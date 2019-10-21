Футбол
Газета.RuЧерчесов отказался сбривать усы в случае победы сборной на Евро-2020
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался по поводу своих усов в эфире "Матч ТВ". У наставника спросили, сбреет ли он растительность на лице в том случае, если команда станет победителем на чемпионате Европы 2020 года.
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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Происшествия
В Турции погибла пятилетняя девочка из России
РБК 19 октября в 05:45
Общество
25% россиян считают себя «жертвами перестройки»
Опрос проводился после того, как зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил в адрес министра труда Максима Топилина обращение с предложением создать в России новую льготную категорию — «жертвы перестройки».
Известия вчера в 21:50
Космос
Представлен первый в мире скафандр для космических туристов
Турпром 18 октября в 05:13
Армия и оружие
СМИ узнали о «нештатной ситуации» на учениях под руководством Путина
Во время учений стратегических ядерных сил «Гром-2019», финальным этапом которого руководил лично президент России Владимир Путин, произошла нештатная ситуация.
РБК вчера в 22:11
Армия и оружие
СМИ узнали о планах Трампа оставить около 200 военных на востоке Сирии
Известия вчера в 23:23
Армия и оружие
CNN: Трамп играет в «русскую рулетку» в Сирии
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп начал играть в "русскую рулетку", когда вывел войска страны из Сирии.
Газета.Ru вчера в 21:26
Экономика
Миру предрекли «финансовый армагеддон»
Бывший управляющий Банка Англии Мервин Кинг заявил, что миру грозит новый экономический и финансовый кризис, который будет иметь разрушительные последствия для демократической рыночной системы.
Газета.Ru вчера в 15:11
Фигурное катание
Костомаров назвал выступление Щербаковой историческим событием
Газета.Ru вчера в 22:35
Происшествия
В Приморье женщина упала со скалы при попытке сделать селфи
REGNUM вчера в 22:42
Общество
Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА
Известный блогер Олег Монгол победил Кирилла "Руки-базуки" Терешина в поединке альтернативным правилам смешанных единоборств (MMA), передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru вчера в 16:00
Общество
Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра
Газета.Ru вчера в 04:29
Технологии
Электронные четки из Ватикана взломали за 15 минут
Эксперту понадобилось всего 15 минут, чтобы через четки получить доступ к почте владельца, удалось узнать не только его имя, пол, адрес, вес, но и нынешнее местонахождение.
Комсомольская правда вчера в 03:11
Политика
Кадыров пообещал террористам из Сирии места на кладбище
Газета.Ru вчера в 20:12
Происшествия
СК заявил о первых задержаниях после прорыва дамбы в Красноярском крае
В Главном управлении МЧС России по Красноярскому краю заявили о возобновлении поисково-спасательных работ в Курагинском районе, где накануне произошёл прорыв дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели.
RT на русском вчера в 03:45
Единоборства
После боя на турнире ММА в Сочи произошла массовая драка
После главного боя вечера на турнире ММА Fight Nights Global 95 в Сочи между российским бойцом Али Багаутиновым и казахстанцем Жалгасом Жумагуловым произошла массовая драка.
News.ru вчера в 11:01
Происшествия
СК завел дело после гибели рабочих под завалами грунта в Екатеринбурге
Свердловские следователи возбудили уголовное дело после гибели двух коммунальных рабочих при обрушении грунта в Екатеринбурге, сообщает региональное управление СК РФ.
РИА Новости вчера в 04:52
Кино
Джареда Лето не позвали на съемки «Джокера»
RuNews24.ru вчера в 03:57
Футбол
«Тамбов» подтвердил отставку Григоряна с поста главного тренера
ТК Звезда 19 октября в 11:10
Политика
Евросоюз готов отсрочить Brexit до февраля
Джонсон явно хотел осуществить Brexit в ранее назначенные сроки - 31 октября 2019 года, однако решение парламента о принятии нового закона поставило его в тупик.
ГЛАС.RU вчера в 15:56
Происшествия
Школьный тренер в Орегоне разоружил стрелка при помощи объятий
РБК 19 октября в 14:25
Происшествия
В Петербурге маршрутка опрокинулась из-за столкновения с трамваем
В Петербурге из-за столкновения трамвая с маршрутным автобусом пострадало более десяти человек, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
РБК вчера в 12:38
Гаджеты
Обновление iOS сломало отправку файлов в новых iPhone
Предполагается, что проблема возникла из-за нового чипа U1, а он, как известно, отвечает за работу в новых моделях в формате сверхширокополосной связи (UWB).
Astera вчера в 14:13
Армия и оружие
Шойгу назвал причину выхода США из ДРСМД
Американская сторона вышла из соглашения о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), так как хотела сдержать Россию и китайскую сторону.
Газета.Ru вчера в 23:02
Общество
Актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж
Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за известного галериста Кука Марони.
BFM.ru вчера в 12:49
Общество
Встречаем новый месяц во всеоружии: любовный гороскоп на ноябрь 2019
Тельцам любовный гороскоп на ноябрь обещает повышенное внимание со стороны определенного человека.
Popcornnews.ru вчера в 18:15
Происшествия
В Саратове неизвестный открыл стрельбу из автомата Калашникова
В центре Саратова неизвестный устроил стрельбу из автомата Калашникова.
Газета.Ru 19 октября в 10:35
Здоровье
Названы 10 продуктов, обеспечивающих стабильный уровень сахара в крови
UfacityNews.ru 18 октября в 12:17
Здоровье
По три яйца в день разрешил есть доктор Мясников
«Вредно есть больше трех яиц, но не в неделю, а в день», - сказал Мясников.
Соловей.Инфо 19 октября в 05:15
Общество
На Японию идут два новых тайфуна
К берегам Японии приближаются два новых тайфуна, передает РИА «Новости» со ссылкой на главное метеоуправление страны.
Росбалт вчера в 21:20
Общество
Роспатент назвал самую необычную заявку на патент в 2019 году
По словам Ивлиева, в 2019 году наибольшее количество заявок на патенты подавалось из таких сфер, как электротехника, нефтегазодобывающее оборудование, медицинские технологии, сельское хозяйство.
Радио Sputnik вчера в 20:01