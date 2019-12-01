Прекрасно знаем, что вы за нас болели. Мы все оказались в этой ситуации, и понятно, что здоровье болельщиков важнее, чем тот турнир, к которому мы все стремились. Просим вас относиться друг к другу внимательнее. Берегите себя, берегите близких. Мои пожелания: набраться терпения, и удачи.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов обратился к российским болельщикам в связи с решением УЕФА о переносе чемпионата Европы на следующий год из-за пандемии коронавируса. Комментарий наставника национальной сборной опубликован на YouTube-канале команды.

Черчесов обратился к российским болельщикам после переноса Евро-2020

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Армия и оружие РВСН Иркутска провели учения на комплексах «ЯРС» В рамках учений пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс" Иркутского ракетного соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) отрабатывают вводные по выходу на полевые позиции.

Космос Физик раскрыл тайну расширения Вселенной Профессор Женевского университета (UNIGE) Лукас Ломбрайзер выдвинул гипотезу, объясняющую скорость расширения Вселенной, сообщает портал Phys.org.

Экономика Лукашенко: Белоруссия провалила экспорт в 2019 году Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 17 марта, проводит совещание, посвященное итогам социально-экономического развития страны в 2019 году и оценке результатов пятилетней деятельности.

Общество Умер писатель и политик Эдуард Лимонов На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.

Здоровье ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.

Происшествия В Иркутской области без электроэнергии остались 10 тыс. человек Иркутск, 17 марта 2020, 03:32 — REGNUM В Иркутской области в ночь на 17 марта произошло аварийное отключение электроснабжения в двух посёлках с населением около 10 тыс. человек.

Наука Восьмимесячные дети понимают основы грамматики Восьмимесячные европейские дети понимают основы грамматики родного языка. Об этом сообщили исследователи из издания Current Biology.

Общество Новосибирские ученые начали испытание вакцины от коронавируса Число заразившихся превысило 180 тыс. человек во всем мире Ученые из новосибирского "Вектора" начали испытывать 13 вариантов вакцины против коронавирусной инфекции, которая активно распространяется по всему миру.

Здоровье Эпидемиолог рассказал о худшем сценарии развития пандемии коронавируса Популярный японский врач-инфекционист и эпидемиолог, подготовивший в 2018 году пособие для Токио по мерам на случай распространения инфекций в мегаполисе Сато Акихиро объяснил РИА Новости, почему превращение нового типа коронавируса в сезонное заболевание является наихудшим сценарием, а также рассказал, какие шаги следует предпринять семьям с пожилыми людьми.