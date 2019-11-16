Футбол

ИзвестияИзвестияЧерчесов объяснил домашний разгром сборной от бельгийцев

Россия — Бельгия
1 – 4
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сергей Петров
3′
19′
Торган Азар
33′
Эден Азар
40′
Эден Азар
Юрий Жирков
Зелимхан Бакаев
50′
52′
Дрис Мертенс
Юри Тилеманс
Роман Зобнин
Далер Кузяев
62′
67′
Томас Вермален
Жезон Денайер
72′
Ромелу Лукаку
77′
Ромелу Лукаку
Миши Батшуайи
Георгий Джикия
79′
Артем Дзюба
Николай Комличенко
80′
Черчесов отметил, что у него есть претензии к физической форме игроков, которые оказались «не готовы играть все 90 минут». Однако он считает, что российским футболистам после разгрома нужны наставления, а не критика, потому что «все знают, кто что сделал и не сделал».
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Станислав Черчесов
Перед игрой ребята знали, что мы будем играть от себя, но команда такого уровня, как Бельгия, воспользовалась нашими ошибками. Если смотреть статистически, то мы были у их ворот намного чаще, но извлекли намного меньше. Уровень мастерства позволял бельгийцам пользоваться зонами и забивать нам.
— Станислав Черчесов, футболистРБК 15:09

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