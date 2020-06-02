Коронавирус

ProstoProSportProstoProSportЧерчесов оценил игру возрастных игроков сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов призвал не акцентировать внимание на возрасте игроков национальной команды.
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Черчесов высказался о возрастных игроках в сборной России

Piter.tv02:53

Черчесов оценил игру возрастных игроков сборной России

ProstoProSport02:17

Станислав Черчесов высказался о возрастных игроках в составе сборной России

Чемпионатвчера в 17:54

Черчесов анонсировал появление неожиданных игроков в сборной России

Metaratingsвчера в 22:50

Черчесов высказался о влиянии пандемии коронавируса на игроков

Газета.Ruвчера в 21:50

Черчесов: «Не удивляйтесь, если в сборной России появятся те, кого вы не ожидали»

Sport24.ruвчера в 17:55

Черчесов высказался о возрастных игроках в сборной России

ГЛАС.RUвчера в 23:43
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Кино

Крис Эванс не вернется к роли Капитана Америки

ГЛАС.RU 00:30
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Общество

Приютившие детей и инвалидов в период коронавируса получат выплаты

«Ежемесячные выплаты в период с 1 апреля по 30 июня полагаются тем, кто принял на временное проживание, в том числе под временную опеку, инвалидов, граждан старшего возраста, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей», — сообщается на сайте правительства в воскресенье, 31 мая.
Известия 31 мая в 07:49
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Космос

Новости Китая, утро: новые ракеты и странные угрозы Вашингтона

«Чанчжэн-11» до сих пор являлась единственной твердотопливной ракетой-носителем среди всех «Великих походов», так переводится название самой широкой и популярной линейки китайских ракет.
ЭКД вчера в 00:18
Общество

В России начнут выдавать новые автомобильные номера

Ранее ГИБДД могла присваивать транспортным средствам только номера, начинающиеся с «1» или «7». Однако теперь регионы получили доступ к новым сочетаниям.
Lenta.ru вчера в 21:39
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Музыка

Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»

Evo-rus.com вчера в 13:44
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Космос

В NASA предупредили о летящем к Земле потенциально опасном астероиде

Известия вчера в 22:08
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Экономика

Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян

Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы до уровня менее пяти процентов, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5 процента в год к концу 2021 года.
Lenta.ru вчера в 18:48
1,4K
Происшествия

Землетрясение магнитудой 3,5 произошло на Кубани

Землетрясение, предварительно, магнитудой 3,5 произошло в Крымском районе Краснодарского края, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС России.
ТАСС вчера в 15:24
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Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде в июне

Вильфанд добавил, что метеорологи не исключают первую волну тепла в начале лета.
Государственные Вести вчера в 04:39
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Общество

Sony перенесла презентацию игр для PlayStation 5

Японская компания Sony в понедельник объявила о переносе мероприятия, на котором она должна была продемонстрировать игры, адаптированные для консолей нового поколения PlayStation 5 (PS5).
Коммерсантъ вчера в 19:58
18
Политика

На Украине предложили начать переговоры по Донбассу без России

На Украине предложили США и Великобритании начать консультации по положению в Донбассе без участия России, а также рассмотреть возможность возвращения к Будапештскому формату.
Lenta.ru вчера в 21:18
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Космос

Роскосмос и NASA ведут переговоры о совместных полетах на МКС

Государственная корпорация "Роскосмос" и NASA ведут переговоры о взаимном предоставлении мест на своих космических кораблях для полетов на Международную космическую станцию (МКС).
Газета.Ru 01:13
Политика

Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости вчера в 15:50
8,1K
Происшествия

Омбудсмен обратилась в СК после смерти уральца при задержании

Днем ранее региональные СМИ сообщили о смерти жителя Екатеринбурга, оказавшего сопротивление при задержании.
Известия 02:33
8
Общество

В Госдуму внесут законопроект о выплатах для домохозяек

В Госдуму в понедельник, 1 июня, будет внесен законопроект о выплатах пособий домохозяйкам.
ТК Звезда 31 мая в 19:45
5,1K
Происшествия

Судмедэксперты США назвали смерть Джорджа Флойда насильственной

Афроамериканец Джордж Флойд, чья смерть вызвала массовые протесты в США, умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания).
BFM.ru 00:54
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Политика

Власти Зимбабве отвергли обвинения в причастности к погромам в США

Правительство Зимбабве вызвало американского посла Брайана Николса из-за заявлений Вашингтона о том, что страна якобы причастна к погромам в США, сообщил глава МИД Зимбабве Сибусисо Мойо.
Взгляд.ру вчера в 22:25
Общество

В Минобороны рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса

Испытания вакцины от COVID-19 будут проводиться на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России, где ранее были изучены вакцины от лихорадки Эбола и ближневосточного синдрома, сообщает МО РФ.
РИА Новости 01:21
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Финансы

Курс доллара упал ниже 70 рублей

Курс российской валюты укрепляется на биржевых торгах в понедельник. Впервые с начала марта курс доллара опустился ниже 70 рублей.
Российская газета вчера в 03:26
535
Общество

Роскачество сравнило безопасность бутилированной и водопроводной воды

Вода из-под крана уступает бутилированной по качеству и безопасности по ряду показателей, ее регулярное употребление может негативно влиять на здоровье.
РБК 03:22
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Происшествия

Житель Кургана поджег 13 автомобилей на стоянке автосалона

РИА Новости 01:42
3
Политика

Сотрудники Facebook отказались работать из-за публикаций Трампа

NYT отмечает, что группа сотрудников компании устроила «виртуальную забастовку», чтобы руководство Facebook ужесточило политику соцсети в отношении постов президента США Дональда Трампа, связанных с беспорядками.
РБК 03:18
1
Политика

Трамп решил мобилизовать военных для прекращения беспорядков в США

«Если город или штат отказывается предпринимать действия, необходимые для защиты жизни и собственности их жителей, то я разверну Вооруженные силы США и быстро решу проблему», — заявил президент.
РБК вчера в 19:52
204
Политика

На Украине не видят угрозы широкомасштабной войны с Россией

Вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что не видит на сегодняшний день угроз, которые могут привести к широкомасштабной войне с Россией.
Газета.Ru вчера в 17:24
4
Политика

Трамп пообещал признать «Антифа» террористической организацией

Президент США Дональд Трамп заявил, что леворадикальная организация «Антифа» будет признана террористической.
Компания 31 мая в 14:19
191
Здоровье

Инфекционист объяснил, с чем связан рекордный рост заболеваемости COVID-19 в Свердловской области

Всего в Свердловской области на 2 июня зарегистрировано 6024 заболевших COVID-19.
Екатеринбург Онлайн 03:18
Шоу-бизнес

Их стало больше: Виктор Дробыш рассказал о поющих любовниках олигархов

РЕН ТВ 31 мая в 20:23
7
Экономика

В России задумали удвоить производство золота

Российские власти задумали увеличить производство золота в стране как минимум вдвое, сообщает газета «Известия».
Lenta.ru 02:51
30
Здоровье

Стало известно о трех новых правилах измерения температуры

Профессор Чжан Вэньхун из Шанхая назвал правила измерения температуры, без соблюдения которых она может казаться повышенной.
Gazeta.SPb 02:17
Происшествия

В Миннеаполисе грузовик въехал в толпу бунтующих

От действий водителя пострадал только сам правонарушитель. В Миннеаполисе грузовик въехал в толпу бунтующих.
Piter.tv вчера в 03:29
291
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Станислав Черчесов
Футболист
Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер. Главный тренер сборной России по футболу. Игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России. Кавалер ордена Александра Невского.
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