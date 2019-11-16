Футбол

REGNUMREGNUMЧерчесов объяснил поражение российской сборной в матче против Бельгии

Россия — Бельгия
1 – 4
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сергей Петров
3′
19′
Торган Азар
33′
Эден Азар
40′
Эден Азар
Юрий Жирков
Зелимхан Бакаев
50′
52′
Дрис Мертенс
Юри Тилеманс
Роман Зобнин
Далер Кузяев
62′
67′
Томас Вермален
Жезон Денайер
72′
Ромелу Лукаку
77′
Ромелу Лукаку
Миши Батшуайи
Георгий Джикия
79′
Артем Дзюба
Николай Комличенко
80′
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о поражении национальной команды в матче против сборной Бельгии. Игра состоялась 16 ноября в Санкт-Петербурге, российская сборная проиграла со счетом 1:4.
Читать в источнике
Комментировать116

Подробнее о событии

«Мы для Бельгии — Сан Марино»

Sportbox.RU02:09

Пусть Бельгия станет для нас новым Уругваем

Спорт-Экспресс00:45

Россия получила 4, потому что попробовала играть с топом открыто. Это что-то новое: на ЧМ мы были другими

Sports.ruвчера в 17:43

Черчесов заявил, что сборной России лучше не играть с Бельгией на Евро-2020

RT на русскомвчера в 15:10

«Сейчас в моем контракте указано лето 2022 года, хотя ЧМ пройдет зимой». Слова Черчесова после поражения сборной

Матч ТВвчера в 15:44

«После ЧМ критиковали, что играем сзади. Теперь — что атакуем». Черчесов объясняет провал с Бельгией

Sport24.ruвчера в 15:15

Россия – Бельгия – 1:4, отбор Евро-2020, комментарии Черчесова и Мартинеса

Чемпионатвчера в 15:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 04:54, Ашберн
Общество

Диетолог назвала наименее вредные сладости

Известия вчера в 20:45
Общество

Синоптик предсказал скорый приход климатической зимы в Москву

Климатическая зима придет в столицу в четверг, 21 ноября, — в этот день в Москве установятся минусовые температуры.
Известия 03:45
Происшествия

В Екатеринбурге жители дома взяли в заложники бригаду коммунальщиков

В Екатеринбурге жильцы дома взяли в заложники бригаду коммунальщиков, которая отказывалась ремонтировать прорыв трубы с кипятком.
Свободная Пресса вчера в 22:15
Политика

В Керчи началась буксировка украинских кораблей

В Керчи началась буксировка украинских военных кораблей, которые были задержаны Россией больше года назад из-за того, что нарушили территориальную границу.
Известия 04:44
Происшествия

Четверо пострадали при обрушении здания в Саратовской области

RT на русском 02:52
Происшествия

В Мытищах водитель автомобиля зарезал пешехода в ходе конфликта

Мужчины вступили в конфликт на проезжей части. Водитель автомобиля нанес прохожему удар в шею ножом, мужчина умер от полученного ранения.
РБК вчера в 15:49
Политика

Лукашенко собрался баллотироваться на еще один президентский срок

Газета.Ru 04:34
Происшествия

Два человека погибли в Подмосковье, отравившись неизвестной жидкостью

В подмосковном Одинцове два человека скончались, а ещё трое экстренно были доставлены в больницу после отравления неизвестной жидкостью.
Свободная Пресса 04:50
Политика

В Индии назвали Rafale превосходящим Су-30МКИ

Индия приобретет французские истребители четвертого поколения Rafale вместо российских Су-30МКИ, поскольку первые по своим возможностям превосходят вторые, сообщает The Economic Times.
Lenta.ru вчера в 16:03
Политика

В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину

Еврокомиссия "сохраняет спокойствие" по вопросу транзита российского газа через территорию Украины и продолжает работу над подписанием нового соглашения между сторонами, заявила представитель ЕК Мина Андреева в ходе брифинга.
РИА Новости 15 ноября в 14:13
Экономика

СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара

ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.
Газета.Ru 04:04
Происшествия

