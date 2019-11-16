Футбол

Что происходитЧто происходитЧерчесов объяснил поражение россиян в матче со сборной Бельгии

Россия — Бельгия
1 – 4
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 16 ноября
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сергей Петров
3′
19′
Торган Азар
33′
Эден Азар
40′
Эден Азар
Юрий Жирков
Зелимхан Бакаев
50′
52′
Дрис Мертенс
Юри Тилеманс
Роман Зобнин
Далер Кузяев
62′
67′
Томас Вермален
Жезон Денайер
72′
Ромелу Лукаку
77′
Ромелу Лукаку
Миши Батшуайи
Георгий Джикия
79′
Артем Дзюба
Николай Комличенко
80′
Тренерскому штабу необходимо было понять, что представляет собой сборная РФ на встречных курсах с одной из сильнейших команд мира. Игра выявила недостатки в подготовке футболистов, над исправлением которых нужно поработать, пояснил Черчесов. Матч состоялся в субботу в Петербурге.
Читать в источнике
Комментировать144

Подробнее о событии

Георгий Ярцев — о поражении от Бельгии, Гильерме и Акинфееве

Спорт-Экспрессвчера в 14:20

Черчесов заявил, что сборной России лучше не играть с Бельгией на Евро-2020

RT на русском16 ноября в 15:10

Россия – Бельгия – 1:4, 16 ноября 2019, почему сборную России разгромили

Чемпионатвчера в 07:05

Как лучшая сборная мира дала «пощечину» команде Черчесова в Петербурге

РБКвчера в 01:50

«Сейчас в моем контракте указано лето 2022 года, хотя ЧМ пройдет зимой». Слова Черчесова после поражения сборной

Матч ТВ16 ноября в 15:44

«После ЧМ критиковали, что играем сзади. Теперь — что атакуем». Черчесов объясняет провал с Бельгией

Sport24.ru16 ноября в 15:15

Сенсации не вышло? Пусть подождёт до следующего лета

Sportbox.RUвчера в 05:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 05:14, Ашберн
Происшествия

Похороны убитой пятилетней девочки в Крыму собрали сотни человек

Российская газета вчера в 10:31
Политика

В МВД Грузии заявили, что митинг в Тбилиси вышел за рамки закона

Митинг в Тбилиси, который начался 17 ноября у парламента, а затем привел к блокировке законодательного органа, вышел за рамки закона.
ТАСС 04:35
Футбол

Дзагоев выйдет в стартовом составе ЦСКА на матч против ростовского СКА

18 ноября московский ЦСКА сыграет в товарищеском матче против ростовского СКА.
Sport24.ru 03:52
Кино

Фильм «Ford против Ferrari» возглавил российский прокат

Газета.Ru 02:53
Общество

Минкомсвязи поддержало идею снятия запрета на рекламу вина в СМИ

Минкомсвязи РФ выразило поддержку предложению депутатов Госдумы о снятии запрета на рекламу в СМИ вина российского производства.
РЕН ТВ 05:05
Экономика

Эмиратский инвестор Aurus решил купить 50% КБ «Вертолетов России»

Холдинг из ОАЭ Tawazun купит 50% в конструкторском бюро "Вертолетов России" - ООО "ВР-Технологии", сообщила пресс-служба вертолетостроительного холдинга.
Интерфакс 01:34
Общество

«Яндекс» поменяет структуру управления компанией

Планируется, что в структуре управления "Яндекса" появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который сможет выдвинуть 12 членов совета директоров компании и заниматься рядом вопросов.
Газета.Ru 02:35
Фигурное катание

Евгения Медведева намерена тренироваться в Канаде до конца карьеры

Российская фигуристка Евгения Медведева считает Торонто оптимальным местом для тренировок, спортсменка планирует работать в Канаде до конца спортивной карьеры.
BFM.ru 05:11
Авто

Ford представил электрический кроссовер Mustang Mach-E

В стандартной комплектации кроссовер будет оснащаться светодиодными фарами и задними фонарями, беспроводной зарядкой для телефона, спутниковой навигационной системой и системой безопасности и помощи семейства Ford CoPilot 360 и 360 Assist 2.0.
SpeedMe вчера в 21:56
Технологии

