Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил игру российской команды с Казахстаном на пять баллов, передает «Чемпионат».

Черчесов оценил победный матч России с Казахстаном на пять баллов

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