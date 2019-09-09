с чего всё началось

За сборную России в матче отборочного турнира Евро-2020 против Казахстана сыграют, в том числе, Александр Головин, Денис Черышев, Артём Дзюба и Юрий Жирков. Об этом со стадиона "Калининград" сообщает корреспондент "Клопс". 36-летний Юрий Жирков появится на поле с первых минут.

Черчесов объявил состав команды России на матч с Казахстаном

Театры МДТ договаривается с Сокуровым о новом спектакле Александр Сокуров, возможно, займется постановкой нового спектакля для Театра Европы. Зрители увидят результат в начале следующего сезона.

Происшествия 17 человек задержаны на режимном объекте «Роскосмоса» Охрана Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП) 7 сентября задержала троих человек при попытке проникнуть на территорию закрытого объекта, сообщает пресс-служба "Роскосмоса".

Общество Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.

Здоровье Скандал в онкоцентре им. Блохина: почему врачам мешают лечить детей Уволиться угрожают медики одного из важнейших для всей России лечебных учреждений — онкологического центра имени Блохина.

Энергетика Министры энергетики России и Саудовской Аравии встретятся 10 сентября Глава Минэнерго России Александр Новак и новый саудовский министр энергетики, сын монарха принц Абдель-Азиз бен Сальман намерены провести переговоры 10 сентября.

Политика США передали Украине похищенную из СССР в 1941 году картину Украинское посольство получило от ФБР картину Михаила Панина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной" Федеральное бюро расследований (ФБР) США передало украинскому посольству в Вашингтоне картину, которая была похищена в СССР в 1941 году, передает ТАСС со ссылкой на ФБР.

Политика Делегация из США приехала в Крым В Крым приехала делегация общественников из США, передает РИА "Новости".

Политика Путин уволил почти 30 генералов и полковников Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.

Происшествия В центре Афин обстреляли туристический автобус В центре Афин возле гостиницы "Каравел" из огнестрельного оружия обстрелян туристический автобус, пострадавших нет, сообщают греческие СМИ.

Политика В Крыму ответили на протест МИД Украины из-за местных выборов Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило официальный протест в связи с проходящими в Крыму выборами в местные органы власти.

Общество В порт Владивостока вошёл крупнейший в истории России круизный лайнер В порт Владивостока вошёл крупнейший в российской истории круизный лайнер Spectrum of the Seas, на борту которого прибыли почти 5 тыс. пассажиров из Китая, США и России, сообщает РИА Новости.

Армия и оружие КНДР снова запустила неопознанные снаряды в сторону Японского моря Южнокорейские военные заявили, что КНДР вновь провела два пуска неопознанных снарядов из северокорейской провинции Пхенан-Намдо в сторону Японского моря.

Политика Россия и Украина готовят новый обмен заключенными Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова в эфире телеканала Громадское заявила, что Украина и Россия продолжают переговоры по следующему обмену заключенными или задержанными гражданами.

Политика Трамп отреагировал на сообщения об «эвакуации шпиона» из России Решение было принято после встречи главы МИД Сергея Лаврова и экс-посла России в США Сергея Кисляка с Трампом в Белом доме, в ходе которой стороны обсуждали полученные от разведки секретные сведения про "Исламское государство"*.

Общество Каким знакам Зодиака везёт в лотерею: счастливые дни и цифры Гороскоп может помочь вам узнать, какой ваш счастливый день и какие цифры могут принести вам удачу.

Шоу-бизнес Максакова резко поставила на место зевак на могиле Целиковской Беспардонные прохожие и обычные зеваки спрашивали у звезды, неужели, мол, Максакова была лично знакома с Целиковской.

Политика Помощник Зеленского рассказал о тональности его переговоров с Путиным По словам помощника президента Украины, стороны придерживались изначального плана и не вносили коррективов в обменный список, уточняет сайт ТВЦ. Также Ермак сообщил, что голос никто из двух лидеров не повышал, и высказал мнение, что освобождения пленников не произошло бы без конструктивного диалога между Зеленским и Путиным.

Экономика ФАС отвергла идею Дерипаски забрать часть полномочий у Центробанка Ранее во время выступления на площадке Восточного экономического форума российский бизнесмен Олег Дерипаска предложил лишить Центробанк статуса мегарегулятора, а полномочия по наблюдению за конкурентоспособностью банковского сектора передать Федеральной антимонопольной службе.

Финансы Нацбанк Украины снял ограничения на вывод капитала для иностранцев Нацбанк Украины (НБУ) отменил для зарубежных инвесторов ежемесячный лимит в сумме 5 миллионов евро на репатриацию средств от продажи ценных бумаг, корпоративных прав и некоторых других операций.

Здоровье В России откроется первый центр ионной терапии для лечения рака Первый в России клинический центр лечения рака тяжелыми ионами углерода будет построен в Обнинске, на базе Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России (НМИЦ радиологии).