Футбол

Газета.RuГазета.RuЧерчесов отказался сбривать усы в случае победы сборной на Евро-2020

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался по поводу своих усов в эфире "Матч ТВ". У наставника спросили, сбреет ли он растительность на лице в том случае, если команда станет победителем на чемпионате Европы 2020 года.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

«Если ситуация в молодежке повторится, то назовем фамилии игроков — и их в главной команде не будет». Черчесов дал интервью Черданцеву

Матч ТВвчера в 16:14

Черчесов рассказал, почему не сбреет усы после чемпионата Европы

Sportbox.RUвчера в 14:41

Черчесов не сбреет усы в случае победы сборной России на Евро-2020

Спорт-Экспрессвчера в 14:32

Черчесов рассказал, сбреет ли он усы в случае победы на Евро-2020

Чемпионатвчера в 14:58

Черчесов не сбреет усы в случае победы сборной России на Евро-2020: «На ЧМ-2022 без усов нельзя»

Sport24.ruвчера в 16:18

Черчесов ответил на вопрос, сбреет ли усы в случае победы на Евро-2020

Sport.ruвчера в 17:58

Черчесов рассказал, сбреет ли усы после Евро-2020

Спорт день за днемвчера в 15:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Происшествия

В Турции погибла пятилетняя девочка из России

РБК 19 октября в 05:45
Общество

25% россиян считают себя «жертвами перестройки»

Опрос проводился после того, как зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил в адрес министра труда Максима Топилина обращение с предложением создать в России новую льготную категорию — «жертвы перестройки».
Известия вчера в 21:50
Космос

Представлен первый в мире скафандр для космических туристов

Турпром 18 октября в 05:13
Армия и оружие

СМИ узнали о «нештатной ситуации» на учениях под руководством Путина

Во время учений стратегических ядерных сил «Гром-2019», финальным этапом которого руководил лично президент России Владимир Путин, произошла нештатная ситуация.
РБК вчера в 22:11
Армия и оружие

СМИ узнали о планах Трампа оставить около 200 военных на востоке Сирии

Известия вчера в 23:23
Армия и оружие

CNN: Трамп играет в «русскую рулетку» в Сирии

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп начал играть в "русскую рулетку", когда вывел войска страны из Сирии.
Газета.Ru вчера в 21:26
Экономика

Миру предрекли «финансовый армагеддон»

Бывший управляющий Банка Англии Мервин Кинг заявил, что миру грозит новый экономический и финансовый кризис, который будет иметь разрушительные последствия для демократической рыночной системы.
Газета.Ru вчера в 15:11
Фигурное катание

Костомаров назвал выступление Щербаковой историческим событием

Газета.Ru вчера в 22:35
Происшествия

В Приморье женщина упала со скалы при попытке сделать селфи

REGNUM вчера в 22:42
Общество

Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА

Известный блогер Олег Монгол победил Кирилла "Руки-базуки" Терешина в поединке альтернативным правилам смешанных единоборств (MMA), передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru вчера в 16:00
Общество

Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра

Газета.Ru вчера в 04:29
Технологии

Электронные четки из Ватикана взломали за 15 минут

Эксперту понадобилось всего 15 минут, чтобы через четки получить доступ к почте владельца, удалось узнать не только его имя, пол, адрес, вес, но и нынешнее местонахождение.
Комсомольская правда вчера в 03:11
Политика

Кадыров пообещал террористам из Сирии места на кладбище

Газета.Ru вчера в 20:12
Происшествия

СК заявил о первых задержаниях после прорыва дамбы в Красноярском крае

В Главном управлении МЧС России по Красноярскому краю заявили о возобновлении поисково-спасательных работ в Курагинском районе, где накануне произошёл прорыв дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели.
RT на русском вчера в 03:45
Единоборства

После боя на турнире ММА в Сочи произошла массовая драка

После главного боя вечера на турнире ММА Fight Nights Global 95 в Сочи между российским бойцом Али Багаутиновым и казахстанцем Жалгасом Жумагуловым произошла массовая драка.
News.ru вчера в 11:01
Происшествия

СК завел дело после гибели рабочих под завалами грунта в Екатеринбурге

Свердловские следователи возбудили уголовное дело после гибели двух коммунальных рабочих при обрушении грунта в Екатеринбурге, сообщает региональное управление СК РФ.
РИА Новости вчера в 04:52
Кино

Джареда Лето не позвали на съемки «Джокера»

RuNews24.ru вчера в 03:57
Футбол

«Тамбов» подтвердил отставку Григоряна с поста главного тренера

ТК Звезда 19 октября в 11:10
Политика

Евросоюз готов отсрочить Brexit до февраля

Джонсон явно хотел осуществить Brexit в ранее назначенные сроки - 31 октября 2019 года, однако решение парламента о принятии нового закона поставило его в тупик.
ГЛАС.RU вчера в 15:56
Происшествия

Школьный тренер в Орегоне разоружил стрелка при помощи объятий

РБК 19 октября в 14:25
Происшествия

В Петербурге маршрутка опрокинулась из-за столкновения с трамваем

В Петербурге из-за столкновения трамвая с маршрутным автобусом пострадало более десяти человек, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
РБК вчера в 12:38
Гаджеты

Обновление iOS сломало отправку файлов в новых iPhone

Предполагается, что проблема возникла из-за нового чипа U1, а он, как известно, отвечает за работу в новых моделях в формате сверхширокополосной связи (UWB).
Astera вчера в 14:13
Армия и оружие

Шойгу назвал причину выхода США из ДРСМД

Американская сторона вышла из соглашения о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), так как хотела сдержать Россию и китайскую сторону.
Газета.Ru вчера в 23:02
Общество

Актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж

Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за известного галериста Кука Марони.
BFM.ru вчера в 12:49
Общество

Встречаем новый месяц во всеоружии: любовный гороскоп на ноябрь 2019

Тельцам любовный гороскоп на ноябрь обещает повышенное внимание со стороны определенного человека.
Popcornnews.ru вчера в 18:15
Происшествия

В Саратове неизвестный открыл стрельбу из автомата Калашникова

В центре Саратова неизвестный устроил стрельбу из автомата Калашникова.
Газета.Ru 19 октября в 10:35
Здоровье

Названы 10 продуктов, обеспечивающих стабильный уровень сахара в крови

UfacityNews.ru 18 октября в 12:17
Здоровье

По три яйца в день разрешил есть доктор Мясников

«Вредно есть больше трех яиц, но не в неделю, а в день», - сказал Мясников.
Соловей.Инфо 19 октября в 05:15
Общество

На Японию идут два новых тайфуна

К берегам Японии приближаются два новых тайфуна, передает РИА «Новости» со ссылкой на главное метеоуправление страны.
Росбалт вчера в 21:20
Общество

Роспатент назвал самую необычную заявку на патент в 2019 году

По словам Ивлиева, в 2019 году наибольшее количество заявок на патенты подавалось из таких сфер, как электротехника, нефтегазодобывающее оборудование, медицинские технологии, сельское хозяйство.
Радио Sputnik вчера в 20:01
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное