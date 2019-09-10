Футбол

Sputnik ГрузияSputnik ГрузияЧерчесов оценил результаты матча России с Казахстаном

Россия — Казахстан
1 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Калининград, Стадион «Калининград»
Денис Черышев
Федор Кудряшов
55′
Антон Миранчук
Алексей Ионов
57′
61′
Георгий Жуков
Исламхан Бауыржан
Ильзат Ахметов
Роман Зобнин
63′
77′
Максим Федин
Серикжан Мужиков
Марио Фернандес
89′
90′
Алексей Щеткин
Абат Аимбетов
Смотрите на видео интервью тренера сборной В Калининграде девятого сентября состоялся матч отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года между сборными России и Казахстана. Исход игры на стадионе "Калининград" решился на 89-ой минуте. Победу одержала российская сборная со счетом 1:0.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Черчесов: сборная России решила поставленную задачу

Чемпионат06:25

Станислав Черчесов: «Если бы не ожидал такого сопротивления от Казахстана, у нас были бы большие проблемы»

Sportbox.RUвчера в 17:42

Черчесов объяснил почему выпустил Ахметова, Миранчука и Черышева в старте в матче с Казахстаном

Спорт-Экспресс07:04

Станислав Черчесов: «Арифметически оценю два матча на 5 баллов»

Sports.ruвчера в 17:39

Черчесов оценил матчи сборной России против команд Шотландии и Казахстана на пять баллов

ТАССвчера в 17:32

Станислав Черчесов: Мы делали свою работу, то, что хотели, сделали

Советский спортвчера в 17:31

Черчесов после победы над Казахстаном: «Сыграли на 5 баллов»

Sport.ru02:13
Показать все источники
Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 15:42, Вашингтон
Гаджеты

Компания Apple представила новые iPhone и iPad

URA.Ru 14:36
Здоровье

Определены продукты, которые способствуют болезням суставов

Употребляемые в пищу продукты оказывают значительное влияние на состояние суставов.
MedikForum.ru 14:31
Политика

В Евросоюзе разделились мнения насчет антироссийских санкций

Среди населения Евросоюза не существует единой позиции по антироссийским санкциям, как показывают социологические опросы Совета по международным отношениям ЕС.
Вечерний курьер 14:19
Футбол

Футболисты «Рубина» поздравили Шаронова с днем рождения

Игроки поздравили с днем рождения главного тренера казанцев Романа Шаронова, которому 8 сентября исполнилось 43 года.
Спорт-Экспресс 13:07
Политика

В Кремле прокомментировали отставку Болтона

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отставку советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.
RT на русском 14:26
Происшествия

В Узбекистане женщина выкинула из окна роддома двух младенцев

РИА Новости 07:41
Политика

ЦРУ опровергло связь действий Трампа с вывозом «шпиона США» из России

Ранее во вторник госсекретарь США Майк Помпео не смог подтвердить сообщения СМИ об отзыве в 2017 году американского шпиона из России.
Известия 14:44
Футбол

Сборная России сыграла вничью с командой Болгарии

Молодежная сборная России сыграла вничью с командой Бельгии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2021 года.
Газета.Ru 15:22
Политика

Прокуратура Болгарии обвинила в шпионаже лидера движения «Русофилы»

В чем обвинили главу пророссийской организации Председатель национального движения "Русофилы" Николай Малинов подозревается в шпионаже, сообщил во вторник, 10 сентября, главный прокурор Болгарии Сотир Цацаров.
РБК 10:07
Политика

Савченко пришла в Раду и закинула ноги на стол

Lenta.ru 11:50
Шоу-бизнес

СКР считает, что Элину Быстрицкую могли заморить голодом

Напомним, за неделю до смерти 91-летнюю Элину Быстрицкую госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.
RuNews24.ru 11:06
Футбол

«Спартак» выступит на товарищеском турнире в США

RT на русском 11:15
Игры

Electronic Arts запустила бета-тестирование нового игрового сервиса

Live24 05:58
Происшествия

Совершивший попытку самосожжения в Ижевске ученый умер в больнице

Заслуженный деятель науки Удмуртии Альберт Разин, совершивший попытку самосожжения во время пикета у здания Госсовета Удмуртии, скончался в больнице.
РБК 09:53
Здоровье

Названы девять опасных свойств зеленого чая

Специалисты рассказали о свойства зеленого чая, которые способны оказать негативный эффект на организм человека, сообщает МедикФорум.
Слово и Дело вчера в 22:34
Авто

Toyota продала в России 400-тысячную Camry

В августе 2019 года совокупные продажи бизнес-седана Toyota Camry через официальную дилерскую сеть Тойота в России превысили 400 тыс. автомобилей.
SpeedMe 14:10
Шоу-бизнес

Заворотнюк сделала пост в соцсетях после слухов о раке мозга

Напомним, в последнее время СМИ и поклонники актрисы обсуждают слухи о болезни Заворотнюк: якобы после рождения ребёнка у неё обнаружена злокачественная опухоль.
Московский Комсомолец 01:58
Политика

ЦИК обеспокоена нарушениями на муниципальных выборах в Петербурге

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России озабочена нарушениями на муниципальных выборах в Петербурге, говорится в заявлении на сайте органа.
DP.RU 13:29
Политика

Путин предложил три кандидатуры на пост главы Крыма

Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госсовета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.
РБК 05:50
Общество

Поведение Билана в Самаре возмутило пользователей Сети

В Сети возмутились выступлением певца Димы Билана на концерте в Самаре в честь Дня города. В комментариях вылился весь гнев фанатов.
Газета.Ru вчера в 16:31
Общество

Москвичей начнут информировать о прививках по СМС

Благодаря внедренной системе врачи смогут отслеживать информацию о вакцинации в режиме онлайн и информировать москвичей о необходимости привести ребенка на прививку через СМС.
Lenta.ru 09:43
Политика

Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL

Европейский суд юстиции отменил решение Еврокомиссии о предоставлении "Газпрому" полного доступа к мощностям газопровода Opal, сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.
Российская газета 07:20
Политика

На юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги

Система предупреждения о ракетных обстрелах сработала на юге Израиля, подтвердили в пресс-службе Армии обороны Израиля.
РИА Новости 14:35
Наука

Эпидемия ВИЧ набирает обороты в России

Пик смертности от ВИЧ пришелся на середину первой декады третьего тысячелетия: тогда эпидемия уносила жизни практически двух миллионов человек в год.
Индикатор вчера в 05:30
Здоровье

Названа одна из причин избыточного веса у детей до трех лет

Научный сотрудник Министерства здравоохранения Ольга Лукоянова назвала шоколад основной причиной избыточного веса у маленьких детей.
Piter.tv 14:58
Хоккей

«Спартак» проиграл третий матч КХЛ подряд, в овертайме уступив «Авангарду»

РИА Новости 15:12
Происшествия

Суд заочно арестовал братьев Ананьевых

Следователь уточнил, что с 12 по 14 декабря 2017 года Ананьевы вывели более 55 млрд руб. и $505 млн в свою нидерландскую компанию PSK B. V. Адвокаты братьев указывали, что УПК запрещает арест обвиняемых по экономическим статьям, а также что допрошенные следствием свидетели не дают показаний против Ананьевых.
РБК 12:28
Гаджеты

Apple запустила игровой сервис Apple Arcade

ITZine.ru 13:11
Кино

Марго Робби экранизирует комикс «Танкистка»

Ранее «Танкистка» уже была экранизирована: в 1995 году на экраны вышел одноимённый фильм с Лори Петти в образе титульной героини.
Фильм Про 07:36
Политика

В Улан-Удэ продолжается митинг в защиту сторонников якутского шамана

Накануне.Ru 02:59
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное