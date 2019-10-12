Наставник сборной России Станислав Черчесов перед матчем квалификации чемпионата Европы 2020 года с Кипром оценил уровень футбола в России. По словам тренера, нужно ответить на этот вопрос философски. Черчесов отметил, что в сборной решаю свои задачи, а клубы остаются в стороне.

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