Названы способы взломать Android с помощью беспроводных наушников

Хакеры научились взламывать ряд моделей Android-смартфонов посредством беспроводных аксессуаров.
ТК Звезда вчера в 16:27
Общество

Коллекторы просят защитить их от должников

В поправках предлагается обозначить не только обязанности коллекторов, но и прописать ответственность должников.
Эпиграф 02:51
Политика

Началась передача задержанных в Керченском проливе украинских кораблей

Украинские военные корабли, задержанные год назад в Керченском проливе, в ближайшее время будут возвращены Украине, сообщил «Интерфаксу» руководитель группы адвокатов украинских моряков Николай Полозов.
Ведомости вчера в 07:04
Общество

Руководитель отдела полиции в Чечне пошутил про воспитание пистолетом

БИЗНЕС Online 05:05
Происшествия

В Астрахани из-за обрушения балкона погиб мужчина

В Астрахани обрушился балкон жилого дома, в результате чего погиб мужчина.
РБК 03:14
Кино

Disney объявила дату выхода фильмов Marvel, Pixar и Fox до 2023 года

Афиша Daily 04:51
Происшествия

При стрельбе на вечеринке в Калифорнии погибли четыре человека

Четыре человека погибли, еще шестеро пострадали при стрельбе в американском городе Фресно (штат Калифорния).
РБК 02:10
Общество

«Ъ»: Путин одобрил строительство моста через Лену

Владимир Путин "фактически поддержал" проект строительства автомобильного моста через Лену в районе Якутска, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 22:41
Кино

Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа

Газета.Ru 16 ноября в 05:29
Политика

Евросоюз упростит визовый режим с Белоруссией

Совет Евросоюза утвердил решение о подписании визового соглашения с Белоруссией.
Lenta.ru 04:36
Здоровье

Медсправка для водителей станет дороже

С 22 ноября получить медицинскую справку станет сложнее и дороже.
Саратов 24 16 ноября в 10:09
Космос

NASA обнаружило странное орбитальное движение двух спутников Нептуна

Ученые предполагают, что изучение Тритона, спутника Нептуна, может объяснить, откуда взялись Наяда и Таласса, и как они стали вращаться вокруг своей планеты таким необычным образом.
Машины и Механизмы 04:30
Футбол

Мамаев сыграет первый матч после выхода из колонии

Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев в воскресенье сыграет первый матч после выхода на свободу из колонии.
DP.RU вчера в 07:52
Происшествия

Во Владивостоке установили личности стрелявших у ЗАГСа молодоженов

Полицейские установили личности молодоженов, устроивших стрельбу у Первомайского ЗАГСа во Владивостоке, сообщает пресс-служба управления МВД по Приморскому краю.
Российская газета 02:24
Общество

В ОНФ предложили сократить время продажи алкоголя в магазинах России

Общероссийский народный фронт (ОНФ) выступил с инициативой об ужесточении правил продажи алкоголя в магазинах, а также сокращении на час времени реализации спиртного.
РБК вчера в 20:11
Политика

ГБР предложило привлечь Порошенко к уголовной ответственности

Государственное бюро расследований Украины направило в Генеральную прокуратуру страны проект уведомления о подозрении экс-президенту Украины Петру Порошенко.
RT на русском 04:22
Происшествия

На Кубани похоронили убитую аспирантку Анастасию Ещенко

Аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, жестоко убитую в Санкт-Петербурге, похоронили на Кубани, в ее родной станице Старовеличковской, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
РИА Новости 16 ноября в 05:41
Политика

Дерипаска попросил Минфин США снять с него санкции

Бизнесмен Олег Дерипаска направил в Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США просьбу о снятии с него санкций, сообщает в понедельник РБК.
DP.RU 04:22
Общество

Составлен рейтинг регионов с самыми быстрорастущими зарплатами

На второй строчке после Тывы расположился Севастополь с показателем 11,6%. Завершает тройку лидеров регионов с наибольшими темпами роста зарплат Костромская область с 10,9%.
Телеканал 360° вчера в 21:39
Происшествия

На складе на северо-западе Москвы произошел пожар

ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах Москвы сообщает, что в здании склада расположены помещения автосервиса, который также пострадал от пожара — там загорелись автомобили и газовое оборудование, периодически происходили взрывы газовых баллонов.
РБК 03:22
Игры

В Age of Empires IV не будет микротранзакций

Игромания.ру 02:40
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное