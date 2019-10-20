Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессЧерчесов не сбреет усы в случае победы сборной России на Евро-2020

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не сбреет усы в случае победы национальной команды на чемпионате Европы-2020.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Черчесов не сбреет усы в случае победы на Евро

Евро-футбол.ру15:16

«Если ситуация в молодежке повторится, то назовем фамилии игроков — и их в главной команде не будет». Черчесов дал интервью Черданцеву

Матч ТВ16:14

Черчесов рассказал, сбреет ли он усы в случае победы на Евро-2020

Чемпионат14:58

Черчесов не сбреет усы в случае победы сборной России на Евро-2020

Спорт-Экспресс14:32

Черчесов не сбреет усы в случае победы сборной России на Евро-2020: «На ЧМ-2022 без усов нельзя»

Sport24.ru16:18

Черчесов рассказал, почему не сбреет усы после чемпионата Европы

Sportbox.RU14:41

Черчесов ответил на вопрос, сбреет ли усы в случае победы на Евро-2020

Sport.ru17:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 19:18, Ашберн
Происшествия

Полицейские задержали почти 1500 человек в ходе протестов в Чили

RT на русском 16:43
Происшествия

В Красноярском крае объявлен траур по погибшим при прорыве дамбы

Губернатор Красноярского края Александр Усс распорядился объявить понедельник, 21 октября, днем траура по погибшим при разрушении дамбы в Курагинском районе.
Коммерсантъ вчера в 07:37
Общество

Уроженец Одессы вошел в список миллиардеров Forbes

Уроженец Одессы Влад Шмунис стал долларовым миллиардером благодаря сделке своего корпоративного провайдера RingCentral и американской компании Avaya, сообщает Forbes.
Ведомости 15:57
Общество

Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть

Газета.Ru 09:55
Общество

ПФР сообщил о возможности досрочно выйти на пенсию

РИА Новости 01:43
Экономика

Росстат рассказал о росте реальных доходов россиян

В Росстате сообщили, что рост реальных располагаемых доходов россиян в III квартале 2019 года связан с увеличением их доходов благодаря "серой" заработной плате.
Газета.Ru вчера в 03:01
Общество

В Барселоне началась «сидячая» акция протеста

В центре Барселоны началась "сидячая" акция протеста. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:24
Футбол

На игре «Оренбурга» с «Крыльями Советов» случилась потасовка

Сегодняшний матч футбольного клуба "Оренбург" на стадионе "Газовик" с самарскими "Крыльями Советов" в рамках 13-го тура чемпионата России закончился со счетом 0:1 не в нашу пользу.
Orenday.ru 09:18
Происшествия

В Петербурге 10 человек ранены при столкновении маршрутки и трамвая

Как минимум десять человек получили травмы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Российская газета 13:31
Армия и оружие

Военные РФ выполнят наблюдательные полеты над США и Польшей

Российская газета 18:41
Здоровье

Число смертей от вейпинга в США превысило 30 человек

Число летальных случаев из-за вейпинга в США превысило 30, а число заболевших постепенно приближается к 1, 5 тысяче, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Центра и профилактики заболеваний при правительстве США.
Маяк (г. Сосновый Бор) 11:17
Происшествия

Росприроднадзор решил проверить все дамбы в России после ЧП в Сибири

В Росприроднадзоре намерены уже в понедельник попросить у правительства разрешения проверить все дамбы в стране, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
РБК 14:29
Общество

В Калифорнии активизировался спавший 500 лет разлом

В Южной Калифорнии впервые за 500 лет начал движение разлом в земной коре под названием Гарлок, способный вызвать землетрясение магнитудой 8 баллов, выяснили исследователи из Калифорнийского Технологического института.
Газета.Ru 13:31
Политика

Кадыров пообещал навести порядок в Сирии

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Россия наведет порядок в Сирии.
Lenta.ru 15:44
Политика

Эксперт BBC назвал Путина самым влиятельным лидером на Ближнем Востоке

Редактор британской корпорации BBC по Ближнему Востоку Джереми Боуэн назвал Россию важнейшим игроком на Ближнем Востоке, а президента РФ Владимира Путина - самым влиятельным иностранным лидером в регионе.
Аргументы и Факты 11:26
Армия и оружие

На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 13:59
Армия и оружие

Эрдоган заявил о возможности возобновления военной операции в Сирии

Турция продолжит военную операцию на северо-востоке Сирии если обещанный Вашингтоном отвод курдских отрядов не будет выполнен, заявил 18 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Стамбуле.
REGNUM 18 октября в 09:34
Наука

Учёные научились делать людей невидимыми

Популярная механика 07:57
Авто

Три вредные привычки автовладельцев названы экспертами

Тарантас Ньюс 03:49
Футбол

«Динамо» сыграло вничью с «Краснодаром»

«Динамо» в матче 13-го тура РПЛ сыграло вничью с «Краснодаром».
Московский Комсомолец 15:21
Общество

Ягудин рассказал, как Тотьмянина узнала об онкологии

Олимпийский чемпион по фигурному катанию на Играх в Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин рассказал о борьбе своей жены Татьяны Тотьмяниной с онкологией.
ФАН 03:05
Экономика

Деньги дольщиков России ушли за границу

15 сентября в ходе заседания председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил создать рабочую группу по доработке парламентских запросов в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет, МВД и ЦБ по вопросу перечисления средств в Фонд защиты прав дольщиков.
Русская Планета 18 октября в 06:41
Армия и оружие

Стало известно о сбое с ракетой на учениях ядерной триады России

По данным собеседника издания, сбой произошел из-за отказа некоторых систем подлодки, которые передают команду запуска.
Lenta.ru 18:58
Футбол

«Монако» без Головина вырвал победу у «Ренна»

В матче 10-го тура французской Лиги 1 между «Монако» и «Реннон» победу праздновали хозяева поля. Соперники забили пять мячей на двоих.
Bookmaker-ratings.ru 12:58
Гаджеты

Xiaomi перевыпустит Redmi Note 8 на игровом процессоре Snapdragon 730G

По новым данным, в Redmi намерены выпустить новую версию Note 8, которая поступит в продажу под названием Redmi Note 8T и в ее основе будет Snapdragon 730G.
Astera 09:14
Единоборства

После боя на турнире ММА в Сочи произошла массовая драка

После главного боя вечера на турнире ММА Fight Nights Global 95 в Сочи между российским бойцом Али Багаутиновым и казахстанцем Жалгасом Жумагуловым произошла массовая драка.
News.ru 11:01
Фигурное катание

Российская фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при

Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при на турнире Skate America в Лас-Вегасе, сообщает ТАСС.
Известия 03:43
Общество

Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА

Известный блогер Олег Монгол победил Кирилла "Руки-базуки" Терешина в поединке альтернативным правилам смешанных единоборств (MMA), передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 16:00
Шоу-бизнес

Саша Артемова впервые показала дочь

19 сентября экс-участница скандального телешоу впервые стала мамой — 24-летняя Саша Артемова родила девочку.
StarHit.ru 12:00
Шоу-бизнес

Ольга Бузова показала кольцо на безымянном пальце после отдыха в Риме

В Сети распространяется слух о недавнем путешествии пары в Риме, после которого на пальце у звезды появилось кольцо.
OAnews 10:49
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное