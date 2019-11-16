Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о поражении национальной команды в матче против сборной Бельгии. Игра состоялась 16 ноября в Санкт-Петербурге, российская сборная проиграла со счетом 1:4.

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Авто Какой могла стать ГАЗель Next: рассекречены эскизы На самом деле всевозможных внеконкурсных вариантов дизайна ГАЗели Next было множество, но рассмотрим рисунки 2006 года, их дизайнер сделал в свободное от основной работы время.

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Политика В Кремле хотят провести нормандский саммит до конца 2019 года Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что пока точной даты проведения встречи в "нормандском формате" нет, однако российская сторона рассчитывает, то он пройдет до конца этого года.

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Общество Россиян предупредили о возвращении аномальных холодов Ранее сообщалось, что на Урал и Сибирь надвигается аномально холодная погода — во второй половине текущей недели на восточной территории России ожидается арктический антициклон.

Космос Космические полеты вызвали у астронавтов обратный ток крови В результате у семи добровольцев обнаружились застойные явления, а в некоторых случаях – эпизоды обратного течения крови во внутренней яремной вене.

Политика Депутат бундестага заявил, что Европе не нужен сжиженный газ США Депутат бундестага, официальный представитель фракции «Левые» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной заявил, что Европе не нужен американский сжиженный природный газ (СПГ), и призвал ввести санкции против США в случае реализации Вашингтоном пакета мер экстерриториального значения против компаний — участников проекта газопровода «Северный поток — 2».

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Политика Оппозиция не прошла в парламент Белоруссии Представители оппозиции не попали в новый состав нижней палаты парламента (Палаты представителей Национального собрания) Белоруссии.