, когда отношения России и Белоруссии переживали не лучшие времена, союз двух стран спасло региональное сотрудничество.
RT на русском 05:20
Здоровье
В подвале Свердловского онкоцентра обнаружили тысячи медкарт пациентов
По информации портала, карты вывезли из здания архива онкоцентра и разместили в подвале главного корпуса накануне проверки противопожарной безопасности.
РИА Новости 06:45
Общество
Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз
Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.
Известия вчера в 22:49
Авто
Каршеринг YouDrive начал продавать автомобили
Сервис каршеринга YouDrive начал предлагать пользователям купить автомобили из своего парка, пишет РБК.
Ведомости 02:03
Шоу-бизнес
Принц Гарри впервые рассказал о сложных отношениях с братом Уильямом
Из слов самого принца стало ясно, что отношения братьев действительно находятся далеко не на пике.
Пятый канал 06:47
Политика
Эрдоган предпримет «необходимые шаги» по Сирии после встречи с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен предпринять необходимые шаги по ситуации на севере Сирии после встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
DP.RU 06:52
Футбол
Перес провел переговоры с Моуринью по поводу возвращения в «Реал»
Жозе Моуринью остался без работы после увольнения из «Манчестер Юнайтед». «Реал» ранее уступил «Мальорке» (0:1) в чемпионате Испании.
Спорт-Экспресс 01:42
Происшествия
Россиянин разбил батарею в отделе полиции и умер
Житель Калининградской области, задержанный за мелкое хулиганство, разбил в отделе полиции радиатор отопления и умер от термических ожогов.
Lenta.ru 06:18
Общество
В России дети смогут не платить за вывоз мусора
Общественная организация «Деловая Россия» предлагает снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.
ФедералПресс вчера в 22:14
Экономика
Акции «Яндекса» на Московской бирже подорожали на 8%
После открытия торгов на Московской бирже 21 октября акции «Яндекса» выросли на 8%. Стоимость одной ценной бумаги на максимуме составила 2097 руб.
РБК 04:53
Космос
Россияне смогут арендовать комнаты на Луне
Planet Today вчера в 09:57
Политика
США и Британия уличили хакеров из России в использовании разработок Ирана
Занимающаяся кибершпионажем хакерская группа Turla, которую связывают с Россией, использовала инструменты и компьютерные технологии из Ирана, чтобы атаковать организации как минимум в 35 странах.
РБК 06:31
Хоккей
Ягр: «Хотите долго играть в хоккей? Идите в церковь»
Ягр прошёл через всю площадку в 47 лет и забил роскошный гол.
Sport.ru 03:29
Политика
Евросоюз готов предоставить Лондону новую отсрочку по Brexit, — Times
Предполагается, что новый дедлайн будет плавающим: если британский парламент согласует сделку ранее, то Лондон сможет покинуть ЕС и в 2019 году.
Rusvesna.su 04:38
Армия и оружие
Подразделения армии Турции окружены в Рас эль-Айне — депутат Сирии
Подразделения турецкой армии, проводящие военную операцию «Источник мира» в сирийском городе Рас эль-Айн, окружены силами Сирийской арабской армии.
REGNUM 01:37
Происшествия
Подозреваемый в поджоге дома под Ярославлем признался в преступлении
RT на русском вчера в 08:27
Армия и оружие
Минобороны назвало задачи новой «Военно-строительной компании»
«Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на нее какие-то обременения», — рассказал РБК замминистра обороны Тимур Иванов.
Телеканал 360° 18 октября в 11:25
Общество
Директор хора имени Веревки раскрыл, сколько ему заплатили за песню про дом Гонтаревой
Генеральный директор и худрук украинского хора имени Веревки Зиновий Коринец в комментарии "24 каналу" рассказал, кому принадлежала идея исполнить скандальную композицию про поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой и сколько денег коллектив получил за это Коринец сказал, что идея номера принадлежала режиссерам "Квартала 95".
Украина.ру 04:58
Общество
Роспатент рассказал о самых необычных заявках на патент в 2019 году
Самым необычным патентом 2019 года в России стал патент на зимний гаечный ключ.
Газета.Ru 06:53
Происшествия
В Петербурге задержанная умерла в отделении полиции
В Петербурге в одном из отделов полиции в ночь на понедельник умерла задержанная.
Интерфакс 04:15
Политика
Кадыров пообещал навести порядок в Сирии
Lenta.ru вчера в 15:44