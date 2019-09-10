Смотрите на видео интервью тренера сборной В Калининграде девятого сентября состоялся матч отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года между сборными России и Казахстана. Исход игры на стадионе "Калининград" решился на 89-ой минуте. Победу одержала российская сборная со счетом 1:0.

Здоровье Определены продукты, которые способствуют болезням суставов Употребляемые в пищу продукты оказывают значительное влияние на состояние суставов.

Политика В Евросоюзе разделились мнения насчет антироссийских санкций Среди населения Евросоюза не существует единой позиции по антироссийским санкциям, как показывают социологические опросы Совета по международным отношениям ЕС.

Футбол Футболисты «Рубина» поздравили Шаронова с днем рождения Игроки поздравили с днем рождения главного тренера казанцев Романа Шаронова, которому 8 сентября исполнилось 43 года.

Политика В Кремле прокомментировали отставку Болтона Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отставку советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

Политика ЦРУ опровергло связь действий Трампа с вывозом «шпиона США» из России Ранее во вторник госсекретарь США Майк Помпео не смог подтвердить сообщения СМИ об отзыве в 2017 году американского шпиона из России.

Футбол Сборная России сыграла вничью с командой Болгарии Молодежная сборная России сыграла вничью с командой Бельгии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2021 года.

Политика Прокуратура Болгарии обвинила в шпионаже лидера движения «Русофилы» В чем обвинили главу пророссийской организации Председатель национального движения "Русофилы" Николай Малинов подозревается в шпионаже, сообщил во вторник, 10 сентября, главный прокурор Болгарии Сотир Цацаров.

Шоу-бизнес СКР считает, что Элину Быстрицкую могли заморить голодом Напомним, за неделю до смерти 91-летнюю Элину Быстрицкую госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

Происшествия Совершивший попытку самосожжения в Ижевске ученый умер в больнице Заслуженный деятель науки Удмуртии Альберт Разин, совершивший попытку самосожжения во время пикета у здания Госсовета Удмуртии, скончался в больнице.

Здоровье Названы девять опасных свойств зеленого чая Специалисты рассказали о свойства зеленого чая, которые способны оказать негативный эффект на организм человека, сообщает МедикФорум.

Авто Toyota продала в России 400-тысячную Camry В августе 2019 года совокупные продажи бизнес-седана Toyota Camry через официальную дилерскую сеть Тойота в России превысили 400 тыс. автомобилей.

Шоу-бизнес Заворотнюк сделала пост в соцсетях после слухов о раке мозга Напомним, в последнее время СМИ и поклонники актрисы обсуждают слухи о болезни Заворотнюк: якобы после рождения ребёнка у неё обнаружена злокачественная опухоль.

Политика ЦИК обеспокоена нарушениями на муниципальных выборах в Петербурге Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России озабочена нарушениями на муниципальных выборах в Петербурге, говорится в заявлении на сайте органа.

Политика Путин предложил три кандидатуры на пост главы Крыма Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госсовета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.

Общество Поведение Билана в Самаре возмутило пользователей Сети В Сети возмутились выступлением певца Димы Билана на концерте в Самаре в честь Дня города. В комментариях вылился весь гнев фанатов.

Общество Москвичей начнут информировать о прививках по СМС Благодаря внедренной системе врачи смогут отслеживать информацию о вакцинации в режиме онлайн и информировать москвичей о необходимости привести ребенка на прививку через СМС.

Политика Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL Европейский суд юстиции отменил решение Еврокомиссии о предоставлении "Газпрому" полного доступа к мощностям газопровода Opal, сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

Политика На юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги Система предупреждения о ракетных обстрелах сработала на юге Израиля, подтвердили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

Наука Эпидемия ВИЧ набирает обороты в России Пик смертности от ВИЧ пришелся на середину первой декады третьего тысячелетия: тогда эпидемия уносила жизни практически двух миллионов человек в год.

Здоровье Названа одна из причин избыточного веса у детей до трех лет Научный сотрудник Министерства здравоохранения Ольга Лукоянова назвала шоколад основной причиной избыточного веса у маленьких детей.

Происшествия Суд заочно арестовал братьев Ананьевых Следователь уточнил, что с 12 по 14 декабря 2017 года Ананьевы вывели более 55 млрд руб. и $505 млн в свою нидерландскую компанию PSK B. V. Адвокаты братьев указывали, что УПК запрещает арест обвиняемых по экономическим статьям, а также что допрошенные следствием свидетели не дают показаний против Ананьевых.