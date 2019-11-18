Футбол
МК-СпортЧерчесов о матче с Сан-Марино: Есть вероятность,что Жирков не сыграет
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «Олимпико»
Напомним, полузащитник пропустил игру в Санкт-Петербурге против Бельгии (1:6 в пользу гостей). В свою очередь Жирков сыграл в нем. Встреча между национальными командами России и Сан-Марино состоится во вторник в Серравалле на стадионе "Сан-Марино" и стартует в 22:45 по мск.
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Вероятность большая, что Юрий Жирков не сыграет. Радует, что Александр Головин провёл тренировку, хоть она и не была интенсивной.
— Станислав Черчесов, футболистНевские Новости 12:04
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