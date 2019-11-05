Футбол
REGNUMЧерчесов определился с составом на матчи с Бельгией и Сан-Марино
Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым назвал состав на отборочные матчи чемпионата Европы — 2020 против Бельгии и Сан-Марино. Об этом 5 ноября сообщается на странице национальной команды в Twitter. Всего в команду вызваны 25 футболистов.
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Как писал сайт kp.ru, 4 ноября госсекретарь США Майк Помпео сообщил о выходе Штатов из соглашения.
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Основатель сети ресторанов «Тарас Бульба» освобожден из-под стражи
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Арестованный за подготовку теракта в Москве гражданин Киргизии признал вину.
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Астрономы раскрыли тайну зарождения инопланетной жизни
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Жена Джигана подтвердила свою четвертую беременность
Жена известного рэпера Джигана Оксана Самойлова опубликовала на своей странице в Instagram новый снимок, который подтвердил слухи о ее четвертой беременности.
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Госдума поддержала запрет продавать смартфоны без российского ПО
Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете на продажу смартфонов, компьютеров и телевизоров с функцией Smart TV без российского программного обеспечения.
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Актер рассказал, как себя чувствовал, исполняя роль Ленина, а также сделал несколько неожиданных заявлений о личности и поступках большевика.
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Появилось видео с убийцей ребенка в детском саду в Нарьян-Маре
Следственный комитет России опубликовал на своем YouTube-канале видео с камер видеонаблюдения в детском саду «Сказка» в Ненецком автономном округе, где 36-летний неработающий житель Нарьян-Мара убил шестилетнего воспитанника.
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Apple создаст смартфон с обернутым вокруг корпуса дисплеем
Ferra 03 ноября в 12:04
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Почему раньше машины делали из толстого металла, а сейчас – из тонкого, объяснил специалист пресс-центра «АвтоВАЗа» Стас Березий в очередном выпуске программы «В самом деле».
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В Кремле прокомментировали срыв разведения сил в Донбассе
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IPO Saudi Aramco состоится на национальной бирже Tadawul
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«Русские витязи» получат новые Су-35С
Пилотажная группа «Русские витязи» получит четыре новых сверхманевренных истребителя Су-35С в начале ноября, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты 08:23
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