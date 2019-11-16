Футбол

Lenta.ruLenta.ruЧерчесов объяснил домашний разгром от Бельгии

Россия — Бельгия
1 – 4
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сергей Петров
3′
19′
Торган Азар
33′
Эден Азар
40′
Эден Азар
Юрий Жирков
Зелимхан Бакаев
50′
52′
Дрис Мертенс
Юри Тилеманс
Роман Зобнин
Далер Кузяев
62′
67′
Томас Вермален
Жезон Денайер
72′
Ромелу Лукаку
77′
Ромелу Лукаку
Миши Батшуайи
Георгий Джикия
79′
Артем Дзюба
Николай Комличенко
80′
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал разгромное поражение от команды Бельгии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Слова специалиста передает ТАСС. Черчесов отметил, что в матче с бельгийцами его подопечные не хотели играть от обороны.
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Станислав Черчесов
Перед игрой ребята знали, что мы будем играть от себя, но команда такого уровня, как Бельгия, воспользовалась нашими ошибками. Если смотреть статистически, то мы были у их ворот намного чаще, но извлекли намного меньше. Уровень мастерства позволял бельгийцам пользоваться зонами и забивать нам.
— Станислав Черчесов, футболистРБК 15:09

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