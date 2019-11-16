Футбол

ИзвестияИзвестияЧерчесов объяснил домашний разгром сборной от бельгийцев

Россия — Бельгия
1 – 4
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сергей Петров
3′
19′
Торган Азар
33′
Эден Азар
40′
Эден Азар
Юрий Жирков
Зелимхан Бакаев
50′
52′
Дрис Мертенс
Юри Тилеманс
Роман Зобнин
Далер Кузяев
62′
67′
Томас Вермален
Жезон Денайер
72′
Ромелу Лукаку
77′
Ромелу Лукаку
Миши Батшуайи
Георгий Джикия
79′
Артем Дзюба
Николай Комличенко
80′
Черчесов отметил, что у него есть претензии к физической форме игроков, которые оказались «не готовы играть все 90 минут». Однако он считает, что российским футболистам после разгрома нужны наставления, а не критика, потому что «все знают, кто что сделал и не сделал».
Читать в источнике
Комментировать29

Подробнее о событии

«После ЧМ критиковали, что играем сзади. Теперь — что атакуем». Черчесов объясняет провал с Бельгией

Sport24.ruвчера в 15:15

Станислав Черчесов: «Как играть против бельгийцев? Лучше против них вообще не играть»

Sportbox.RUвчера в 15:23

Черчесов рассказал, почему Россия играла с Бельгией на встречных курсах

RT на русскомвчера в 14:48

«Сейчас в моем контракте указано лето 2022 года, хотя ЧМ пройдет зимой». Слова Черчесова после поражения сборной

Матч ТВвчера в 15:44

Россия получила 4, потому что попробовала играть с топом открыто. Это что-то новое: на ЧМ мы были другими

Sports.ruвчера в 17:43

Станислав Черчесов — о поражении от Бельгии, новом контракте и жеребьевке Евро-2020

Спорт-Экспрессвчера в 15:10

Россия – Бельгия – 1:4, отбор Евро-2020, комментарии Черчесова и Мартинеса

Чемпионатвчера в 15:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 00:18, Ашберн
Общество

Кардиологи прокомментировали смерть политика Никиты Исаева

Общественный деятель и политик скончался 16 ноября от остановки сердца в поезде Тамбов–Москва. Исаеву стало плохо неподалеку от Тулы.
Известия вчера в 15:11
Футбол

Россия — Бельгия 1:4

Сборная России по футболу проиграла команде Бельгии в отборочном турнире чемпионата Европы — 2020 и за тур до конца квалификации потеряла шансы на первое место в группе.
РИА Новости вчера в 13:52
Политика

Климкин назвал успехом Путина разведение сил в Донбассе

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что президент России Владимир Путин добился успеха за счет разведения сил в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 22:19
Общество

В ООН озвучили причины смертности при ДТП в России

Одной из основных причин высокой смертности на российских дорогах спецпосланник считает недостаточное образование.
РИА Новости вчера в 19:24
Фигурное катание

Трусова выиграла у Медведевой этап Гран-при в Москве и вышла в финал

Российская фигуристка Александра Трусова выиграла второй этап Гран-при в дебютном сезоне среди взрослых, а также сумела выйти в финал серии.
Газета.Ru вчера в 12:49
Общество

Диетолог назвала наименее вредные сладости

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Людмила Зотова рассказала, какие сладости наименее вредны для здоровья.
Известия вчера в 20:45
Политика

В Белом доме сообщили о состоянии здоровья Трампа

В 2018 году по итогам медобследования врач Ронни Джексон сообщил, что президент США находится в отличной форме, однако обратил внимание на лишний вес Трампа, назвав его следствием любви американского лидера к фастфуду.
РБК вчера в 19:32
Происшествия

В Приморье рухнула стена жилого дома

В Уссурийске произошло обрушение стены в одной из квартир двухэтажного жилого дома, сообщает Primpress со ссылкой на администрацию городского округа.
РБК вчера в 23:54
Экономика

Французские СМИ рассказали об успехах России в отказе от доллара

Россия прокладывает путь к независимости от американского доллара, констатирует французское издание Les Echos.
РИА Новости вчера в 22:29
Происшествия

На Кубани похоронили Анастасию Ещенко

Наша редакция еще раз выражает соболезнования близким и родственникам Анастасии Ещенко и очень надеется, что в связи с участившимися случаями распространения в сети запрещенных к публикации фотографий, к ответственности будут привлечены все те люди из правоохранительной системы, кто очерняет ее работу вот такими циничными "сливами" фото убитых и погибших людей в Санкт- Петербурге.
Russia News вчера в 06:40
Происшествия

В Мытищах водитель зарезал пешехода на переходе

В подмосковных Мытищах задержан водитель автомобиля "Вольво", зарезавший пешехода. Тот переходил дорогу на красный свет.
Вести.Ru вчера в 14:50
Хоккей

