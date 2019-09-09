Футбол

КлопсКлопсЧерчесов объявил состав команды России на матч с Казахстаном

Россия — Казахстан
1 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Калининград, Стадион «Калининград»
Денис Черышев
Федор Кудряшов
55′
Антон Миранчук
Алексей Ионов
57′
61′
Георгий Жуков
Исламхан Бауыржан
Ильзат Ахметов
Роман Зобнин
63′
77′
Максим Федин
Серикжан Мужиков
Марио Фернандес
89′
90′
Алексей Щеткин
Абат Аимбетов
За сборную России в матче отборочного турнира Евро-2020 против Казахстана сыграют, в том числе, Александр Головин, Денис Черышев, Артём Дзюба и Юрий Жирков. Об этом со стадиона "Калининград" сообщает корреспондент "Клопс". 36-летний Юрий Жирков появится на поле с первых минут.
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с чего всё началось
Как сообщается в Twitter
 национальной команды, с первых минут на поле появятся Маринато Гилерме, Юрий Жирков, Георгий Джикия, Андрей Семёнов, Марио Фернандес, Ильзат Ахметов, Магомед Оздоев, Денис Черышев, Александр Головин, Антон Миранчук и Артём Дзюба.
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