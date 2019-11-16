Перед игрой ребята знали, что мы будем играть от себя, но команда такого уровня, как Бельгия, воспользовалась нашими ошибками. Если смотреть статистически, то мы были у их ворот намного чаще, но извлекли намного меньше. Уровень мастерства позволял бельгийцам пользоваться зонами и забивать нам.

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