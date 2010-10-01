Футбол

РБКРБКЧерчесов оценил победный матч России с Казахстаном на пять баллов

Россия — Казахстан
1 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Калининград, Стадион «Калининград»
Денис Черышев
Федор Кудряшов
55′
Антон Миранчук
Алексей Ионов
57′
61′
Георгий Жуков
Исламхан Бауыржан
Ильзат Ахметов
Роман Зобнин
63′
77′
Максим Федин
Серикжан Мужиков
Марио Фернандес
89′
90′
Алексей Щеткин
Абат Аимбетов
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил игру российской команды с Казахстаном на пять баллов, передает «Чемпионат».
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