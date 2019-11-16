Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о поражении национальной команды в матче против сборной Бельгии. Игра состоялась 16 ноября в Санкт-Петербурге, российская сборная проиграла со счетом 1:4.

Черчесов объяснил поражение российской сборной в матче против Бельгии

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