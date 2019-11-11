Футбол

Sport24.ruSport24.ruЧерчесов объяснил вызов Ахметова в сборную России

Сочи — ЦСКА
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Сочи, Стадион «Фишт»
Андрей Мостовой
7′
16′
Миха Мевля
18′
Игорь Дивеев
21′
Вадим Карпов
Дмитрий Полоз
45′+2′
52′
Иван Обляков
Сослан Джанаев
52′
55′
Федор Чалов
58′
Вадим Карпов
Звонимир Шарлия
Душан Лагатор
59′
Эльмир Набиуллин
Павел Шакуро
60′
Кристиан Нобоа
Никита Бурмистров
68′
71′
Арнор Сигурдссон
Ильзат Ахметов
74′
Иван Обляков
Иван Миладинович
Антон Заболотный
79′
85′
Никола Влашич
Алан Дзагоев
Федор Кудряшов
87′
90′+1′
Кристиян Бистрович
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил довызов в национальную команду полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова.
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