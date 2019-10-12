Наставник сборной России Станислав Черчесов перед матчем квалификации чемпионата Европы 2020 года с Кипром оценил уровень футбола в России. По словам тренера, нужно ответить на этот вопрос философски. Черчесов отметил, что в сборной решаю свои задачи, а клубы остаются в стороне.

Армия и оружие Россия выступила против заявления СБ ООН по операции Турции в Сирии Россия не поддержала проект заявления Соединенных Штатов Америки в Совбезе ООН по ситуации, касающейся военной операции Турции в Сирии.

Происшествия Четыре человека погибли при стрельбе в Нью-Йорке Четыре человека погибли при стрельбе в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, сообщил сегодня, 11 октября, Mash.

Политика Глава МИД Украины попросит ЕС «дожать» Россию в вопросе Донбасса Глава МИД Украины Вадим Пристайко намерен на заседании Совета министров ЕС по иностранным делам призвать партнеров "дожать" Россию в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.

Музыка Группа «Кино» даст первый концерт за 30 лет Музыканты легендарной группы «Кино» вновь выйдут на сцену Петербурга в 31 октября 2020 года.

Гаджеты Процессоры Intel Core 7 больше выпускаться не будут Речь идет о процессорах Core i3, Core i5, Core i7, Pentium и Celeron, которые выпускаются по техпроцессу 14nm+.

Шоу-бизнес Лиама Хемсворта заметили на свидании с новой девушкой Источник из близкого окружения Хемсворта сообщил изданию People, что актер осторожен в новых отношениях и не спешит бросаться в омут с головой.

Армия и оружие Россия может возродить атомный поезд «Баргузин» Россия может вновь вернуться к созданию боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК) "Баргузин".

Культура Четыре российских актера пополнили список «врагов Украины» В перечень деятелей культуры, которые якобы угрожают национальной безопасности Украины, добавлены четыре российских актера.

Политика РПЦ оценит решение Элладской церкви об автокефалии ПЦУ Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) оценит последствия решения Элладской православной церкви признать правомерность присвоения автономии Православной церкви Украины (ПЦУ).

Политика Глава МИД Британии призвал НАТО адаптироваться к «российской агрессии» Британский министр подчеркнул, что североатлантический альянс должен адаптироваться с точки зрения своей обороноспособности к российской "агрессии, враждебности и нарушению международного законодательства".

Происшествия AFP: в Буркина-Фасо при нападении на мечеть убиты 16 человек Не менее 16 человек убиты в результате нападения на мечеть на севере Буркина-Фасо.

Общество Работающих родителей могут лишить пособия по уходу за ребенком "Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается", - значится в пояснительной записке к законопроекту.

Кино Умер американский актёр Роберт Форстер В США в возрасте 78 лет скончался голливудский киноактёр Роберт Форстер. Причиной смерти артиста стал рак головного мозга.

Политика МИД Латвии выступил против салюта в Москве в честь освобождения Риги МИД Латвии выступил против проведения в Москве праздничного салюта, посвященного 75-летию освобождения Риги советскими войсками от немецкой оккупации.

Общество Умер советский космонавт Алексей Леонов Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.

Экономика Льготную ипотеку могут запустить в десяти российских регионах Программы по предоставлению льготной ипотеки могут быть введены в десяти регионах.

Происшествия В Екатеринбурге молодая женщина продала машину и пропала В Екатеринбурге пропала 27-летняя женщина, после того как отправилась на встречу с потенциальным покупателем автомобиля.

Шоу-бизнес Семья Заворотнюк показала архивные фото актрисы Накануне, 11 октября, родственники Заворотнюк опубликовали опровержение некоторых новостей о ее состоянии, а также показали фотографии преследующих семью артистки папарацци.

Политика Зеленский: поведение Порошенко шокирует Европу Поведение Порошенко шокирует европейских руководителей, заявил Зеленский на видео, опубликованном Офисом президента Украины.

Происшествия В Японии возросло число погибших от тайфуна «Хагибис» В Японии стало известно еще об одном погибшем во время тайфуна "Хагибис".