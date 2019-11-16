Футбол
ИзвестияЧерчесов объяснил домашний разгром сборной от бельгийцев
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сергей Петров
|3′
|19′
Торган Азар
|33′
Эден Азар
|40′
Эден Азар
Юрий Жирков
Зелимхан Бакаев
|50′
|52′
Дрис Мертенс
Юри Тилеманс
Роман Зобнин
Далер Кузяев
|62′
|67′
Томас Вермален
Жезон Денайер
|72′
Ромелу Лукаку
|77′
Ромелу Лукаку
Миши Батшуайи
Георгий Джикия
|79′
Артем Дзюба
Николай Комличенко
|80′
|53%
|Владение мячом
|47%
|6
|Удары в сторону ворот
|1
|4
|Удары в створ ворот
|8
|4
|Сейвы вратарём
|2
|3
|Офсайды
|–
|7
|Угловые
|1
|13
|Фолы
|3
|1
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Россия
Расстановка 5‑3‑2
1
Гилерме
2
Фернандес
5
Семенов
14
Джикия
23
Петров
10
Бакаев
20
Ионов
7
Оздоев
9
Кузяев
15
Миранчук
19
Комличенко
1
Куртуа
2
Алдервейрелд
4
Боята
5
Денайер
21
Кастань
6
Витцель
7
де Брюйне
16
Азар
8
Тилеманс
23
Батшуайи
10
Азар
2 ×
Бельгия
Расстановка 3‑4‑3
Черчесов отметил, что у него есть претензии к физической форме игроков, которые оказались «не готовы играть все 90 минут». Однако он считает, что российским футболистам после разгрома нужны наставления, а не критика, потому что «все знают, кто что сделал и не сделал».
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Перед игрой ребята знали, что мы будем играть от себя, но команда такого уровня, как Бельгия, воспользовалась нашими ошибками. Если смотреть статистически, то мы были у их ворот намного чаще, но извлекли намного меньше. Уровень мастерства позволял бельгийцам пользоваться зонами и забивать нам.
— Станислав Черчесов, футболистРБК 15:09
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