На Кубани похоронили убитую в Петербурге Анастасию Ещенко

В станице Старовеличковской Краснодарского края похоронили аспирантку Анастасию Ещенко, которая была жестоко убита экс-доцентом Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олегом Соколовым.
Главный региональный вчера в 07:10
Политика

Лидеры «нормандской четверки» встретятся в Париже

Лидеры "нормандской четверки" встретятся в Париже 9 декабря, сообщила радиостанция "Эхо Москвы" со ссылкой на агентство Blumberg.
SakhaNews 15 ноября в 11:16
Культура

Выставка работ Марка Шагала открылась в музее «Новый Иерусалим»

Выставка "Шагал: между небом и землей" открылась в музее "Новый Иерусалим", в экспозицию вошли 239 работ Марка Шагала из шести музеев и частных собраний.
ТАСС 15 ноября в 08:51
Автоспорт

Квят сожалеет о своём результате в квалификации Гран-при Бразилии

Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят прокомментировал своё выступление в квалификации 20-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Бразилии.
RT на русском вчера в 18:49
Происшествия

В Минобороны Украины назвали данные о потерях при новых взрывах в Балаклее

Военное обозрение 04:37
Здоровье

Названы первые симптомы рака легких

Как отмечает издание, есть и нетипичные симптомы рака легких.
Известия вчера в 21:31
Политика

Россия и Саудовская Аравия обсуждают условия поставок комплекса С-400

РИА Новости 04:20
Наука

Квантовая физика доказала, что объективной реальности не существует

Naked Science 15 ноября в 03:57
Спорт

Нуждов заявил о нарушении критериев при формировании состава сборной России по биатлону

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов прокомментировал состав сборной России по биатлону на стартовые этапы Кубка мира и Кубка IBU.
RT на русском вчера в 19:46
Политика

Климкин оценил успех Путина в разведении сил в Донбассе

Бывший глава украинского МИД Павел Климкин назвал успехом президента РФ Владимира Путина процесс разведения сил в Донбассе.
Российская газета вчера в 22:40
Политика

В Госдуме оценили заявление экс-дипломата Украины о Донбассе

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT предложение бывшего представителя Украины в трёхсторонней контактной группе на переговорах в Минске Романа Бессмертного превратить территории самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик в «дикое поле».
RT на русском вчера в 08:05
Фигурное катание

Трусова победила Медведеву даже с двумя падениями

Даже с двумя падениями Трусова побеждает за явным преимуществом.
Комсомольская правда 00:06
Армия и оружие

В ДНР насчитали 9 обстрелов за сутки

В Народной милиции ДНР сообщили, что украинская армия с 14 по 15 ноября обстреляла самопровозглашенную республику 9 раз.
Московский Комсомолец 15 ноября в 01:52
Политика

В эфире «Эха Москвы» Навальный отвечал только на «удобные» вопросы

Ранее, 15 ноября, Навальный в очередной раз выступил в эфире радио «Эхо Москвы», где ему предложили ответить на вопросы зрителей и слушателей трансляции.
Экономика сегодня 04:38
Футбол

Сборная России уступила команде Бельгии в отборочном матче ЧЕ-2020

В матче группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы по футболу сборная России проиграла команде Бельгии.
RT на русском вчера в 13:52
Шоу-бизнес

Жена Михаэля Шумахера объяснила, почему молчит о здоровье мужа

Супруга спортсмена прервала молчание и рассказала о желании мужа, которому она следует.
StarHit.ru вчера в 10:00
Шоу-бизнес

Яна Рудковская ничего не имеет против любовницы Евгения Плющенко

С некоторых пор в прессе пошли разговоры о том, что у Евгения Плющенко в Питере есть молодая любовница модель, с которой он состоит в связи уже более 2-х лет.
Paparazzi.ru вчера в 03:54
Игры

Obsidian анонсировала игру на выживание Grounded

Vevby.ru 14 ноября в 16:46
Кино

Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа

Газета.Ru вчера в 05:29
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное