Коронавирус

РЕН ТВРЕН ТВЧерчесов обратился к российским болельщикам после переноса Евро-2020

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов обратился к российским болельщикам в связи с решением УЕФА о переносе чемпионата Европы на следующий год из-за пандемии коронавируса. Комментарий наставника национальной сборной опубликован на YouTube-канале команды.
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Станислав Черчесов
Прекрасно знаем, что вы за нас болели. Мы все оказались в этой ситуации, и понятно, что здоровье болельщиков важнее, чем тот турнир, к которому мы все стремились. Просим вас относиться друг к другу внимательнее. Берегите себя, берегите близких. Мои пожелания: набраться терпения, и удачи.
— Станислав Черчесов, футболистНТВ 11:48

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