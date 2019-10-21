Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не сбреет усы в случае победы национальной команды на чемпионате Европы-2020.

Черчесов не сбреет усы в случае победы сборной России на Евро-2020

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