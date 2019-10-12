Футбол
Нева СпортЧерчесов оценил уровень российского футбола
Наставник сборной России Станислав Черчесов перед матчем квалификации чемпионата Европы 2020 года с Кипром оценил уровень футбола в России. По словам тренера, нужно ответить на этот вопрос философски. Черчесов отметил, что в сборной решаю свои задачи, а клубы остаются в стороне.
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Политика
Глава МИД Украины планирует попросить ЕС «дожать Россию»
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью «Укринформу» заявил, что во время заседания Совета министров ЕС по иностранным делам 14 октября он планирует призвать партнёров «дожать Россию» по вопросу Донбасса.
Происшествия
Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице
В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Происшествия
В Нью-Йорке четыре человека погибли при стрельбе
Жертвами стрельбы в Нью-Йорке стали четыре человека, трое получили серьезные ранения, сообщает газета New York Post со ссылкой на власти.
Экономика
Акции «Яндекса» упали более чем на 10%
Стоимость акций компании «Яндекс» упала более чем на 10%. По данным Московской биржи, на 15:44 она снизилась до 2076 руб. (на 10,79%).
Кино
Netflix выпустил полнометражное продолжение «Во все тяжкие»
На стриминговом сервисе Netflix 11 октября состоялась премьера полнометражного продолжения сериала "Во все тяжкие" — фильма "Путь: Во все тяжкие".
Происшествия
Подозреваемого в убийстве девочки в Саратове арестовали
Армия и оружие
Путин: Россия создаст способные преодолеть любую систему ПРО комплексы
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky Nеws Arabia заявил, что российская сторона намерена разработать ударные комплексы, которые преодолеют любую систему противоракетной обороны.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора
Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, сообщил сегодня, 11 октября, Mash.
Шоу-бизнес
Надежда Мейхер-Грановская удивила поклонников идеальной растяжкой
Экс-солистка женской поп-группы «ВИА Гра» Надежда Мейхер-Грановская удивила поклонников идеальной растяжкой.
Футбол
Грузия и Ирландия сыграли вничью в отборе Евро-2020
Сборные Грузии и Ирландии сыграли вничью в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 (0:0). Грузинская команда с 5 очками занимает 4-е место в группе D, ирландцы с 12 баллами располагаются на 1-й строчке.
Экономика
SEC добилась ограничения на проведение ICO Telegram Павла Дурова
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добилась временного ограничения работы двух компаний, занятых первичным размещением (ICO) токенов Gram в США и за рубежом.
Армия и оружие
Германия прекратит военные поставки в Турцию из-за операции в Сирии
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что немецкое правительство не будет выдавать разрешения на новые поставки вооружений Турции из-за турецкой военной операции в Сирии.
Политика
Пресс-секретарь Зеленского снова оказалась в центре скандала
Общество
Работающих родителей могут лишить пособия по уходу за ребенком
"Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается", - значится в пояснительной записке к законопроекту.
Авто
Стартовали продажи лимитированной версии автомобилей Lada
Автомобили Largus, Xray, Granta получили оригинальные элементы внешнего и внутреннего дизайна: шильды "#CLUB", размещенные на багажной двери, новую обивку сидений с вышитым названием серии с оранжевым хэштегом, двухцветные колесные диски специального дизайна, корпуса наружных зеркал черного цвета.
Футбол
УЕФА назвал гол Головина моментом дня в матчах отбора Евро-2020
Гол полузащитника сборной России Александра Головина в ворота Шотландии в 7-м туре квалификации чемпионата Европы – 2020 был признан УЕФА моментом дня по итогам матчей четверга.
Космос
У Сатурна нашли 20 новых спутников
Группа американских астрономов из Института Карнеги обнаружила 20 новых спутников Сатурна.
Происшествия
Два человека стали жертвами тайфуна «Хагибис» в Японии
В ходе обрушившегося на Японию крупного тайфуна "Хагибис" в Токио погибли два человека.
Шоу-бизнес
Мария Миронова после родов вышла в свет с мужем
В честь первого после родов выхода в свет актриса нарядилась и накрасилась.
Политика
РПЦ отреагировала на решение Элладской церкви по автокефалии Украины
Заместитель главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов высказался по поводу решения Элладской церкви насчет неканонической Православной церкви Украины.
Шоу-бизнес
В Instagram Заворотнюк появилось новое фото
В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в Instagram появилась новая фотография – в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
Армия и оружие
В Японии сомневаются, что системы ПРО страны смогут сбить «Искандеры»
Футбол
Московское «Торпедо» обыграло «Спартак-2» и упрочило лидерство в ФНЛ
"Торпедо" набрало 43 очка и упрочило свое лидерство в ФНЛ.
Футбол
Алекс Крал назвал «исторической» победу Чехии над Англией
Чешский хавбек московского футбольного клуба «Спартак» Алекс Крал считает исторической победу национальной сборной своей страны над командой Англии в матче седьмого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Армия и оружие
Эрдоган ответил на призыв Пентагона США прекратить операцию в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что не намерен прекращать военную операцию «Источник мира» в Сирии, сообщает «РИА Новости».
Здоровье
Шум в ушах свидетельствует о нарушениях в организме
Шум в ушах иногда свидетельствует об опухоли головного мозга, предупреждает МедикФорум.