Футбол
Невские НовостиЧерчесов оценил шансы Кокорина вернуться в сборную России
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался по поводу возможного возвращения в сборную недавно освобожденного по УДО форварда «Зенита» Александра Кокорина. По словам Станислава Саламовича, нападающий должен хорошей игрой убедить не только его, но и общественность в своем мастерстве.
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Хавбек «Краснодара» Мамаев и его друг Кокорин могут вернуться в сборную России
Блокнот Краснодар12:15
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Политика
«Газпром» активизирует геологоразведку для поставок газа в Китай
«Газпром» в 2020--2021 годах активизирует геологоразведочные работы (ГРР) в Иркутском и Красноярском центрах добычи.
News.ru 08:49
Происшествия
В Армении продолжаются повторные толчки после землетрясения
После землетрясения, произошедшего на границе Армении и Грузии, сейсмологи зафиксировали порядка 30 повторных подземных толчков, сообщает 10 сентября пресс-служба армянского МЧС.
REGNUM 15:47
Гаджеты
Компания Apple представила новые iPhone
Компания Apple на презентации в Купертино представила iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
РИА Новости 14:16
Политика
Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона
Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.
РИА Новости 12:02
Политика
Мэром Сочи избран бывший вице-губернатор Кубани Копайгородский
Господин Копайгородский начал исполнять обязанности мэра за день до выборов, а до этого занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по вопросам внутренней политики.
Коммерсантъ 13:46
Общество
Поведение Билана в Самаре возмутило пользователей Сети
Газета.Ru вчера в 16:31
Экономика
Министры энергетики России и Саудовской Аравии встретятся 10 сентября
Глава Минэнерго России Александр Новак и новый саудовский министр энергетики, сын монарха принц Абдель-Азиз бен Сальман намерены провести переговоры 10 сентября.
RT на русском вчера в 05:31
Политика
Лавров высказался об американском шпионе в правительстве России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров не знает Олега Смоленкова, которого в СМИ называют американским шпионом, работавшим в правительстве РФ.
URA.Ru 06:32
Футбол
Сборная Украины сыграла вничью с командой Нигерии в товарищеском матче
Сборные Украины и Нигерии по футболу не выявили победителя в товарищеском матче.
РИА Новости 16:38
Авто
Новый Land Rover Defender представлен официально
На автосалоне во Франкфурте компания Land Rover наконец-то показала столь ожидаемую новинку – очередное поколение модели Defender.
без руля.ру 06:55
Наука
Заикнемся о мышах
Для сравнения, в речи заикающихся людей между фонемами возникают паузы, которых в норме нет либо они имеют гораздо меньшую длительность.
N+1 02 сентября в 20:01
Футбол
Англия обыграла Косово. Команды забили восемь голов на двоих
Сборная Англии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе А обыграла национальную команду Косово со счётом 5:3. Встреча состоялась в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри».
Чемпионат 16:40
Политика
Польша выдавливает «Газпром» из «Северного потока» в украинскую трубу
10 сентября Верховный суд EC удовлетворил иск польской PGNiG к Еврокомиссии и ограничил «Газпрому» доступ к мощностям трансграничного европейского газопровода OPAL.
Ведомости 15:19
Происшествия
Совершивший попытку самосожжения в Ижевске ученый умер в больнице
Заслуженный деятель науки Удмуртии Альберт Разин, совершивший попытку самосожжения во время пикета у здания Госсовета Удмуртии, скончался в больнице.
РБК 09:53
Политика
Прокуратура Болгарии обвинила главу «Русофилов» в шпионаже
Как сообщил глава прокуратуры Сотир Цацаров, пока расследование в отношении Николая Малинова по подозрению в шпионаже продолжается.
Вести.Ru 08:55
Футбол
Покер Роналду помог сборной Португалии разгромить Литву
Сборная Португалии нанесла разгромное поражение команде Литвы в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru 16:35
Единоборства
Ковалёв подтвердил наличие переговоров с Альваресом
RT на русском 12:37
Происшествия
В Геленджике крупный пожар произошел на центральном рынке
Крупный пожар произошел на центральном рынке в Геленджике, сообщают "Кубанксие новости".
Газета.Ru 03:22
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Общество
В России из-за роботов работу могут потерять более 20 млн человек
Почти половина трудового населения страны через 10 лет окажется невостребованной. К 2030-му году роботизация затронет более 20 млн человек.
Газета.Ru 03:03
Общество
Дудь получил премию «Человек года» GQ и призвал не молчать
Московский Комсомолец 16:17
Единоборства
Российский боец UFC дисквалифицирован за допинг
Газета.Ru 15:51
Политика
Грузии предложили вступить в НАТО «без Абхазии и Южной Осетии»
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил официальному Тбилиси рассмотреть вступление в НАТО «без Абхазии и Южной Осетии».
Московский Комсомолец 07:08
Космос
Умер российский астрофизик Леонид Ксанфомалити
На 88-м году жизни скончался российский астрофизик, специалист в области исследования планет Солнечной системы Леонид Ксанфомалити.
Невские Новости 13:07
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 03:27
Политика
В Крыму предложили Сенцову вернуться на полуостров в автозаке
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс предложил украинскому режиссеру Олегу Сенцову, осужденному в России за терроризм, вернуться в Крым не на танках, а в автозаке.
РБК 11:59
Армия и оружие
ВМС США близки к введению в строй беспилотных минных тральщиков
ВМС США пока скрывают детали успешного эксперимента.
Военное обозрение 10:32