Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире телеканала "Россия-24" заявил, что не имеет конфликта с генеральным директором казанского "Рубина" Рустемом Саймановым. Ранее в прессе ходили разговоры, что Черчесов не вызывает игроков "Рубина" в сборную из-за конфликта.

Черчесов прокомментировал информацию о конфликте с «Рубином»

Политика Госдума одобрила проект о штрафах за нарушения хранения личных данных Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в России.

Интернет Приложения-фонарики на Android крадут личные данные пользователей Порядка тысячи приложений-фонариков для Android злоупотребляют доступом к личным данным пользователей.

Происшествия Четверо российских первоклассников обварились кипятком в школе В Междуреченске четверо первоклассников получили ожоги из-за опрокидывания термопота с кипятком в столовой школы.

Происшествия СК попросил о заочном аресте экс-совладельцев Промсвязьбанка Ананьевых Басманный суд Москвы во вторник рассмотрит вопрос об аресте бывших совладельцев Промсвязьбанка (ПСБ) братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых, обвиняемых в особо крупной растрате, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Общество Под Москвой заложили военно-патриотический центр для молодежи Со следующего года в Подмосковье откроется один из крупнейших в России центров военно-патриотического воспитания "Авангард".

Происшествия В штабах Навального в пяти городах идут обыски В штабах оппозиционного политика Алексея Навального в Перми, Самаре, Саранске, Уфе, Челябинске идут обыски.

Политика Кремль подтвердил работу шпиона в администрации президента По данным СМИ, шпионом может быть сотрудник аппарата правительства РФ Олег Смоленков, исчезнувший вместе с семьей два года назад.

Происшествия В Оренбуржье нашли мертвой женщину, подозреваемую в убийстве дочери Разыскиваемую по подозрению в убийстве 10-летней девочки мать нашли мертвой: тело 38-летней женщины обнаружили в лесополосе близ города Абдулино.

Космос Робот «Федор» опубликовал видео его извлечения из корабля «Союз» Робот «Федор» во вторник, 10 сентября, опубликовал видео, где его достают из «Союза МС-14», на котором он несколько дней назад вернулся из космоса.

Театры В Минкультуры появится Департамент театров В структуре Министерства культуры РФ появится новый департамент - Департамент театров.

Политика Медведев прокомментировал положение России в G8 25 августа лидеры стран «большой семерки» во время саммита во французском Биаррице обсудили вероятность возвращения к формату G8 с участием России.

Политика Стихийный митинг в Улан-Удэ перерос в столкновения с полицией С 9 сентября в Улан-Удэ на площади Советов продолжается стихийный митинг, участники которого призывают переизбрать главу города (на выборах победил самовыдвиженец Игорь Шутенков).

Политика Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственного совета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.

Общество Протоиерей Смирнов назвал теорию Дарвина совершенно ненаучной Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов раскритиковал эволюционную теорию Чарльза Дарвина, назвав ее совершенно ненаучной.

Происшествия Гендиректор «Дождя» рассказала о допросе в СК Гендиректор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева заявила, что ее допрос в Следственном комитете касался финансирования канала и освещения несогласованных акций протеста в Москве 27 июля.

Общество Тимати решил удалить вызвавший всеобщую ненависть клип Ранее клип рэперов Тимати и Гуфа на песню «Москва» достиг отметки в миллион дизлайков.

Происшествия Пропавшие под Тамбовом парень и девушка найдены мертвыми Спасательная группа обнаружила тела пропавших неделю назад в Тамбовской области 23-летней Кристины Сайкиной и 29-летнего Сергея Орешкина.

Происшествия В Дюссельдорфе один человек погиб при пожаре в больнице Один человек погиб, 19 пострадали при пожаре в клинике в городе Дюссельдорф на западе Германии, сообщает газета Rheinische Post со ссылкой на пожарную службу.

Общество Мэрия Екатеринбурга показала Храм святой Екатерины на трех площадках Всего показаны три видеоролика, по числу площадок на данный момент рассматриваемых под застройку.

Политика Сенцов допустил возвращение в Крым «только на танках» Переданный Украине в рамках обмена заключенными режиссер Олег Сенцов рассказал о своих планах по возвращению в Крым и посещению Донбасса.