Футбол
КлопсЧерчесов объявил состав команды России на матч с Казахстаном
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Калининград, Стадион «Калининград»
Денис Черышев
Федор Кудряшов
|55′
Антон Миранчук
Алексей Ионов
|57′
|61′
Георгий Жуков
Исламхан Бауыржан
Ильзат Ахметов
Роман Зобнин
|63′
|77′
Максим Федин
Серикжан Мужиков
Марио Фернандес
|89′
|90′
Алексей Щеткин
Абат Аимбетов
Россия
Расстановка 4‑3‑3
1
Гилерме
2
Фернандес
5
Семенов
14
Джикия
18
Жирков
11
Зобнин
20
Ионов
7
Оздоев
17
Головин
22
Дзюба
13
Кудряшов
12
Непогодов
3
Ерланов
2
Малый
15
Марочкин
21
Бейсебеков
14
Перцух
6
Абикен
18
Шомко
7
Мужиков
17
Аймбетов
9
Исламхан
Казахстан
Расстановка 3‑4‑3
За сборную России в матче отборочного турнира Евро-2020 против Казахстана сыграют, в том числе, Александр Головин, Денис Черышев, Артём Дзюба и Юрий Жирков. Об этом со стадиона "Калининград" сообщает корреспондент "Клопс". 36-летний Юрий Жирков появится на поле с первых минут.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Как сообщается в Twitter национальной команды, с первых минут на поле появятся Маринато Гилерме, Юрий Жирков, Георгий Джикия, Андрей Семёнов, Марио Фернандес, Ильзат Ахметов, Магомед Оздоев, Денис Черышев, Александр Головин, Антон Миранчук и Артём Дзюба.RT на русском13:40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 19:51, Вашингтон
Театры
МДТ договаривается с Сокуровым о новом спектакле
Александр Сокуров, возможно, займется постановкой нового спектакля для Театра Европы. Зрители увидят результат в начале следующего сезона.
Gazeta.SPb 15:32
Происшествия
17 человек задержаны на режимном объекте «Роскосмоса»
Охрана Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП) 7 сентября задержала троих человек при попытке проникнуть на территорию закрытого объекта, сообщает пресс-служба "Роскосмоса".
Ruposters.ru вчера в 08:24
Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета 09:18
Здоровье
Скандал в онкоцентре им. Блохина: почему врачам мешают лечить детей
Уволиться угрожают медики одного из важнейших для всей России лечебных учреждений — онкологического центра имени Блохина.
РЕН ТВ 13:46
Энергетика
Министры энергетики России и Саудовской Аравии встретятся 10 сентября
Глава Минэнерго России Александр Новак и новый саудовский министр энергетики, сын монарха принц Абдель-Азиз бен Сальман намерены провести переговоры 10 сентября.
RT на русском 05:31
Политика
США передали Украине похищенную из СССР в 1941 году картину
Украинское посольство получило от ФБР картину Михаила Панина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной" Федеральное бюро расследований (ФБР) США передало украинскому посольству в Вашингтоне картину, которая была похищена в СССР в 1941 году, передает ТАСС со ссылкой на ФБР.
Аргументы и Факты 19:05
Политика
Делегация из США приехала в Крым
В Крым приехала делегация общественников из США, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:25
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru 14:56
Политика
Стали известны итоги выборов в Мосгордуму
Газета.Ru 03:47
Происшествия
В центре Афин обстреляли туристический автобус
В центре Афин возле гостиницы "Каравел" из огнестрельного оружия обстрелян туристический автобус, пострадавших нет, сообщают греческие СМИ.
РИА Новости 14:43
Футбол
Станислав Черчесов: «Знали, что с Казахстаном будет непростой матч»
Спорт-Экспресс 17:15
Политика
В Крыму ответили на протест МИД Украины из-за местных выборов
Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило официальный протест в связи с проходящими в Крыму выборами в местные органы власти.
News.ru вчера в 08:21
Общество
В порт Владивостока вошёл крупнейший в истории России круизный лайнер
В порт Владивостока вошёл крупнейший в российской истории круизный лайнер Spectrum of the Seas, на борту которого прибыли почти 5 тыс. пассажиров из Китая, США и России, сообщает РИА Новости.
RT на русском 03:14
Армия и оружие
КНДР снова запустила неопознанные снаряды в сторону Японского моря
Южнокорейские военные заявили, что КНДР вновь провела два пуска неопознанных снарядов из северокорейской провинции Пхенан-Намдо в сторону Японского моря.
Известия 19:26
Политика
Россия и Украина готовят новый обмен заключенными
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова в эфире телеканала Громадское заявила, что Украина и Россия продолжают переговоры по следующему обмену заключенными или задержанными гражданами.
Znak.com 19:31
Политика
Трамп отреагировал на сообщения об «эвакуации шпиона» из России
Решение было принято после встречи главы МИД Сергея Лаврова и экс-посла России в США Сергея Кисляка с Трампом в Белом доме, в ходе которой стороны обсуждали полученные от разведки секретные сведения про "Исламское государство"*.
РИА Новости 16:25
Кино
Роль игрушечного космонавта Мэтта Мэйсона в фильме сыграет Том Хэнкс
Территория новостей 02:09
Космос
Объяснено «зловещее молчание» инопланетян
Lenta.ru 09:43
Общество
Каким знакам Зодиака везёт в лотерею: счастливые дни и цифры
Гороскоп может помочь вам узнать, какой ваш счастливый день и какие цифры могут принести вам удачу.
Московский Комсомолец вчера в 13:33
Шоу-бизнес
Максакова резко поставила на место зевак на могиле Целиковской
Беспардонные прохожие и обычные зеваки спрашивали у звезды, неужели, мол, Максакова была лично знакома с Целиковской.
Телепрограмма 19:23
Политика
Помощник Зеленского рассказал о тональности его переговоров с Путиным
По словам помощника президента Украины, стороны придерживались изначального плана и не вносили коррективов в обменный список, уточняет сайт ТВЦ. Также Ермак сообщил, что голос никто из двух лидеров не повышал, и высказал мнение, что освобождения пленников не произошло бы без конструктивного диалога между Зеленским и Путиным.
URA.Ru 05:28
Экономика
ФАС отвергла идею Дерипаски забрать часть полномочий у Центробанка
Ранее во время выступления на площадке Восточного экономического форума российский бизнесмен Олег Дерипаска предложил лишить Центробанк статуса мегарегулятора, а полномочия по наблюдению за конкурентоспособностью банковского сектора передать Федеральной антимонопольной службе.
РБК 12:25
Финансы
Нацбанк Украины снял ограничения на вывод капитала для иностранцев
Нацбанк Украины (НБУ) отменил для зарубежных инвесторов ежемесячный лимит в сумме 5 миллионов евро на репатриацию средств от продажи ценных бумаг, корпоративных прав и некоторых других операций.
ТК Звезда 16:24
Здоровье
В России откроется первый центр ионной терапии для лечения рака
Первый в России клинический центр лечения рака тяжелыми ионами углерода будет построен в Обнинске, на базе Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России (НМИЦ радиологии).
Комсомольская правда 14:56
Экономика
В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ 03:49