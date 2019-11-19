Соболев прошёл тот сбор, смотрим, кто как себя проявляет. Отсюда и состав. Смолов травмирован, поэтому его нет. Чалов в молодёжке. Соболев после первого вызова в сборную в чемпионате не до конца себя проявил, поэтому не вызван.

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Черчесов объяснил, почему не вызвал в сборную Соболева и Ахметова

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