Коронавирус
РЕН ТВЧерчесов обратился к российским болельщикам после переноса Евро-2020
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов обратился к российским болельщикам в связи с решением УЕФА о переносе чемпионата Европы на следующий год из-за пандемии коронавируса. Комментарий наставника национальной сборной опубликован на YouTube-канале команды.
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Прекрасно знаем, что вы за нас болели. Мы все оказались в этой ситуации, и понятно, что здоровье болельщиков важнее, чем тот турнир, к которому мы все стремились. Просим вас относиться друг к другу внимательнее. Берегите себя, берегите близких. Мои пожелания: набраться терпения, и удачи.
— Станислав Черчесов, футболистНТВ 11:48
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Станислав Черчесов: Поддерживаем решение перенести перенести Евро на 2021-й год
Спорт день за днем12:15
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Происшествия
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Пожилой моряк сбежал из инфекционной больницы в Мурманске, куда его доставили с судна с подозрением на коронавирус, мужчину ищут, сообщил оперштаб региона.
Гаджеты
Одноплатный ПК DFI GHF51 получил процессор AMD Ryzen Embedded
Гаджеты
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Наука
Восьмимесячные дети понимают основы грамматики
Восьмимесячные европейские дети понимают основы грамматики родного языка. Об этом сообщили исследователи из издания Current Biology.
Общество
Новосибирские ученые начали испытание вакцины от коронавируса
Число заразившихся превысило 180 тыс. человек во всем мире Ученые из новосибирского "Вектора" начали испытывать 13 вариантов вакцины против коронавирусной инфекции, которая активно распространяется по всему миру.
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Звезда «Тора» Идрис Эльба заразился коронавирусом
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Происшествия
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В среду утром в Якутске произошел пожар в многоквартирном жилом доме. В больницы доставлены трое пострадавших.
Экономика
Forbes представил рейтинг самых надежных российских банков
Журнал Forbes составил собственный рейтинг надежных российских банков.
Здоровье
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Единоборства
Бой Исмаилова и Емельяненко перенесен из-за коронавируса
Поединок между бойцами смешанного стиля Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым перенесен из-за коронавируса, сообщает Sport24.
Теннис
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Авто
Toyota изобрела безупречный способ окраски автомобилей
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Футбол
Второй футболист «Ювентуса» Матюиди заразился коронавирусом
Ранее стало известно о выявлении пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, у футболиста туринского «Ювентуса» Даниэле Ругани, который в данный момент также находится на карантине.
Армия и оружие
Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма
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«Рожа крива — пеняем по традиции на зеркало». Губерниев ответил Вяльбе
Российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на рассказ президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе.