Футбол

REGNUMREGNUMЧерчесов определился с составом на матчи с Бельгией и Сан-Марино

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым назвал состав на отборочные матчи чемпионата Европы — 2020 против Бельгии и Сан-Марино. Об этом 5 ноября сообщается на странице национальной команды в Twitter. Всего в команду вызваны 25 футболистов.
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