«Флорида» обыграла «Рейнджерс» Панарина в НХЛ, Дадонов оформил дубль

"Флорида Пантерз", за которую выступают россияне голкипер Сергей Бобровский и форвард Евгений Дадонов, обыграла "Нью-Йорк Рейнджерс" с Артемием Панариным в составе в матче регулярного чемпионата НХЛ.
РИА Новости вчера в 23:56
Происшествия

В общежитии в Киеве прогремел взрыв

В общежитии в Киеве произошел взрыв, два человека погибли. Об этом сообщается в Facebook киевской полиции.
РБК вчера в 18:00
Происшествия

В Петербурге автомобиль упал в реку Фонтанку

В Санкт-Петербурге на набережной реки Фонтанки легковой автомобиль упал в воду.
РБК вчера в 11:54
Политика

Помощник Зеленского заявил о завершении получения кораблей от России

Процесс передачи украинских кораблей, задержанных Россией в ноябре прошлого года в Керченском проливе, находится на завершающем этапе.
РБК вчера в 15:17
Политика

Появилось фото Путина в окружении спецназа

Президент России Владимир Путин сфотографировался с солдатами спецназа Бразилии, которые охраняли его во время визита в страну.
Lenta.ru вчера в 14:06
Политика

Число погибших в ходе протестов в Боливии достигло 23 человек

В ходе протестов в Боливии погибли не менее 23 человек, 715 получили ранения, сообщила Межамериканская комиссия по правам человека при Организации американских государств (ОАГ).
РИА Новости вчера в 22:18
Спорт

В Союзе биатлонистов России произошел скандал

Вице-президент Союза биатлонистов России, член правления организации Алексей Нуждов заявил, что ему стыдно за главу СБР Владимира Драчева, который самовольно изменил критерии отбора биатлонистов в сборную.
Взгляд.ру вчера в 22:38
Происшествия

В Гонконге полиция применила слезоточивый газ возле университета

Полиция Гонконга применила слезоточивый газ против протестующих рядом с кампусом Политехнического университета, сообщает газета South China Morning Post.
РИА Новости вчера в 22:40
Единоборства

Найт нокаутировал Лобова на Bare Knuckle FC 9

В Билокси (штат Миссисипи, США) прошел турнир Bare Knuckle FC 9. Главным событием вечера стал поединок ирландца русского происхождения Артема Лобова и американца Джейсона Найта.
Матч ТВ вчера в 23:51
Происшествия

СК проверит инцидент на лекции историка Соколова

Главное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу проверит жалобу одного из слушателей лекции бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
RT на русском вчера в 17:39
Происшествия

Беспилотник «Орион» упал в Рязанской области

RT на русском вчера в 10:58
Автоспорт

Квят сожалеет о своём результате в квалификации Гран-при Бразилии

Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят прокомментировал своё выступление в квалификации 20-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Бразилии.
RT на русском вчера в 18:49
Наука

На плато Наска обнаружены изображающие монстров рисунки

На знаменитом плато Наска в южном Перу японские исследователи из университета Ямагата обнаружили 142 новых геоглифа, среди которых птицы, верблюды, другие животные, а также загадочные монстры с квадратными головами.
Российская газета вчера в 18:17
Общество

Год Белой Крысы: каким знакам Зодиака повезет в 2020 году

Названы знаки Зодиака, для которых этот период будет особенно удачным.
Стерлеград вчера в 22:00
Хоккей

«Вашингтон» победил «Бостон», Кузнецов сделал передачу

«Бостон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов проиграл «Вашингтону» — 2:3. На счету капитана гостей Александра Овечкина 3 броска в створ и 7 силовых приемов за 21.18 на льду.
Спорт-Экспресс вчера в 21:57
Политика

В Белоруссии пройдут парламентские выборы

В Белоруссии в воскресенье пройдут выборы в нижнюю палату парламента. Предстоит избрать 110 депутатов, в выборах участвуют 513 кандидатов.
Вести.Ru вчера в 17:35
Армия и оружие

Американские танкисты испытали российский танк Т-80У

Американские танкисты на военных учениях в Южной Корее испытали российский танк Т-80У и боевую бронированную гусеничную машину БМП-3.
REGNUM вчера в 07:44
Хоккей

Хартли: Дюков должен быть наказан, он сыграл как футболист

Дюков должен быть наказан, он сыграл как футболист.
Нева Спорт вчера в 15:25
Происшествия

В Сан-Диего пять человек, включая трех детей, погибли при стрельбе

Пять человек, включая трех детей, погибли в результате стрельбы в американском городе Сан-Диего в субботу, сообщает телеканал Fox News.
РИА Новости вчера в 16:15
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное